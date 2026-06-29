Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi

·56·Sport
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi

Kongo DR milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichining 3-turida O‘zbekistonni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Bahsdan keyin afrikaliklar sardori Shansel Mbemba g‘alaba ortida qanday reja turganini ochiqladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa birinchi bo‘limda qiynalgan, ammo tanaffusdan keyin vaziyatni o‘zgartirish uchun O‘zbekistonning oldindan o‘rganilgan zaif nuqtalaridan foydalangan.

Birinchi bo‘lim Kongo uchun oson kechmadi

31 yoshli himoyachi uchrashuvning dastlabki qismida jamoasi kutilgan darajada harakat qila olmaganini tan oldi.

«O‘yin biz uchun haqiqatan ham og‘ir kechdi. Birinchi bo‘limda yetarlicha yaxshi harakat qila olmadik», — dedi Mbemba.

Shunga qaramay, futbolchilar sarosimaga tushmagan va ikkinchi taymda o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata olishlariga ishongan.

Tanaffusdan keyin reja ishladi

Kongo DR futbolchilari ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini oshirib, O‘zbekiston himoyasiga bosimni kuchaytirdi.

Mbembaning ta’kidlashicha, jamoa bahs oldidan milliy terma jamoamizning o‘yinlarini batafsil tahlil qilgan.

«O‘zbekiston ishtirokidagi o‘yinlar videolarini tomosha qilib, ularning zaif nuqtalarini aniqlab olgan edik».

Asosiy zarba zaif nuqtalarga berildi

Kongo DR murabbiylar shtabi va futbolchilari tanaffusdan keyin asosiy e’tiborni aynan shu nuqtalarga qaratishga qaror qilgan.

Natijada afrikaliklar ikkinchi bo‘limda ustunlikni qo‘lga kiritib, uchrashuvni 3:1 hisobida o‘z foydasiga hal qildi.

Qisqacha aytganda, g‘alabaning asosiy omillari quyidagilar bo‘ldi:

  • raqib o‘yinini oldindan tahlil qilish;

  • birinchi bo‘limdan keyin xotirjamlikni saqlash;

  • ikkinchi taymda aniq reja asosida harakat qilish;

  • O‘zbekistonning zaif nuqtalaridan samarali foydalanish.

O‘zbekiston uchun yana bir og‘ir saboq

Kongo DR sardorining bu so‘zlari jahon chempionati darajasida har bir xato va taktik kamchilik raqib tomonidan darhol jazolanishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Milliy jamoamiz uchun mazkur bahs natijasi og‘ir bo‘ldi, ammo bu tajriba kelajakda taktik tayyorgarlik va himoyadagi barqarorlikni kuchaytirish uchun muhim saboq bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi o‘yindagi eng katta kamchiligi nima bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

DR CongoO'zbekistonChancel Mbemba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiReal Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 00:17Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiSanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiKecha, 23:56JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiHarri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi