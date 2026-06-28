JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...

·85·Sport
JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlaganidan so‘ng, FIFAning onlayn-reyting tizimida sezilarli pasayishni boshdan kechirdi. "K" guruhidagi uchta mag‘lubiyatdan keyin vakillarimiz reytingda bir yo‘la 10 pog‘onaga pastlashdi.

FIFA reytingidagi yo‘qotishlar va raqamlar

Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, Fabio Kannavaro shogirdlari jahon reytingida 50-o‘rindan 60-pog‘onaga tushib ketdi.

Uchta o‘yinning barchasida imkoniyatni boy bergan o‘zbekistonlik futbolchilar jami 49,20 reyting ochkosini yo‘qotdi. Ayni paytda terma jamoamiz hisobida 1409,73 ball mavjud.

Mundialdagi natijalar tahlili

Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi "K" guruhida kuchli raqiblarga qarshi kurash olib bordi va quyidagi natijalarni qayd etdi:

  • Kolumbiya — O‘zbekiston 3:1

  • Portugaliya — O‘zbekiston 5:0

  • Kongo DR — O‘zbekiston 3:1

Natijada, terma jamoamiz o‘z tarixidagi ilk mundialni biror ochko to‘plamasdan, 2:11 to‘plar nisbati bilan yakunladi.

Tarixiy yutuqlar va unutilmas lahzalar

Garchi natijalar quvonarli bo‘lmasa-da, JCH-2026 O‘zbekiston futboli uchun bir qator tarixiy voqealar bilan muhrlanib qoldi:

  • Markaziy Osiyoda birinchi: O‘zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etgan Markaziy Osiyodan ilk jamoa sifatida tarixga kirdi.

  • Tarixiy ilk gol: Himoya va hujum o‘rtasida harakat qiladigan Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga gol urgan holda, mamlakat tarixidagi Jahon chempionatlaridagi ilk gol muallifiga aylandi.

  • Sardorning goli: Jamoa sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov esa Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahsda o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.

O‘FA uchun yirik moliyaviy mukofot

Mag‘lubiyatlarga qaramay, musobaqaning final bosqichiga yo‘llanma olishning o‘zi moliyaviy tomondan katta yutuq keltirdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) JCH-2026 final bosqichida ishtirok etgani uchun FIFAdan 12,5 million dollar miqdoridagi moliyaviy mukofot olishni kafolatladi. Bu mablag‘lar kelajakda o‘zbek futbolini rivojlantirish va yangi poydevor qo‘yish uchun xizmat qilishi kutilmoqda.

Ushbu tarixiy tahlilni futbol ishqibozlari bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing!

O'zbekistonFIFAFabio CannavaroAbbosbek FayzullayevEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi