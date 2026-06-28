Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildi

·40·Texno
Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildi

AQSHning Texas shtati janubida, SpaceX kompaniyasi tomonidan barpo etilgan Starbase shahar-kosmodromi oʻzining shaxsiy huquq-tartibot tizimiga ega boʻldi. Mazkur texnologik hududda ilk bor politsiya boshligʻi tayinlandi. Bu qadam nafaqat kosmik parvozlarni amalga oshirish, balki toʻlaqonli shahar infratuzilmasini shakllantirish yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shahar komissiyasining qaroriga koʻra, ushbu masʼuliyatli lavozimga Texasning Belton shahridan kelgan politsiya leytenanti Glenn Bennett loyiq deb topildi. Shahar administratori Kayetana Polanko bu jarayon oson kechmaganini taʼkidlab, yangi chaqiriqlarga tayyor boʻlgan va rivojlanayotgan mintaqaning xavfsizligini taʼminlay oladigan nomzod topilganidan mamnunligini bildirdi.

Tajribali harbiy va professional detektiv

Glenn Bennettning tarjimai holi uning bu lavozimga tasodifan kelib qolmaganini koʻrsatadi. U 2006-yildan 2021-yilga qadar AQSH armiyasi safida xizmat qilgan va Afgʻonistondagi harbiy harakatlarda ishtirok etgan. 2015-yildan buyon politsiya tizimida faoliyat yuritib, maxsus operatsiyalar va jinoiy qidiruv boʻlimlarini boshqargan. Shuningdek, u CrossFit boʻyicha sertifikatlangan murabbiy va xalqaro politsiyachilar oʻyinlari ishtirokchisi hisoblanadi.

Starbase politsiya boshligʻi lavozimi uchun raqobat oʻta yuqori boʻldi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, jami 50 dan ortiq nomzod, jumladan, Texasning turli shaharlaridan tajribali rahbarlar va hatto Ogayo shtatidan kelgan mutaxassislar oʻz arizalarini topshirgan. Nomzodlar orasida patrullik qilishning nostandart usullarini taklif qilganlar ham boʻlgan, biroq komissiya Bennettning klassik tajribasi va harbiy intizomiga ustunlik bergan.

Texnologik markazning yangi qiyofasi

Starbase — bu shunchaki raketa uchirish maydoni emas, balki Elon Muskning Marsni zabt etish rejalarining markazidir. Bu yerda minglab muhandislar, ishchilar va ularning oilalari yashaydi. Shu sababli, hududda jamoat xavfsizligini taʼminlash masalasi SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega. Politsiya boʻlimining tashkil etilishi hududning huquqiy maqomini mustahkamlaydi.

Mintaqaviy nuqtai nazardan qaraganda, Starbase kabi xususiy korporatsiyalar tomonidan asos solingan shaharlarning rivojlanishi AQSH qonunchiligida yangi pretsedentlarni keltirib chiqarmoqda. Endilikda Glenn Bennett nafaqat tartibni saqlashi, balki dunyodagi eng ilgʻor texnologik kompaniya atrofida shakllanayotgan jamiyatning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashishi lozim boʻladi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning fevral oyida Starbase hududida politsiya uchastkasi tashkil etilishi haqidagi rejalar eʼlon qilingan edi. Hozirda SpaceX oʻzining Starship raketalarini sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda va shahar infratuzilmasi ham raketa texnologiyalari kabi shiddat bilan kengaymoqda.

SpaceXElon MuskStarbaseTexasTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaSpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaBugun, 13:25Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiChina Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiBugun, 11:58Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiUgreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 11:23Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi