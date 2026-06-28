Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildi
Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari sohasida ixtisoslashgan TWSC kompaniyasi avtomobil egalari va video-monitoring tizimlari uchun moʻljallangan yangi TC301 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu ixcham qurilma zamonaviy transport vositalaridagi murakkab sharoitlarda ishlash uchun maxsus moslashtirilgan boʻlib, yuqori chidamlilik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, TC301 modeli toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan va oʻziga xos T-simon konstruksiyaga ega. Bu dizayn nafaqat qurilmaning ixchamligini taʼminlaydi, balki avtomobil salonidagi USB-portlarda joyni tejash va tashqi mexanik taʼsirlardan himoyalanish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 26,1 x 16,1 x 16 mm ni tashkil etadi.
Ekstremal harorat va yuqori tezlikYangi flesh-diskning eng asosiy ustunligi uning ekstremal iqlim sharoitlariga chidamliligidir. TC301 ishchi holatda -25 dan +85 darajagacha boʻlgan haroratda muammosiz ishlaydi. Maʼlumotlarni saqlash rejimida esa u hatto -45 darajali sovuqqa ham bardosh bera oladi. Bu xususiyat ayniqsa qishi qattiq yoki yozi oʻta issiq keladigan hududlarda, jumladan Oʻzbekiston iqlim sharoitida avtomobil ichida qolib ketadigan gadjetlar uchun juda muhimdir.
Texnik jihatdan qurilma 128 GB hajmdagi original TLC NAND flesh-xotirasi bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni ketma-ket oʻqish tezligi 320 MB/s gacha, yozish tezligi esa 255 MB/s gacha yetadi. Bunday tezlik koʻrsatkichlari yuqori aniqlikdagi (4K) videolarni kechikishlarsiz yozib olish va nusxalash imkonini beradi.
24/7 rejimida uzluksiz ishlashTWSC TC301 modeli oddiy maishiy flesh-disklardan farqli oʻlaroq, 24/7 rejimida toʻxtovsiz ishlashga moslashtirilgan. U videoregistratorlar va xavfsizlik kameralari uchun zarur boʻlgan siklik yozish (maʼlumotlarni qayta-qayta ustidan yozish) funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qurilmaning xizmat muddatini uzaytirib, muhim kadrlarning yoʻqolib ketish xavfini kamaytiradi.
Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:
- Korpus materiali: Yuqori sifatli metall;
- Interfeys: Zamonaviy USB-C;
- Xotira turi: 128 GB TLC NAND;
- Ishchi harorat diapazoni: -25 °S dan +85 °S gacha;
- Saqlash harorati: -45 °S dan +85 °S gacha.
Mutaxassislarning fikricha, TC301 kabi ixtisoslashgan qurilmalar oddiy flesh-disklarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi, chunki ular doimiy tebranish va harorat oʻzgarishlariga qarshi maxsus himoya qatlamlariga ega. Hozircha qurilmaning chakana savdo narxi va jahon bozoriga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…