Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdi

·41·Dunyo
Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdi

Venesuelada 24 iyun kuni bir daqiqaga ham yetmagan vaqt oralig‘ida ikki marta kuchli yer silkinishi kuzatildi. Ularning magnitudasi 7,2 va 7,5 ballni tashkil etgan. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofatda 1 430 nafardan ortiq odam halok bo‘lgan, qariyb 68 900 kishi esa bedarak yo‘qolgan.

Qidiruv-qutqaruv guruhlari vayron bo‘lgan binolar ostida odamlarni topish uchun kechayu kunduz ishlamoqda. Dastlabki uch kun hal qiluvchi davr sanaladi, ammo zarur zaxiraga ega jabrlanganlarni keyinroq ham tirik topish mumkin.

Xalqaro yordam ham yetib kelmoqda. Venesuelaga 17 ta reys orqali mutaxassislar, tibbiy xodimlar va texnika olib kelingan.

VenezuelaIyuni1430
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiBugun, 13:07Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Bugun, 10:31Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiMarsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiKecha, 23:193 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandiKecha, 22:43Olimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiOlimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiKecha, 20:03Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiKecha, 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi