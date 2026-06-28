Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandi

·50·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung korporatsiyasi ichida yangi avlod flagmanlari uchun protsessor tanlash masalasida jiddiy muzokaralar ketmoqda. Kompaniyaning System LSI boʻlinmasi oʻzi ishlab chiqarayotgan Exynos 2700 chiplarini Galaxy S27 turkumidagi smartfonlarga kengroq joriy etish maqsadida mobil boʻlinmaga (MX) misli koʻrilmagan tijoriy taklif bilan chiqdi. Bu haqda nufuzli insayder Schrodinger maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy maqsad — Samsung smartfonlarida Qualcomm chiplariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va oʻz ishlanmalarini ommalashtirishdir. Buning uchun System LSI rahbariyati Exynos 2700 narxini hozirgi Exynos 2600 modelidan ham arzonroq yetkazib berishga tayyorligini bildirgan. Bunday strategiya kompaniya ichidagi raqobatni kuchaytirish bilan birga, yakuniy mahsulot tannarxini pasaytirishga ham xizmat qilishi mumkin.

Muzokaralarning asosiy sharti sifatida System LSI boʻlinmasi buyurtmalar hajmini kamida 40 foizga oshirishni talab qilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, Galaxy S27 turkumidagi qurilmalarning katta qismi aynan Samsungning oʻz protsessorlari bilan jihozlanadi. Bu esa kompaniya uchun ham iqtisodiy, ham texnologik jihatdan katta gʻalaba boʻlishi kutilmoqda.

Ultra va Pro modellari uchun kutilmagan oʻzgarishlar

Hozirga qadar Samsung oʻzining eng yuqori darajadagi flagmanlarida, xususan Ultra modellarida asosan Snapdragon chiplaridan foydalanib kelayotgan edi. Biroq yangi strategiyaga koʻra, Exynos 2700 platformasi hatto Galaxy S27 Ultra yoki yangi kutilayotgan Galaxy S27 Pro modellariga ham oʻrnatilishi mumkin. Bu foydalanuvchilar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻlishi tabiiy, chunki Ultra seriyasi anʼanaviy ravishda eng yuqori unumdorlik bilan bogʻlanadi.

Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Samsung rahbariyati bir nechta muhim omillarni tahlil qilmoqda. Birinchi navbatda, Exynos 2700 chiplarining sinov natijalari va ularning energiya samaradorligi koʻrib chiqiladi. Shuningdek, kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlari bunday katta hajmdagi buyurtmani sifatli bajara olishi ham muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari asosan Exynos protsessorlari bilan rasman sotilishini inobatga olsak, ushbu oʻzgarishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham juda dolzarbdir. Agar yangi chiplar kutilganidek arzon va samarali boʻlib chiqsa, bu smartfonlarning chakana narxi barqarorlashishiga yoki texnik imkoniyatlari yanada kengayishiga olib kelishi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger (Phone Futurist) insayderi avval ham Samsung Galaxy S26 Plus texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone 20 kontseptsiyasi haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. Shuning uchun ham ekspertlar Exynos 2700 atrofidagi bu "ichki jang"ni jiddiy qabul qilishmoqda.

SamsungGalaxy S27Exynos 2700SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaChina Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaBugun, 14:54Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaSpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaBugun, 13:25Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiElon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiBugun, 12:53Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi