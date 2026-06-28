Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Venesuelada 24 iyun kuni bir daqiqaga ham yetmagan vaqt oralig‘ida ikki marta kuchli yer silkinishi kuzatildi. Ularning magnitudasi 7,2 va 7,5 ballni tashkil etgan. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofatda 1 430 nafardan ortiq odam halok bo‘lgan, qariyb 68 900 kishi esa bedarak yo‘qolgan.
Qidiruv-qutqaruv guruhlari vayron bo‘lgan binolar ostida odamlarni topish uchun kechayu kunduz ishlamoqda. Dastlabki uch kun hal qiluvchi davr sanaladi, ammo zarur zaxiraga ega jabrlanganlarni keyinroq ham tirik topish mumkin.
Xalqaro yordam ham yetib kelmoqda. Venesuelaga 17 ta reys orqali mutaxassislar, tibbiy xodimlar va texnika olib kelingan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…