JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. K guruhi. 3-tur
Jahon chempionatida 3-tur bahslari davom etmoqda. K guruhida so‘nggi tur o‘yinlari bo‘lib o‘tdi.
O‘zbekiston Kongo DRga mag‘lub bo‘lib, ochkosiz holda so‘nggi o‘rindan joy oldi.
Shu tariqa, kongoliklar ham Portugaliya va Kolumbiya bilan birga pley-off bosqichiga yo‘l oldi.
JCH-2026. K guruhi. 3-tur
Kongo DR — O‘zbekiston 3:1
Gollar: Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (dubl) — Shomurodov 10.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…