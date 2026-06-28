JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...

·0·Sport
JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...

2026 yilgi jahon chempionatida eng keskin bosqich boshlanmoqda. Guruhdan muvaffaqiyatli chiqqan 32 ta jamoa endi 1/16 finalda musobaqada qolish uchun kurash olib boradi.

Bu bosqichda durang jamoalarni qutqarmaydi: har bir bahs yakunida g‘olib aniqlanadi, mag‘lub esa mundial bilan xayrlashadi.

Pley-off Janubiy Afrika — Kanada bahsi bilan boshlanadi

1/16 final bosqichining ilk uchrashuvi 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da o‘tkaziladi.

Unda Janubiy Afrika va Kanada milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.

Keyingi kuni esa turnirning asosiy favoritlaridan biri Braziliya Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi.

JCH-2026 1/16 final o‘yinlari taqvimi

Sana va vaqt

Uchrashuv

28 iyun, 23:59

Janubiy Afrika — Kanada

29 iyun, 22:00

Braziliya — Yaponiya

30 iyun, 01:30

Germaniya — Paragvay

30 iyun, 06:00

Niderlandiya — Marokash

30 iyun, 22:00

Kot-d'Ivuar — Norvegiya

1 iyul, 02:00

Fransiya — Shvetsiya

1 iyul, 06:00

Meksika — Ekvador

1 iyul, 21:00

Angliya — Kongo DR

2 iyul, 01:00

Belgiya — Senegal

2 iyul, 05:00

AQSH — Bosniya

2 iyul, 23:59

Ispaniya — Avstriya

3 iyul, 04:00

Portugaliya — Xorvatiya

3 iyul, 08:00

Shveysariya — Jazoir

3 iyul, 23:00

Avstraliya — Misr

4 iyul, 03:00

Argentina — Kabo-Verde

4 iyul, 06:30

Kolumbiya — Gana

ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...

Favoritlarni jiddiy sinovlar kutmoqda

1/16 final bosqichida bir qator qiziqarli juftliklar shakllandi.

Braziliya intizomli Yaponiyaga qarshi o‘ynasa, Niderlandiya kuchli himoyasi bilan tanilgan Marokashni sinovdan o‘tkazadi. Fransiya Shvetsiyaga, Angliya esa Kongo DRga qarshi maydonga tushadi.

Pley-off bosqichida raqibni past baholash bitta xatoning o‘zi bilan turnirni tark etishga olib kelishi mumkin.

Eng ko‘p kutilgan uchrashuvlar

Muxlislar e’tiborini ayniqsa quyidagi bahslar tortishi kutilmoqda:

  • Braziliya — Yaponiya;

  • Niderlandiya — Marokash;

  • Portugaliya — Xorvatiya;

  • Argentina — Kabo-Verde;

  • Kolumbiya — Gana;

  • Belgiya — Senegal.

Amaldagi jahon chempioni Argentina 4 iyul kuni Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadi. Debyut mundialidayoq pley-offga chiqqan Kabo-Verde jahon chempionlariga qarshi sensatsiya qayd etishga harakat qiladi.

Endi haqiqiy kurash boshlanadi

Guruh bosqichida jamoalar xatosini keyingi uchrashuvlarda to‘g‘rilash imkoniga ega edi. Pley-offda esa bunday imkoniyat bo‘lmaydi.

Har bir gol, har bir seyv va hatto bitta noto‘g‘ri qaror jamoaning keyingi taqdirini belgilashi mumkin.

Sizningcha, 1/16 finalda qaysi jamoa eng katta sensatsiyani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va o‘yinlar taqvimini futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodShotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodBugun, 22:38Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Bugun, 22:03Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Bugun, 21:55Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi