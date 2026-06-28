Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdi
"Manchester Yunayted" himoyachisi Harri Maguayr jamoaning sobiq hujumchisi Markus Reshfordning "Old Trafford"ga qaytishi borasidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hozirda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Reshfordning kelajagi soʻnggi haftalarda Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtibor markazida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Reshford 2025-26 yilgi mavsumni ijara asosida "Barselona" safida oʻtkazdi va barcha turnirlarda 14 ta gol hamda 14 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Kataloniyaliklar La Ligada gʻolib chiqqan boʻlsalar-da, yakunda futbolchini 26 million funt sterlingga sotib olish huquqidan foydalanmaslikka qaror qilishdi. Buning oʻrniga "koʻk-anorranglilar" 70 million funt evaziga Entoni Gordonni oʻz safiga qoʻshib olishni afzal koʻrishdi.
Qaytish shartlari va oʻzaro kelishuvGoal.com nashrining xabar berishicha, Harri Maguayr "The Rest Is Football" podkastida Reshfordning "Manchester Yunayted"ga qaytishi uchun ikki muhim shart bajarilishi kerakligini taʼkidladi. Himoyachining fikricha, bu transfer birinchi navbatda klub uchun, ikkinchi navbatda esa futbolchining oʻzi uchun har tomonlama toʻgʻri qaror boʻlishi lozim.
"Markus bilan munosabatlarimiz aʼlo darajada. Uning qanday ajoyib futbolchi boʻla olishini yaxshi bilaman. Oʻylaymanki, klub va Markus oʻzaro kelishuvga erishishlari kerak. Agar u qaytsa, biz uning baxtli, oʻziga ishongan va yuqori saviyada oʻyin koʻrsatishini istaymiz. Bu qaror ham klubga, ham uning oʻziga mos kelishi shart", — dedi Maguayr.
Hozirda Reshfordning "Manchester Yunayted" bilan amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etadi. Haftasiga 325 ming funt sterling maosh oladigan hujumchi uchun klub eshiklari hamon ochiq qolmoqda, biroq yakuniy qaror yozgi transfer oynasi vaqtida qabul qilinishi kutilmoqda.
Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinKlubdagi noaniqliklarga qaramay, Reshford Angliya terma jamoasi safida oʻzini koʻrsatishda davom etmoqda. Panama terma jamoasiga qarshi oʻyinda u oʻzining tezkorligi va kreativligi bilan ajralib turdi. Maguayr jamoadoshining bu oʻyinini yuqori baholab, uning toʻxtatib boʻlmas kuch ekanligini eʼtirof etdi.
"Gana bilan oʻyinda biroz sekin harakat qilgan edik, ammo Reshford Panama bilan bahsda oʻyinni darhol oʻz qoʻliga oldi. Uning oʻng va chap qanotdan uzatgan toʻplari raqib himoyasini sarosimaga solib qoʻydi. Markus oʻz formasida boʻlganida, uni toʻxtatishning deyarli iloji yoʻq. Biz, Angliya muxlislari, u qanchalik kuchli ekanini yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi himoyachi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham "Manchester Yunayted"dagi bu oʻzgarishlar qiziqarli, sababi jamoa tarkibini yoshartirish va hujum chizigʻini kuchaytirish ustida ish olib bormoqda. Reshfordning qaytishi "qizil iblislar"ning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…