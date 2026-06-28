China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnoma

·25·Texno
China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnoma

Xitoyning eng yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan China Eastern Airlines oʻzining uzoq masofalarga parvoz qiluvchi samolyotlar parkini modernizatsiya qilish maqsadida Airbus korporatsiyasi bilan strategik bitim imzoladi. Kompaniya 25 dona keng fyuzelyajli A330neo laynerlarini sotib olishga qaror qildi, bu esa mintaqadagi aviatsiya bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shanxay fond birjasida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur kelishuvning umumiy katalog qiymati taxminan 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, ixbt.com nashrining qayd etishicha, yirik buyurtmalar uchun taqdim etiladigan anʼanaviy chegirmalar hisobiga yakuniy summa ancha past boʻlishi kutilmoqda. Yangi havo kemalarini yetkazib berish 2029-yildan 2033-yilgacha boʻlgan davrga rejalashtirilgan.

Xalqaro yoʻnalishlar va parkni yangilash strategiyasi

China Eastern Airlines yangi A330neo samolyotlaridan xalqaro yoʻnalishlar tarmogʻini kengaytirish, yangi marshrutlarni ochish va mavjud reyslar chastotasini oshirish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu, ayniqsa, pandemiya cheklovlaridan soʻng global turizm va biznes sayohatlari qayta tiklanayotgan bir paytda kompaniya uchun strategik ustunlik beradi.

Hozirgi vaqtda aviakompaniya tasarrufida oldingi avlodga mansub 28 dona A330-200 va 24 dona A330-300 samolyotlari mavjud. Yangi laynerlar yetkazib berila boshlagan vaqtda ushbu samolyotlarning oʻrtacha yoshi 15 yildan oshib ketadi. Shu sababli, A330neo modeliga oʻtish nafaqat parkni yangilash, balki yoqilgʻi samaradorligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini ham beradi.

Airbus bilan hamkorlikning yangi bosqichi

Mazkur buyurtma China Eastern Airlines kompaniyasining joriy yildagi Airbus bilan ikkinchi yirik bitimi boʻldi. Shu yilning mart oyida aviatashuvchi 101 dona A320neo oilasiga mansub samolyotlarni sotib olish boʻyicha shartnoma imzolagan edi. Oʻsha shartnomaning katalog qiymati 15,8 milliard dollarni tashkil etgan boʻlib, yetkazib berish 2028-2032-yillarga moʻljallangan.

Shu tariqa, bir necha oy ichida Xitoy aviakompaniyasi Airbusʻdan jami 126 ta samolyotga buyurtma berdi. Ushbu shartnomalarning umumiy katalog qiymati 25 milliard dollarga yaqinlashmoqda. Bu Xitoy fuqaro aviatsiyasi tarixidagi eng yirik parkni yangilash sikllaridan biri sifatida baholanmoqda.

Ushbu keng koʻlamli investitsiyalar Xitoy aviatsiya bozorining jadal oʻsib borayotganidan dalolat beradi. China Eastern oʻz parkidan kamida 53 ta eski A320 modelini chiqarib yuborishni rejalashtirgan holda, zamonaviy, ekologik jihatdan toza va tejamkor texnologiyalarga tayanmoqda. Bu esa nafaqat yoʻlovchilar uchun qulaylikni oshiradi, balki global aviatsiya sanoatidagi raqobatda kompaniyaning pozitsiyasini mustahkamlaydi.

AirbusChina EasternAviatsiyaTexnologiyaShartnoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiSamsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiBugun, 14:27Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaSpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaBugun, 13:25Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiElon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiBugun, 12:53Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi