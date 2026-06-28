JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...
2026 yilgi jahon chempionatida eng keskin bosqich boshlanmoqda. Guruhdan muvaffaqiyatli chiqqan 32 ta jamoa endi 1/16 finalda musobaqada qolish uchun kurash olib boradi.
Bu bosqichda durang jamoalarni qutqarmaydi: har bir bahs yakunida g‘olib aniqlanadi, mag‘lub esa mundial bilan xayrlashadi.
Pley-off Janubiy Afrika — Kanada bahsi bilan boshlanadi
1/16 final bosqichining ilk uchrashuvi 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da o‘tkaziladi.
Unda Janubiy Afrika va Kanada milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
Keyingi kuni esa turnirning asosiy favoritlaridan biri Braziliya Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi.
JCH-2026 1/16 final o‘yinlari taqvimi
Sana va vaqt
Uchrashuv
28 iyun, 23:59
Janubiy Afrika — Kanada
29 iyun, 22:00
Braziliya — Yaponiya
30 iyun, 01:30
Germaniya — Paragvay
30 iyun, 06:00
Niderlandiya — Marokash
30 iyun, 22:00
Kot-d'Ivuar — Norvegiya
1 iyul, 02:00
Fransiya — Shvetsiya
1 iyul, 06:00
Meksika — Ekvador
1 iyul, 21:00
Angliya — Kongo DR
2 iyul, 01:00
Belgiya — Senegal
2 iyul, 05:00
AQSH — Bosniya
2 iyul, 23:59
Ispaniya — Avstriya
3 iyul, 04:00
Portugaliya — Xorvatiya
3 iyul, 08:00
Shveysariya — Jazoir
3 iyul, 23:00
Avstraliya — Misr
4 iyul, 03:00
Argentina — Kabo-Verde
4 iyul, 06:30
Kolumbiya — Gana
Favoritlarni jiddiy sinovlar kutmoqda
1/16 final bosqichida bir qator qiziqarli juftliklar shakllandi.
Braziliya intizomli Yaponiyaga qarshi o‘ynasa, Niderlandiya kuchli himoyasi bilan tanilgan Marokashni sinovdan o‘tkazadi. Fransiya Shvetsiyaga, Angliya esa Kongo DRga qarshi maydonga tushadi.
Pley-off bosqichida raqibni past baholash bitta xatoning o‘zi bilan turnirni tark etishga olib kelishi mumkin.
Eng ko‘p kutilgan uchrashuvlar
Muxlislar e’tiborini ayniqsa quyidagi bahslar tortishi kutilmoqda:
Braziliya — Yaponiya;
Niderlandiya — Marokash;
Portugaliya — Xorvatiya;
Argentina — Kabo-Verde;
Kolumbiya — Gana;
Belgiya — Senegal.
Amaldagi jahon chempioni Argentina 4 iyul kuni Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadi. Debyut mundialidayoq pley-offga chiqqan Kabo-Verde jahon chempionlariga qarshi sensatsiya qayd etishga harakat qiladi.
Endi haqiqiy kurash boshlanadi
Guruh bosqichida jamoalar xatosini keyingi uchrashuvlarda to‘g‘rilash imkoniga ega edi. Pley-offda esa bunday imkoniyat bo‘lmaydi.
Har bir gol, har bir seyv va hatto bitta noto‘g‘ri qaror jamoaning keyingi taqdirini belgilashi mumkin.
Sizningcha, 1/16 finalda qaysi jamoa eng katta sensatsiyani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va o‘yinlar taqvimini futbol muxlislariga yuboring.
…