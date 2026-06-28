400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi

·0·Dunyo
400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi

Yevropada ilk gazetalar paydo bo‘layotgan davrda Mug‘ullar imperiyasi ham o‘zining mukammal axborot tizimiga ega bo‘lgan. XVI asr oxirlaridan boshlab imperiyada yuzlab kotiblar, maxsus vakillar va yozuvchilar tomonidan «axborotlar» (akhbarat) deb atalgan kundalik xabarnomalar tayyorlangan. Ularda saroydagi siyosiy voqealar, harbiy yurishlar, lavozim tayinlovlari, moliyaviy ishlar, mahalliy boshqaruv va hatto turli mish-mishlar ham qayd etilgan.

Bu fors tilida yozilgan hujjatlar Mug‘ullar imperiyasining axborot tarmog‘ini tashkil etgan. Har kuni yuzlab, ehtimol minglab nusxalar imperiya markazidan turli viloyatlarga yuborilgan, ayrimlari esa mahalliy amaldorlar oldida ovoz chiqarib o‘qib eshittirilgan. Shu tariqa markazdagi voqealar mamlakatning eng chekka hududlarigacha tez yetkazilgan.

Kaliforniya universiteti (Berkli) tarixchisi Munis D. Faruqiy 2007 yildan boshlab Hindiston va Britaniya arxivlarida saqlanayotgan «Axborot-i Darbor-i Muallo» («Oliy saroy xabarnomalari») to‘plamini chuqur o‘rganishga kirishdi. Olim Kolkata Milliy kutubxonasida saqlanayotgan 6500 sahifadan ortiq hujjatni tahlil qilib, o‘n minglab qaydlar orqali shahzodalar, sarkardalar, amaldorlar, saroy ayollari va boshqa muhim shaxslarning hayotini qayta tiklashga muvaffaq bo‘ldi.

Boburiylar saroyida hukmdor huzuridagi qabul marosimi tasvirlangan miniatyura.

Tadqiqot natijalari XVII asrda hukmronlik qilgan Avrangzeb davriga oid ko‘plab qarashlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘ldi. Masalan, olim arxivlarda Avrangzeb davrida ommaviy diniy majburlashlar haqida keng tarqalgan tasavvurlarni to‘liq tasdiqlaydigan dalillar juda kam ekanini ta’kidlaydi. Shuningdek, saroydagi ayollar va xojalarning siyosiy ta’siri avval o‘ylanganidan ancha yuqori bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Ayniqsa, Avrangzebning qizi Zinat-un-Niso nomi arxivlarda qayta-qayta uchrashi olimlarni hayratga soldi. Ilgari u haqida juda kam ma’lumot mavjud bo‘lgan bo‘lsa, yangi hujjatlar uni hukmdorning eng ishonchli siyosiy tayanchlaridan biri sifatida ko‘rsatmoqda. Olimning fikricha, u qarib qolgan Avrangzeb hokimiyatini saqlab qolishda muhim rol o‘ynagan.

Arxivlarning katta qismi bugungi kunda London, Kolkata, Bikaner va Sitamauda saqlanmoqda. Eng boy to‘plam Kolkata Milliy kutubxonasida bo‘lib, u Avrangzeb hukmronligiga bag‘ishlangan 21 jilddan iborat. Tarixchilarning taxminicha, bundan tashqari yana xususiy kolleksiyalarda ham shunga o‘xshash hujjatlar bo‘lishi mumkin.

Salla ustida ko‘tarib ketilayotgan nuroniya shaxs va unga hamrohlik qilayotgan guruh tasviri.

Faruqiyning aytishicha, ushbu arxivlarni o‘rganish oson emas. Hujjatlarda indeks yo‘q, o‘n minglab yozuvlar ichida kerakli ma’lumotni topish esa «pichan g‘aramidan igna izlash» bilan teng. Biroq aynan shu manbalar Mug‘ullar imperiyasi qanday boshqarilgani, qarorlar qanday qabul qilingani va axborot qanday tarqatilganini batafsil ko‘rsatib beradi.

Olimning ta’kidlashicha, mazkur arxivlar hali to‘liq o‘rganilmagan noyob tarixiy meros hisoblanadi. Ular asosida yana o‘nlab yangi kitoblar va ilmiy tadqiqotlar yaratish mumkin. Bu qo‘lyozmalar Mug‘ullar imperiyasi o‘z davri uchun juda rivojlangan axborot tizimiga ega bo‘lganini hamda uning tarixi haqida hali ochilmagan ko‘plab sirlar saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiZilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiBugun, 15:28Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiBugun, 13:07Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiVenesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiBugun, 13:00Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Bugun, 10:31Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiMarsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiKecha, 23:193 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandiKecha, 22:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi