JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radi

·0·Sport
JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radi

Janubiy Koreya milliy jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki jiddiy qarorga olib keldi. Terma jamoa bosh murabbiyi Xon Myon Bo turnir yakunlangach, o‘z lavozimini tark etishini e’lon qildi.

Mutaxassis muxlislardan ochiqchasiga uzr so‘rab, kutilgan natijaga erishilmagani uchun barcha javobgarlikni o‘z zimmasiga oldi.

«Koreya xalqidan chin dildan uzr so‘rayman»

Xon Myon Bo o‘z bayonotida milliy jamoa bosh murabbiyligidan ketish qarorini ma’lum qildi.

«Koreya xalqidan chin dildan uzr so‘rayman. Men milliy jamoa bosh murabbiyligidan ketaman», — dedi u.

Shu bilan birga, murabbiy koreys futboliga bo‘lgan mehri o‘zgarmasligini va kelajakda ham terma jamoani qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.

U barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi

Xon Myon Bo milliy jamoani boshqarish oson vazifa bo‘lmaganini tan oldi.

Uning aytishicha, har bir qarorini to‘g‘ri deb baholab bo‘lmaydi. Jahon chempionatida jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadga erisha olmagani esa uning iste’fosiga asosiy sabab bo‘ldi.

«Har bir qarorim to‘g‘ri bo‘lganini ayta olmayman. Kutgan natijamizga erisha olmadik va buning uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmamga olaman».

Janubiy Koreyaga nima yetishmadi?

Osiyo vakili guruh bosqichida 3 ochko jamg‘ardi. Biroq bu natija keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi.

Ko‘rsatkich

Natija

Guruh

«A»

To‘plangan ochko

3

Yakuniy o‘rin

3-o‘rin

Natija

Turnirni tark etdi

Jamoa uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatoriga kira olmadi.

Muxlislar ishonchini qaytarish vazifasi

Xon Myon Bo koreys futboli yana muxlislar ishonchini qozonishiga umid bildirdi.

U milliy jamoaning kelajagiga ishonishini va yangi murabbiy hamda futbolchilarni qo‘llab-quvvatlashini aytdi.

Janubiy Koreya uchun JCH-2026 omadsiz yakunlandi. Endi mamlakat futbol federatsiyasi terma jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan murabbiyni topishi kerak bo‘ladi.

Sizningcha, Xon Myon Bo iste’foga chiqish bilan to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...Bugun, 23:10Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodShotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodBugun, 22:38Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Bugun, 22:03Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Bugun, 21:55Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi