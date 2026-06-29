Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo DR milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichining 3-turida O‘zbekistonni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Bahsdan keyin afrikaliklar sardori Shansel Mbemba g‘alaba ortida qanday reja turganini ochiqladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa birinchi bo‘limda qiynalgan, ammo tanaffusdan keyin vaziyatni o‘zgartirish uchun O‘zbekistonning oldindan o‘rganilgan zaif nuqtalaridan foydalangan.
Birinchi bo‘lim Kongo uchun oson kechmadi
31 yoshli himoyachi uchrashuvning dastlabki qismida jamoasi kutilgan darajada harakat qila olmaganini tan oldi.
«O‘yin biz uchun haqiqatan ham og‘ir kechdi. Birinchi bo‘limda yetarlicha yaxshi harakat qila olmadik», — dedi Mbemba.
Shunga qaramay, futbolchilar sarosimaga tushmagan va ikkinchi taymda o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata olishlariga ishongan.
Tanaffusdan keyin reja ishladi
Kongo DR futbolchilari ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini oshirib, O‘zbekiston himoyasiga bosimni kuchaytirdi.
Mbembaning ta’kidlashicha, jamoa bahs oldidan milliy terma jamoamizning o‘yinlarini batafsil tahlil qilgan.
«O‘zbekiston ishtirokidagi o‘yinlar videolarini tomosha qilib, ularning zaif nuqtalarini aniqlab olgan edik».
Asosiy zarba zaif nuqtalarga berildi
Kongo DR murabbiylar shtabi va futbolchilari tanaffusdan keyin asosiy e’tiborni aynan shu nuqtalarga qaratishga qaror qilgan.
Natijada afrikaliklar ikkinchi bo‘limda ustunlikni qo‘lga kiritib, uchrashuvni 3:1 hisobida o‘z foydasiga hal qildi.
Qisqacha aytganda, g‘alabaning asosiy omillari quyidagilar bo‘ldi:
raqib o‘yinini oldindan tahlil qilish;
birinchi bo‘limdan keyin xotirjamlikni saqlash;
ikkinchi taymda aniq reja asosida harakat qilish;
O‘zbekistonning zaif nuqtalaridan samarali foydalanish.
O‘zbekiston uchun yana bir og‘ir saboq
Kongo DR sardorining bu so‘zlari jahon chempionati darajasida har bir xato va taktik kamchilik raqib tomonidan darhol jazolanishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Milliy jamoamiz uchun mazkur bahs natijasi og‘ir bo‘ldi, ammo bu tajriba kelajakda taktik tayyorgarlik va himoyadagi barqarorlikni kuchaytirish uchun muhim saboq bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi o‘yindagi eng katta kamchiligi nima bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…