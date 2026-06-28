Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi

·36·Sport
Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi

Lionel Messi yana bir bor yosh raqiblariga imkon qoldirmadi. 39 yoshli argentinalik yulduz JCH-2026 guruh bosqichida Holand, Mbappe va Vinisius kabi futbolchilarni ortda qoldirib, eng yuqori bahoni qo‘lga kiritdi.

Ammo Messining ustunligi faqat reyting bilan cheklanmadi — uning gollari soni ham barchani hayratda qoldirmoqda.

WhoScored tanlovi: Messi birinchi o‘rinda

WhoScored statistik portali Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messini 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi deb topdi.

Messi uchta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va o‘rtacha 8,92 ball to‘pladi.

39 yoshida ham Messi mundialning eng yuqori baholangan futbolchisi bo‘lib turibdi.

Holand va Mbappe ham ortda qoldi

Guruh bosqichining eng yaxshi futbolchilari reytingi quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Futbolchi

Terma jamoa

Baho

1

Lionel Messi

Argentina

8,92

2

Erling Holand

Norvegiya

8,87

3

Kilian Mbappe

Fransiya

8,33

4

Vinisius Junior

Braziliya

8,29

5

Usmon Dembele

Fransiya

8,16

Ko‘rinib turibdiki, Holand Messiga juda yaqin kelgan, ammo argentinalik yulduz baribir birinchi o‘rinni saqlab qolgan.

Zaxiradan tushib ham gol urdi

Messi guruh bosqichining so‘nggi turida Iordaniyaga qarshi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlamadi.

U ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushdi va jarima zarbasidan chiroyli gol urib, Argentinaning 3:1 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.

Bu gol Messining turnirdagi oltinchi to‘piga aylandi.

To‘purarlar poygasida ham peshqadam

Ayni paytda Lionel Messi JCH-2026 to‘purarlar poygasida ham birinchi o‘rinda bormoqda.

39 yoshli futbolchining bunday natijasi yana bir bor uning nega futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri sifatida e’tirof etilishini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Messi bu jahon chempionatida ham Argentinani chempionlikka olib bora oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga yuboring.

Lionel MessiArgentinaErling HaalandKylian MbappéVinícius Júnior
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBraziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBugun, 15:12Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiCristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiBugun, 14:15JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi