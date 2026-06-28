Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro Pekinda

·0·Texno
Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro Pekinda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻz mahsulotlari uchun butlovchi qismlar yetkazib berish zanjirini diversifikatsiya qilish va Xitoyning yetakchi displey ishlab chiqaruvchilari bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida muhim qadam tashladi. Samsung DX (Device eXperience) boʻlinmasi rahbari Te Mun Ro rasmiy tashrif bilan Xitoyga yoʻl oldi. Ushbu tashrif kompaniyaning kelgusidagi televizor va smartfonlar uchun ekranlar yetkazib berish strategiyasida burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ZDNet Korea nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Te Mun Ro boshchiligidagi delegatsiya dastlab Chengdudagi BOE kompaniyasining B16 ishlab chiqarish liniyasiga tashrif buyurgan. Ushbu zavod yaqinda noutbuklar va boshqa gadjetlar uchun moʻljallangan sakkizinchi avlod OLED-panellarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan edi. Samsung rahbariyati ushbu texnologik jarayonlar bilan yaqindan tanishib, BOE rahbariyati bilan kelgusi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan.

Eʼtiborli jihati shundaki, delegatsiya tarkibida asosan Samsung Visual Display (televizor boʻlinmasi) vakillari joy olgan, biroq mobil boʻlinma (MX) rahbarlari tashrifda ishtirok etishmagan. Bu holat Samsung hozirda asosiy eʼtiborni televizorlar uchun displey panellari yetkazib berish masalasiga qaratayotganidan dalolat beradi. Shunga qaramay, Te Mun Ro bir vaqtning oʻzida mobil boʻlinmani ham boshqargani bois, BOE oʻzining yangi OLED texnologiyalarini smartfonlar segmenti uchun ham taklif qilishi ehtimoldan xoli emas.

TCL va CSOT bilan strategik muzokaralar

Tashrifning ikkinchi kunida Samsung rahbari TCL korporatsiyasi va uning shoʻba korxonasi hisoblangan China Star Optoelectronics Technology (CSOT) mutasaddilari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. CSOT hozirda Samsung televizorlari uchun LCD-panellar yetkazib beruvchi eng yirik hamkorlardan biri sanaladi. Tomonlar nafaqat displey yetkazib berish, balki shartnomaviy ishlab chiqarish masalalarini ham koʻrib chiqishadi.

Muzokaralar kun tartibidan Samsung tomonidan ishlab chiqilgan Tizen operatsion tizimini rivojlantirish boʻyicha hamkorlik masalasi ham oʻrin olgan. Bu Samsung oʻz dasturiy taʼminot ekotizimini Xitoy bozoridagi ishlab chiqaruvchilar orasida yanada kengroq yoyishni maqsad qilganini koʻrsatadi. Shuningdek, televizorlar uchun ona platalar ishlab chiqaruvchi CVTE kompaniyasi bilan ham uchrashuv oʻtkazilishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda BOE kompaniyasi Samsung brendi ostidagi oʻrta toifadagi smartfonlar va ayrim Galaxy Watch modellari uchun OLED-ekranlar yetkazib bermoqda. Agar ushbu muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Xitoyda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli panellar Samsung flagman qurilmalarida ham koʻproq koʻrinish berishi mumkin. Bu esa bozorda raqobatning kuchayishiga va yakuniy mahsulot tannarxining pasayishiga xizmat qilishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Samsung kompaniyasining Xitoy displey ishlab chiqaruvchilari bilan yaqinlashishi global bozordagi iqtisodiy oʻzgarishlar va texnologik poyga bilan bogʻliq. Samsung Display oʻz eʼtiborini yuqori texnologiyali QD-OLED panellariga qaratayotgan bir paytda, ommaviy segment uchun Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlik qilish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlaydi. Hozircha Samsung ushbu muzokaralarning rasmiy tafsilotlarini ochiqlamagan.

SamsungBOETCLDispleyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Bugun, 22:21Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaBugun, 21:56Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinHindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinBugun, 20:59Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi