Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro Pekinda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻz mahsulotlari uchun butlovchi qismlar yetkazib berish zanjirini diversifikatsiya qilish va Xitoyning yetakchi displey ishlab chiqaruvchilari bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida muhim qadam tashladi. Samsung DX (Device eXperience) boʻlinmasi rahbari Te Mun Ro rasmiy tashrif bilan Xitoyga yoʻl oldi. Ushbu tashrif kompaniyaning kelgusidagi televizor va smartfonlar uchun ekranlar yetkazib berish strategiyasida burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ZDNet Korea nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Te Mun Ro boshchiligidagi delegatsiya dastlab Chengdudagi BOE kompaniyasining B16 ishlab chiqarish liniyasiga tashrif buyurgan. Ushbu zavod yaqinda noutbuklar va boshqa gadjetlar uchun moʻljallangan sakkizinchi avlod OLED-panellarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan edi. Samsung rahbariyati ushbu texnologik jarayonlar bilan yaqindan tanishib, BOE rahbariyati bilan kelgusi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan.
Eʼtiborli jihati shundaki, delegatsiya tarkibida asosan Samsung Visual Display (televizor boʻlinmasi) vakillari joy olgan, biroq mobil boʻlinma (MX) rahbarlari tashrifda ishtirok etishmagan. Bu holat Samsung hozirda asosiy eʼtiborni televizorlar uchun displey panellari yetkazib berish masalasiga qaratayotganidan dalolat beradi. Shunga qaramay, Te Mun Ro bir vaqtning oʻzida mobil boʻlinmani ham boshqargani bois, BOE oʻzining yangi OLED texnologiyalarini smartfonlar segmenti uchun ham taklif qilishi ehtimoldan xoli emas.
TCL va CSOT bilan strategik muzokaralarTashrifning ikkinchi kunida Samsung rahbari TCL korporatsiyasi va uning shoʻba korxonasi hisoblangan China Star Optoelectronics Technology (CSOT) mutasaddilari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. CSOT hozirda Samsung televizorlari uchun LCD-panellar yetkazib beruvchi eng yirik hamkorlardan biri sanaladi. Tomonlar nafaqat displey yetkazib berish, balki shartnomaviy ishlab chiqarish masalalarini ham koʻrib chiqishadi.
Muzokaralar kun tartibidan Samsung tomonidan ishlab chiqilgan Tizen operatsion tizimini rivojlantirish boʻyicha hamkorlik masalasi ham oʻrin olgan. Bu Samsung oʻz dasturiy taʼminot ekotizimini Xitoy bozoridagi ishlab chiqaruvchilar orasida yanada kengroq yoyishni maqsad qilganini koʻrsatadi. Shuningdek, televizorlar uchun ona platalar ishlab chiqaruvchi CVTE kompaniyasi bilan ham uchrashuv oʻtkazilishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda BOE kompaniyasi Samsung brendi ostidagi oʻrta toifadagi smartfonlar va ayrim Galaxy Watch modellari uchun OLED-ekranlar yetkazib bermoqda. Agar ushbu muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Xitoyda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli panellar Samsung flagman qurilmalarida ham koʻproq koʻrinish berishi mumkin. Bu esa bozorda raqobatning kuchayishiga va yakuniy mahsulot tannarxining pasayishiga xizmat qilishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, Samsung kompaniyasining Xitoy displey ishlab chiqaruvchilari bilan yaqinlashishi global bozordagi iqtisodiy oʻzgarishlar va texnologik poyga bilan bogʻliq. Samsung Display oʻz eʼtiborini yuqori texnologiyali QD-OLED panellariga qaratayotgan bir paytda, ommaviy segment uchun Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlik qilish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlaydi. Hozircha Samsung ushbu muzokaralarning rasmiy tafsilotlarini ochiqlamagan.
…