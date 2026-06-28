Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildi
AQSHning Texas shtati janubida, SpaceX kompaniyasi tomonidan barpo etilgan Starbase shahar-kosmodromi oʻzining shaxsiy huquq-tartibot tizimiga ega boʻldi. Mazkur texnologik hududda ilk bor politsiya boshligʻi tayinlandi. Bu qadam nafaqat kosmik parvozlarni amalga oshirish, balki toʻlaqonli shahar infratuzilmasini shakllantirish yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shahar komissiyasining qaroriga koʻra, ushbu masʼuliyatli lavozimga Texasning Belton shahridan kelgan politsiya leytenanti Glenn Bennett loyiq deb topildi. Shahar administratori Kayetana Polanko bu jarayon oson kechmaganini taʼkidlab, yangi chaqiriqlarga tayyor boʻlgan va rivojlanayotgan mintaqaning xavfsizligini taʼminlay oladigan nomzod topilganidan mamnunligini bildirdi.
Tajribali harbiy va professional detektivGlenn Bennettning tarjimai holi uning bu lavozimga tasodifan kelib qolmaganini koʻrsatadi. U 2006-yildan 2021-yilga qadar AQSH armiyasi safida xizmat qilgan va Afgʻonistondagi harbiy harakatlarda ishtirok etgan. 2015-yildan buyon politsiya tizimida faoliyat yuritib, maxsus operatsiyalar va jinoiy qidiruv boʻlimlarini boshqargan. Shuningdek, u CrossFit boʻyicha sertifikatlangan murabbiy va xalqaro politsiyachilar oʻyinlari ishtirokchisi hisoblanadi.
Starbase politsiya boshligʻi lavozimi uchun raqobat oʻta yuqori boʻldi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, jami 50 dan ortiq nomzod, jumladan, Texasning turli shaharlaridan tajribali rahbarlar va hatto Ogayo shtatidan kelgan mutaxassislar oʻz arizalarini topshirgan. Nomzodlar orasida patrullik qilishning nostandart usullarini taklif qilganlar ham boʻlgan, biroq komissiya Bennettning klassik tajribasi va harbiy intizomiga ustunlik bergan.
Texnologik markazning yangi qiyofasiStarbase — bu shunchaki raketa uchirish maydoni emas, balki Elon Muskning Marsni zabt etish rejalarining markazidir. Bu yerda minglab muhandislar, ishchilar va ularning oilalari yashaydi. Shu sababli, hududda jamoat xavfsizligini taʼminlash masalasi SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega. Politsiya boʻlimining tashkil etilishi hududning huquqiy maqomini mustahkamlaydi.
Mintaqaviy nuqtai nazardan qaraganda, Starbase kabi xususiy korporatsiyalar tomonidan asos solingan shaharlarning rivojlanishi AQSH qonunchiligida yangi pretsedentlarni keltirib chiqarmoqda. Endilikda Glenn Bennett nafaqat tartibni saqlashi, balki dunyodagi eng ilgʻor texnologik kompaniya atrofida shakllanayotgan jamiyatning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashishi lozim boʻladi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning fevral oyida Starbase hududida politsiya uchastkasi tashkil etilishi haqidagi rejalar eʼlon qilingan edi. Hozirda SpaceX oʻzining Starship raketalarini sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda va shahar infratuzilmasi ham raketa texnologiyalari kabi shiddat bilan kengaymoqda.
…