JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlaganidan so‘ng, FIFAning onlayn-reyting tizimida sezilarli pasayishni boshdan kechirdi. "K" guruhidagi uchta mag‘lubiyatdan keyin vakillarimiz reytingda bir yo‘la 10 pog‘onaga pastlashdi.
FIFA reytingidagi yo‘qotishlar va raqamlar
Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, Fabio Kannavaro shogirdlari jahon reytingida 50-o‘rindan 60-pog‘onaga tushib ketdi.
Uchta o‘yinning barchasida imkoniyatni boy bergan o‘zbekistonlik futbolchilar jami 49,20 reyting ochkosini yo‘qotdi. Ayni paytda terma jamoamiz hisobida 1409,73 ball mavjud.
Mundialdagi natijalar tahlili
Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi "K" guruhida kuchli raqiblarga qarshi kurash olib bordi va quyidagi natijalarni qayd etdi:
Kolumbiya — O‘zbekiston 3:1
Portugaliya — O‘zbekiston 5:0
Kongo DR — O‘zbekiston 3:1
Natijada, terma jamoamiz o‘z tarixidagi ilk mundialni biror ochko to‘plamasdan, 2:11 to‘plar nisbati bilan yakunladi.
Tarixiy yutuqlar va unutilmas lahzalar
Garchi natijalar quvonarli bo‘lmasa-da, JCH-2026 O‘zbekiston futboli uchun bir qator tarixiy voqealar bilan muhrlanib qoldi:
Markaziy Osiyoda birinchi: O‘zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etgan Markaziy Osiyodan ilk jamoa sifatida tarixga kirdi.
Tarixiy ilk gol: Himoya va hujum o‘rtasida harakat qiladigan Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga gol urgan holda, mamlakat tarixidagi Jahon chempionatlaridagi ilk gol muallifiga aylandi.
Sardorning goli: Jamoa sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov esa Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahsda o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
O‘FA uchun yirik moliyaviy mukofot
Mag‘lubiyatlarga qaramay, musobaqaning final bosqichiga yo‘llanma olishning o‘zi moliyaviy tomondan katta yutuq keltirdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) JCH-2026 final bosqichida ishtirok etgani uchun FIFAdan 12,5 million dollar miqdoridagi moliyaviy mukofot olishni kafolatladi. Bu mablag‘lar kelajakda o‘zbek futbolini rivojlantirish va yangi poydevor qo‘yish uchun xizmat qilishi kutilmoqda.
Ushbu tarixiy tahlilni futbol ishqibozlari bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing!
…