Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildi

·0·Texno
Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildi

Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari sohasida ixtisoslashgan TWSC kompaniyasi avtomobil egalari va video-monitoring tizimlari uchun moʻljallangan yangi TC301 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu ixcham qurilma zamonaviy transport vositalaridagi murakkab sharoitlarda ishlash uchun maxsus moslashtirilgan boʻlib, yuqori chidamlilik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, TC301 modeli toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan va oʻziga xos T-simon konstruksiyaga ega. Bu dizayn nafaqat qurilmaning ixchamligini taʼminlaydi, balki avtomobil salonidagi USB-portlarda joyni tejash va tashqi mexanik taʼsirlardan himoyalanish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 26,1 x 16,1 x 16 mm ni tashkil etadi.

Ekstremal harorat va yuqori tezlik

Yangi flesh-diskning eng asosiy ustunligi uning ekstremal iqlim sharoitlariga chidamliligidir. TC301 ishchi holatda -25 dan +85 darajagacha boʻlgan haroratda muammosiz ishlaydi. Maʼlumotlarni saqlash rejimida esa u hatto -45 darajali sovuqqa ham bardosh bera oladi. Bu xususiyat ayniqsa qishi qattiq yoki yozi oʻta issiq keladigan hududlarda, jumladan Oʻzbekiston iqlim sharoitida avtomobil ichida qolib ketadigan gadjetlar uchun juda muhimdir.

Texnik jihatdan qurilma 128 GB hajmdagi original TLC NAND flesh-xotirasi bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni ketma-ket oʻqish tezligi 320 MB/s gacha, yozish tezligi esa 255 MB/s gacha yetadi. Bunday tezlik koʻrsatkichlari yuqori aniqlikdagi (4K) videolarni kechikishlarsiz yozib olish va nusxalash imkonini beradi.

24/7 rejimida uzluksiz ishlash

TWSC TC301 modeli oddiy maishiy flesh-disklardan farqli oʻlaroq, 24/7 rejimida toʻxtovsiz ishlashga moslashtirilgan. U videoregistratorlar va xavfsizlik kameralari uchun zarur boʻlgan siklik yozish (maʼlumotlarni qayta-qayta ustidan yozish) funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qurilmaning xizmat muddatini uzaytirib, muhim kadrlarning yoʻqolib ketish xavfini kamaytiradi.

Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:

  • Korpus materiali: Yuqori sifatli metall;
  • Interfeys: Zamonaviy USB-C;
  • Xotira turi: 128 GB TLC NAND;
  • Ishchi harorat diapazoni: -25 °S dan +85 °S gacha;
  • Saqlash harorati: -45 °S dan +85 °S gacha.
Hozirgi vaqtda koʻplab zamonaviy elektromobillar va multimedia tizimiga ega avtomobillar USB-C portlari bilan jihozlanmoqda. TWSC kompaniyasining ushbu yechimi Tesla kabi aqlli avtomobillar uchun ideal aksessuar boʻlishi kutilmoqda. Ixcham oʻlcham va yuqori chidamlilik kombinatsiyasi uni avtomobil bozori uchun jozibador mahsulotga aylantiradi.

Mutaxassislarning fikricha, TC301 kabi ixtisoslashgan qurilmalar oddiy flesh-disklarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi, chunki ular doimiy tebranish va harorat oʻzgarishlariga qarshi maxsus himoya qatlamlariga ega. Hozircha qurilmaning chakana savdo narxi va jahon bozoriga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.

TWSCTexnologiyaAvtomobilUSB-CXotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiChina Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiBugun, 11:58Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiUgreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 11:23Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiSunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiBugun, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi