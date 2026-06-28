Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladi

·32·Texno
Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladi

Manchester universiteti tadqiqotchilari kimyo fanida uzoq yillardan beri nazariy boʻlib kelgan muhim hodisani amalda isbotlashga muvaffaq boʻlishdi. Olimlar ilk bor ogʻir element hisoblangan toriy atomlari oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri kimyoviy bogʻlanish mavjudligini eksperimental tarzda tasdiqladilar. Bu kashfiyot elementlar davriy jadvalidagi eng murakkab va ogʻir metallarning xususiyatlarini tushunishda yangi davrni ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kimyoviy bogʻlanish odatda atomlar oʻrtasida elektronlarning umumiy foydalanilishi natijasida yuzaga keladi. Biroq toriy kabi ogʻir elementlar uchun bu jarayonni isbotlash juda mushkul edi. Sababi, bunday elementlarda elektronlarning oʻzini tutishi engil elementlardan tubdan farq qiladi va ularni toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatish deyarli imkonsiz hisoblanardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olimlar ushbu toʻsiqni yengib oʻtish uchun kvant kristallografiyasining maxsus metodidan foydalanishgan.

Yangi metodika va elektronlar taqsimoti

Tadqiqot davomida Hirshfeld Atom Refinement (HAR) deb nomlanuvchi usul qoʻllanilgan. Ushbu texnologiya ogʻir element birikmalaridagi elektronlar taqsimotini aniq "koʻrish" imkonini berdi. Tadqiqotchilar toriyning ikki xil klasterini oʻrganib chiqdilar: birinchi holatda uchta atom bitta elektronni, ikkinchi holatda esa ikkita elektronni oʻzaro boʻlishgan. HAR metodi tizimning murakkabligiga qaramay, kimyoviy bogʻlanish belgilarini qayd etishga muvaffaq boʻldi.

Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, umumiy elektronlar sonining oʻzgarishi bogʻlanish xususiyatlariga bevosita taʼsir qiladi. Eng muhimi, ushbu tajriba natijalari avvalroq amalga oshirilgan nazariy hisob-kitoblar bilan toʻliq mos keldi. Bu esa toriy-toriy tipidagi bogʻlanishlar mavjudligiga oid ilk toʻgʻridan-toʻgʻri dalil boʻlib xizmat qilmoqda.

Ilmiy kashfiyotning ahamiyati va kelajagi

Ushbu ishning yana bir muhim jihati qoʻllanilgan metodning qulayligidadir. HAR usuli standart rentgen difraksiyasi maʼlumotlarini kvant-mexanik hisob-kitoblar bilan birlashtiradi. Bu esa uni anʼanaviy elektron zichligini tahlil qilish usullaridan koʻra ancha oson va arzonroq qiladi. Avvalgi metodlar uchun oʻta yuqori sifatli kristallar va murakkab laboratoriya sharoitlari talab etilardi.

Tadqiqot mualliflarining fikricha, yangi yondashuv nafaqat toriy birikmalarini, balki elektronlar harakatini kuzatish qiyin boʻlgan boshqa murakkab materiallarni oʻrganishda ham qoʻl keladi. Bu kashfiyot kelajakda yadro energetikasi, yangi turdagi materiallar yaratish va radioaktiv elementlar bilan xavfsiz ishlash texnologiyalarini rivojlantirishda muhim poydevor boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu metodikaning oʻrganilishi materialshunoslik va fundamental kimyo sohasidagi tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Ogʻir metallar kimyosining sirlari ochilishi nafaqat nazariy ilm-fan, balki amaliy sanoat uchun ham katta istiqbollar vaʼda qilmoqda.

KimyoToriyIlm-fanKvant FizikasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaKecha, 23:26Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Kecha, 22:21Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi