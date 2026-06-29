17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?

·0·Sport
17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy jahon chempionatini uchta mag‘lubiyat va o‘tkazib yuborilgan 11 ta gol bilan yakunladi. Ammo eng xavotirli jihat faqat gollar soni emas — raqiblarning darvozamizga yo‘llagan deyarli har uch zarbasidan ikkitasi golga aylangan.

Xo‘sh, milliy jamoamizning mundialdagi eng nozik nuqtasi haqiqatan ham darvoza chizig‘i bo‘ldimi yoki muammoni faqat golkiperlardan izlash noto‘g‘rimi?

Kolumbiya to‘rtta aniq zarba bilan uch gol urdi

O‘zbekiston birinchi turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Janubiy Amerika vakillari terma jamoamiz darvozasi tomon yo‘llagan to‘rtta aniq zarbaning uchtasini golga aylantirdi.

Birinchi uchrashuvda raqibning zarbalarni golga aylantirish ko‘rsatkichi 75 foizni tashkil qildi.

Bu bahsdayoq himoya va darvozabon o‘rtasidagi hamjihatlikda muammolar borligi sezildi.

Portugaliya bosimiga bardosh berilmadi

Ikkinchi turda O‘zbekiston Portugaliyaga 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Portugaliyalik futbolchilar darvozaga to‘qqizta aniq zarba yo‘llab, ularning beshtasida maqsadiga erishdi.

Uchrashuv

Aniq zarba

Gol

O‘zbekiston — Kolumbiya

4

3

Portugaliya — O‘zbekiston

9

5

Kongo DR — O‘zbekiston

4

3

Jami

17

11

Bu uchrashuvda darvozabon bir nechta seyv amalga oshirgan bo‘lsa-da, raqibning doimiy bosimi va himoyadagi xatolar yirik hisobga olib keldi.

Kongo DR ham to‘rt zarbadan uchta gol urdi

Guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo DR O‘zbekistonni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.

Afrika vakillari ham to‘rtta aniq zarba bilan uch marta darvozamizni ishg‘ol qildi. Ya’ni birinchi uchrashuvdagi holat yana takrorlandi.

Uchta o‘yinda raqiblarning 17 ta aniq zarbasidan 11 tasi golga aylandi.

Bu matematik jihatdan 64,7 foiz degani. Demak, darvozamizga aniq yo‘llangan zarbalarning qariyb uchdan ikki qismi gol bilan yakunlangan.

Darvozabonlar statistikasi nimani ko‘rsatadi?

Musobaqada darvozamizni O‘tkir Yusupov va Abduvohid Ne’matov qo‘riqladi.

Qayd etilgan ma’lumotlarga ko‘ra:

  • O‘tkir Yusupovning seyvlar ko‘rsatkichi — 25 foiz;

  • Abduvohid Ne’matovning seyvlar ko‘rsatkichi — 38,5 foiz.

Bu raqamlar jahon chempionati darajasida past natija hisoblanadi. Biroq barcha aybni faqat darvozabonlarga yuklash ham adolatdan bo‘lmaydi.

Muammo faqat darvozada emas

Darvozabon — himoyaning so‘nggi nuqtasi. Raqib futbolchisi qulay vaziyatda, bosimsiz yoki yaqin masofadan zarba berayotgan bo‘lsa, golkiperning imkoniyati ham keskin kamayadi.

O‘zbekistonning muammolari bir nechta yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:

  • raqib hujumchilarini jarima maydoniga oson kiritish;

  • xavfli zonalarda bo‘sh hudud qoldirish;

  • ikkinchi to‘plar uchun kurashda kechikish;

  • himoyachilar va darvozabon o‘rtasidagi hamjihatlik yetishmasligi;

  • aniq zarbalarni qaytarishda past samaradorlik.

Shu bois 11 ta golning sababini faqat bir futbolchi yoki bir chiziq bilan bog‘lash qiyin. Bu butun jamoaning himoyaviy harakatlariga tegishli muammo bo‘ldi.

Mundialdan chiqarilishi kerak bo‘lgan asosiy xulosa

O‘zbekiston jahon chempionatida raqiblarga juda ko‘p zarba berish imkonini yaratmagan — uchta bahsda jami 17 ta aniq zarba. Ammo shu zarbalarning aksariyati o‘ta xavfli bo‘lib, 11 tasi golga aylangan.

Bu milliy jamoa himoyada vaziyatlar sonini emas, ularning sifatini nazorat qila olmaganini ko‘rsatadi.

Sizningcha, O‘zbekistonning mundialdagi asosiy muammosi darvozabonlar o‘yinida edimi yoki himoya tizimidami? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiReal Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 00:17Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiKongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiBugun, 00:16Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiSanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiKecha, 23:56JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiHarri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi