Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston terma jamoasining Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuvi yakunlangach, stadion tribunalarida hissiyotlarga boy manzara yuz berdi. Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarova jamoaning mag‘lubiyatidan keyin ko‘z yoshlarini tiya olmadi.
Milliy terma jamoa mazkur bahsda 1:3 hisobida yutqazdi va shu tariqa 2026 yilgi Jahon chempionatidagi birinchi ishtirokini yakunladi.
O‘zbekiston o‘yinning dastlabki qismida raqibga qarshi munosib kurash olib bordi. Jamoa hisobda oldinga ham chiqdi, ammo keyinchalik Kongo DR vaziyatni o‘zgartirib, uchta gol urdi. Yakuniy natija nafaqat futbolchilar, balki ularni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga ham qattiq ta’sir qildi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…