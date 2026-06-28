China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnoma
Xitoyning eng yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan China Eastern Airlines oʻzining uzoq masofalarga parvoz qiluvchi samolyotlar parkini modernizatsiya qilish maqsadida Airbus korporatsiyasi bilan strategik bitim imzoladi. Kompaniya 25 dona keng fyuzelyajli A330neo laynerlarini sotib olishga qaror qildi, bu esa mintaqadagi aviatsiya bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shanxay fond birjasida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur kelishuvning umumiy katalog qiymati taxminan 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, ixbt.com nashrining qayd etishicha, yirik buyurtmalar uchun taqdim etiladigan anʼanaviy chegirmalar hisobiga yakuniy summa ancha past boʻlishi kutilmoqda. Yangi havo kemalarini yetkazib berish 2029-yildan 2033-yilgacha boʻlgan davrga rejalashtirilgan.
Xalqaro yoʻnalishlar va parkni yangilash strategiyasiChina Eastern Airlines yangi A330neo samolyotlaridan xalqaro yoʻnalishlar tarmogʻini kengaytirish, yangi marshrutlarni ochish va mavjud reyslar chastotasini oshirish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu, ayniqsa, pandemiya cheklovlaridan soʻng global turizm va biznes sayohatlari qayta tiklanayotgan bir paytda kompaniya uchun strategik ustunlik beradi.
Hozirgi vaqtda aviakompaniya tasarrufida oldingi avlodga mansub 28 dona A330-200 va 24 dona A330-300 samolyotlari mavjud. Yangi laynerlar yetkazib berila boshlagan vaqtda ushbu samolyotlarning oʻrtacha yoshi 15 yildan oshib ketadi. Shu sababli, A330neo modeliga oʻtish nafaqat parkni yangilash, balki yoqilgʻi samaradorligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini ham beradi.
Airbus bilan hamkorlikning yangi bosqichiMazkur buyurtma China Eastern Airlines kompaniyasining joriy yildagi Airbus bilan ikkinchi yirik bitimi boʻldi. Shu yilning mart oyida aviatashuvchi 101 dona A320neo oilasiga mansub samolyotlarni sotib olish boʻyicha shartnoma imzolagan edi. Oʻsha shartnomaning katalog qiymati 15,8 milliard dollarni tashkil etgan boʻlib, yetkazib berish 2028-2032-yillarga moʻljallangan.
Shu tariqa, bir necha oy ichida Xitoy aviakompaniyasi Airbusʻdan jami 126 ta samolyotga buyurtma berdi. Ushbu shartnomalarning umumiy katalog qiymati 25 milliard dollarga yaqinlashmoqda. Bu Xitoy fuqaro aviatsiyasi tarixidagi eng yirik parkni yangilash sikllaridan biri sifatida baholanmoqda.
Ushbu keng koʻlamli investitsiyalar Xitoy aviatsiya bozorining jadal oʻsib borayotganidan dalolat beradi. China Eastern oʻz parkidan kamida 53 ta eski A320 modelini chiqarib yuborishni rejalashtirgan holda, zamonaviy, ekologik jihatdan toza va tejamkor texnologiyalarga tayanmoqda. Bu esa nafaqat yoʻlovchilar uchun qulaylikni oshiradi, balki global aviatsiya sanoatidagi raqobatda kompaniyaning pozitsiyasini mustahkamlaydi.
…