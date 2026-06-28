JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radi
Janubiy Koreya milliy jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki jiddiy qarorga olib keldi. Terma jamoa bosh murabbiyi Xon Myon Bo turnir yakunlangach, o‘z lavozimini tark etishini e’lon qildi.
Mutaxassis muxlislardan ochiqchasiga uzr so‘rab, kutilgan natijaga erishilmagani uchun barcha javobgarlikni o‘z zimmasiga oldi.
«Koreya xalqidan chin dildan uzr so‘rayman»
Xon Myon Bo o‘z bayonotida milliy jamoa bosh murabbiyligidan ketish qarorini ma’lum qildi.
«Koreya xalqidan chin dildan uzr so‘rayman. Men milliy jamoa bosh murabbiyligidan ketaman», — dedi u.
Shu bilan birga, murabbiy koreys futboliga bo‘lgan mehri o‘zgarmasligini va kelajakda ham terma jamoani qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.
U barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi
Xon Myon Bo milliy jamoani boshqarish oson vazifa bo‘lmaganini tan oldi.
Uning aytishicha, har bir qarorini to‘g‘ri deb baholab bo‘lmaydi. Jahon chempionatida jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadga erisha olmagani esa uning iste’fosiga asosiy sabab bo‘ldi.
«Har bir qarorim to‘g‘ri bo‘lganini ayta olmayman. Kutgan natijamizga erisha olmadik va buning uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmamga olaman».
Janubiy Koreyaga nima yetishmadi?
Osiyo vakili guruh bosqichida 3 ochko jamg‘ardi. Biroq bu natija keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi.
Ko‘rsatkich
Natija
Guruh
«A»
To‘plangan ochko
3
Yakuniy o‘rin
3-o‘rin
Natija
Turnirni tark etdi
Jamoa uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatoriga kira olmadi.
Muxlislar ishonchini qaytarish vazifasi
Xon Myon Bo koreys futboli yana muxlislar ishonchini qozonishiga umid bildirdi.
U milliy jamoaning kelajagiga ishonishini va yangi murabbiy hamda futbolchilarni qo‘llab-quvvatlashini aytdi.
Janubiy Koreya uchun JCH-2026 omadsiz yakunlandi. Endi mamlakat futbol federatsiyasi terma jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan murabbiyni topishi kerak bo‘ladi.
Sizningcha, Xon Myon Bo iste’foga chiqish bilan to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…