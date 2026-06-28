Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdi

·0·Sport
Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdi

"Manchester Yunayted" himoyachisi Harri Maguayr jamoaning sobiq hujumchisi Markus Reshfordning "Old Trafford"ga qaytishi borasidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hozirda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Reshfordning kelajagi soʻnggi haftalarda Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtibor markazida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Reshford 2025-26 yilgi mavsumni ijara asosida "Barselona" safida oʻtkazdi va barcha turnirlarda 14 ta gol hamda 14 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Kataloniyaliklar La Ligada gʻolib chiqqan boʻlsalar-da, yakunda futbolchini 26 million funt sterlingga sotib olish huquqidan foydalanmaslikka qaror qilishdi. Buning oʻrniga "koʻk-anorranglilar" 70 million funt evaziga Entoni Gordonni oʻz safiga qoʻshib olishni afzal koʻrishdi.

Qaytish shartlari va oʻzaro kelishuv

Goal.com nashrining xabar berishicha, Harri Maguayr "The Rest Is Football" podkastida Reshfordning "Manchester Yunayted"ga qaytishi uchun ikki muhim shart bajarilishi kerakligini taʼkidladi. Himoyachining fikricha, bu transfer birinchi navbatda klub uchun, ikkinchi navbatda esa futbolchining oʻzi uchun har tomonlama toʻgʻri qaror boʻlishi lozim.

"Markus bilan munosabatlarimiz aʼlo darajada. Uning qanday ajoyib futbolchi boʻla olishini yaxshi bilaman. Oʻylaymanki, klub va Markus oʻzaro kelishuvga erishishlari kerak. Agar u qaytsa, biz uning baxtli, oʻziga ishongan va yuqori saviyada oʻyin koʻrsatishini istaymiz. Bu qaror ham klubga, ham uning oʻziga mos kelishi shart", — dedi Maguayr.

Hozirda Reshfordning "Manchester Yunayted" bilan amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etadi. Haftasiga 325 ming funt sterling maosh oladigan hujumchi uchun klub eshiklari hamon ochiq qolmoqda, biroq yakuniy qaror yozgi transfer oynasi vaqtida qabul qilinishi kutilmoqda.

Jahon chempionatidagi yorqin oʻyin

Klubdagi noaniqliklarga qaramay, Reshford Angliya terma jamoasi safida oʻzini koʻrsatishda davom etmoqda. Panama terma jamoasiga qarshi oʻyinda u oʻzining tezkorligi va kreativligi bilan ajralib turdi. Maguayr jamoadoshining bu oʻyinini yuqori baholab, uning toʻxtatib boʻlmas kuch ekanligini eʼtirof etdi.

"Gana bilan oʻyinda biroz sekin harakat qilgan edik, ammo Reshford Panama bilan bahsda oʻyinni darhol oʻz qoʻliga oldi. Uning oʻng va chap qanotdan uzatgan toʻplari raqib himoyasini sarosimaga solib qoʻydi. Markus oʻz formasida boʻlganida, uni toʻxtatishning deyarli iloji yoʻq. Biz, Angliya muxlislari, u qanchalik kuchli ekanini yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi himoyachi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham "Manchester Yunayted"dagi bu oʻzgarishlar qiziqarli, sababi jamoa tarkibini yoshartirish va hujum chizigʻini kuchaytirish ustida ish olib bormoqda. Reshfordning qaytishi "qizil iblislar"ning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Manchester YunaytedMarkus ReshfordHarri MaguayrTransferlarAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiBugun, 23:18JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...Bugun, 23:10Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodShotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzodBugun, 22:38Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Bugun, 22:03Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Bugun, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi