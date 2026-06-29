17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy jahon chempionatini uchta mag‘lubiyat va o‘tkazib yuborilgan 11 ta gol bilan yakunladi. Ammo eng xavotirli jihat faqat gollar soni emas — raqiblarning darvozamizga yo‘llagan deyarli har uch zarbasidan ikkitasi golga aylangan.
Xo‘sh, milliy jamoamizning mundialdagi eng nozik nuqtasi haqiqatan ham darvoza chizig‘i bo‘ldimi yoki muammoni faqat golkiperlardan izlash noto‘g‘rimi?
Kolumbiya to‘rtta aniq zarba bilan uch gol urdi
O‘zbekiston birinchi turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Janubiy Amerika vakillari terma jamoamiz darvozasi tomon yo‘llagan to‘rtta aniq zarbaning uchtasini golga aylantirdi.
Birinchi uchrashuvda raqibning zarbalarni golga aylantirish ko‘rsatkichi 75 foizni tashkil qildi.
Bu bahsdayoq himoya va darvozabon o‘rtasidagi hamjihatlikda muammolar borligi sezildi.
Portugaliya bosimiga bardosh berilmadi
Ikkinchi turda O‘zbekiston Portugaliyaga 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Portugaliyalik futbolchilar darvozaga to‘qqizta aniq zarba yo‘llab, ularning beshtasida maqsadiga erishdi.
Uchrashuv
Aniq zarba
Gol
O‘zbekiston — Kolumbiya
4
3
Portugaliya — O‘zbekiston
9
5
Kongo DR — O‘zbekiston
4
3
Jami
17
11
Bu uchrashuvda darvozabon bir nechta seyv amalga oshirgan bo‘lsa-da, raqibning doimiy bosimi va himoyadagi xatolar yirik hisobga olib keldi.
Kongo DR ham to‘rt zarbadan uchta gol urdi
Guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo DR O‘zbekistonni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
Afrika vakillari ham to‘rtta aniq zarba bilan uch marta darvozamizni ishg‘ol qildi. Ya’ni birinchi uchrashuvdagi holat yana takrorlandi.
Uchta o‘yinda raqiblarning 17 ta aniq zarbasidan 11 tasi golga aylandi.
Bu matematik jihatdan 64,7 foiz degani. Demak, darvozamizga aniq yo‘llangan zarbalarning qariyb uchdan ikki qismi gol bilan yakunlangan.
Darvozabonlar statistikasi nimani ko‘rsatadi?
Musobaqada darvozamizni O‘tkir Yusupov va Abduvohid Ne’matov qo‘riqladi.
Qayd etilgan ma’lumotlarga ko‘ra:
O‘tkir Yusupovning seyvlar ko‘rsatkichi — 25 foiz;
Abduvohid Ne’matovning seyvlar ko‘rsatkichi — 38,5 foiz.
Bu raqamlar jahon chempionati darajasida past natija hisoblanadi. Biroq barcha aybni faqat darvozabonlarga yuklash ham adolatdan bo‘lmaydi.
Muammo faqat darvozada emas
Darvozabon — himoyaning so‘nggi nuqtasi. Raqib futbolchisi qulay vaziyatda, bosimsiz yoki yaqin masofadan zarba berayotgan bo‘lsa, golkiperning imkoniyati ham keskin kamayadi.
O‘zbekistonning muammolari bir nechta yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:
raqib hujumchilarini jarima maydoniga oson kiritish;
xavfli zonalarda bo‘sh hudud qoldirish;
ikkinchi to‘plar uchun kurashda kechikish;
himoyachilar va darvozabon o‘rtasidagi hamjihatlik yetishmasligi;
aniq zarbalarni qaytarishda past samaradorlik.
Shu bois 11 ta golning sababini faqat bir futbolchi yoki bir chiziq bilan bog‘lash qiyin. Bu butun jamoaning himoyaviy harakatlariga tegishli muammo bo‘ldi.
Mundialdan chiqarilishi kerak bo‘lgan asosiy xulosa
O‘zbekiston jahon chempionatida raqiblarga juda ko‘p zarba berish imkonini yaratmagan — uchta bahsda jami 17 ta aniq zarba. Ammo shu zarbalarning aksariyati o‘ta xavfli bo‘lib, 11 tasi golga aylangan.
Bu milliy jamoa himoyada vaziyatlar sonini emas, ularning sifatini nazorat qila olmaganini ko‘rsatadi.
Sizningcha, O‘zbekistonning mundialdagi asosiy muammosi darvozabonlar o‘yinida edimi yoki himoya tizimidami? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…