Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi
Lionel Messi yana bir bor yosh raqiblariga imkon qoldirmadi. 39 yoshli argentinalik yulduz JCH-2026 guruh bosqichida Holand, Mbappe va Vinisius kabi futbolchilarni ortda qoldirib, eng yuqori bahoni qo‘lga kiritdi.
Ammo Messining ustunligi faqat reyting bilan cheklanmadi — uning gollari soni ham barchani hayratda qoldirmoqda.
WhoScored tanlovi: Messi birinchi o‘rinda
WhoScored statistik portali Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messini 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi deb topdi.
Messi uchta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va o‘rtacha 8,92 ball to‘pladi.
39 yoshida ham Messi mundialning eng yuqori baholangan futbolchisi bo‘lib turibdi.
Holand va Mbappe ham ortda qoldi
Guruh bosqichining eng yaxshi futbolchilari reytingi quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Futbolchi
Terma jamoa
Baho
1
Lionel Messi
Argentina
8,92
2
Erling Holand
Norvegiya
8,87
3
Kilian Mbappe
Fransiya
8,33
4
Vinisius Junior
Braziliya
8,29
5
Usmon Dembele
Fransiya
8,16
Ko‘rinib turibdiki, Holand Messiga juda yaqin kelgan, ammo argentinalik yulduz baribir birinchi o‘rinni saqlab qolgan.
Zaxiradan tushib ham gol urdi
Messi guruh bosqichining so‘nggi turida Iordaniyaga qarshi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlamadi.
U ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushdi va jarima zarbasidan chiroyli gol urib, Argentinaning 3:1 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
Bu gol Messining turnirdagi oltinchi to‘piga aylandi.
To‘purarlar poygasida ham peshqadam
Ayni paytda Lionel Messi JCH-2026 to‘purarlar poygasida ham birinchi o‘rinda bormoqda.
39 yoshli futbolchining bunday natijasi yana bir bor uning nega futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri sifatida e’tirof etilishini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Messi bu jahon chempionatida ham Argentinani chempionlikka olib bora oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga yuboring.
…