Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung korporatsiyasi ichida yangi avlod flagmanlari uchun protsessor tanlash masalasida jiddiy muzokaralar ketmoqda. Kompaniyaning System LSI boʻlinmasi oʻzi ishlab chiqarayotgan Exynos 2700 chiplarini Galaxy S27 turkumidagi smartfonlarga kengroq joriy etish maqsadida mobil boʻlinmaga (MX) misli koʻrilmagan tijoriy taklif bilan chiqdi. Bu haqda nufuzli insayder Schrodinger maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy maqsad — Samsung smartfonlarida Qualcomm chiplariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va oʻz ishlanmalarini ommalashtirishdir. Buning uchun System LSI rahbariyati Exynos 2700 narxini hozirgi Exynos 2600 modelidan ham arzonroq yetkazib berishga tayyorligini bildirgan. Bunday strategiya kompaniya ichidagi raqobatni kuchaytirish bilan birga, yakuniy mahsulot tannarxini pasaytirishga ham xizmat qilishi mumkin.
Muzokaralarning asosiy sharti sifatida System LSI boʻlinmasi buyurtmalar hajmini kamida 40 foizga oshirishni talab qilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, Galaxy S27 turkumidagi qurilmalarning katta qismi aynan Samsungning oʻz protsessorlari bilan jihozlanadi. Bu esa kompaniya uchun ham iqtisodiy, ham texnologik jihatdan katta gʻalaba boʻlishi kutilmoqda.
Ultra va Pro modellari uchun kutilmagan oʻzgarishlarHozirga qadar Samsung oʻzining eng yuqori darajadagi flagmanlarida, xususan Ultra modellarida asosan Snapdragon chiplaridan foydalanib kelayotgan edi. Biroq yangi strategiyaga koʻra, Exynos 2700 platformasi hatto Galaxy S27 Ultra yoki yangi kutilayotgan Galaxy S27 Pro modellariga ham oʻrnatilishi mumkin. Bu foydalanuvchilar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻlishi tabiiy, chunki Ultra seriyasi anʼanaviy ravishda eng yuqori unumdorlik bilan bogʻlanadi.
Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Samsung rahbariyati bir nechta muhim omillarni tahlil qilmoqda. Birinchi navbatda, Exynos 2700 chiplarining sinov natijalari va ularning energiya samaradorligi koʻrib chiqiladi. Shuningdek, kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlari bunday katta hajmdagi buyurtmani sifatli bajara olishi ham muhim ahamiyatga ega.
Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari asosan Exynos protsessorlari bilan rasman sotilishini inobatga olsak, ushbu oʻzgarishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham juda dolzarbdir. Agar yangi chiplar kutilganidek arzon va samarali boʻlib chiqsa, bu smartfonlarning chakana narxi barqarorlashishiga yoki texnik imkoniyatlari yanada kengayishiga olib kelishi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger (Phone Futurist) insayderi avval ham Samsung Galaxy S26 Plus texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone 20 kontseptsiyasi haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. Shuning uchun ham ekspertlar Exynos 2700 atrofidagi bu "ichki jang"ni jiddiy qabul qilishmoqda.
…