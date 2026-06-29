Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardi

·29·Texno
Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardi

AQSHning avtomobilsozlik giganti Ford sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarga haddan tashqari ishonib yuborgani kutilgan samarani bermaganini tan oldi. Kompaniya texnologik jarayonlardagi kamchiliklarni bartaraf etish va mahsulot sifatini oshirish maqsadida 350 nafar tajribali muhandisni, jumladan, avvalgi xodimlarini yana ishga qabul qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, Ford kompaniyasining operatsion direktori Kumar Galhotra jurnalistlar bilan suhbatda avtomatlashtirilgan sifat nazorati tizimlari kutilgan natijani koʻrsatmaganini taʼkidlagan. Shu sababli, kompaniya "texnik mutaxassislarni qaytarishga" qaror qildi. Ushbu mutaxassislar ehtiyot qismlar hali zavod konveyeriga yetib kelmasidanoq ulardagi nuqsonlarni aniqlash bilan shugʻullanadi.

Texnologiya va inson tajribasi muvozanati

Ford kompaniyasining avtomobil apparat taʼminoti muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Charles Poonning soʻzlariga koʻra, kompaniya sunʼiy intellektga oid xato yondashuvni qoʻllagan. "Biz shunchaki sunʼiy intellektni joriy etish va unga dizayn talablarini kiritish orqali yuqori sifatli mahsulot olishimiz mumkin deb yanglishgan edik", — deydi u.

Shuni taʼkidlash joizki, Ford sunʼiy intellekt rejalaridan butunlay voz kechayotgani yoʻq. Aksincha, "gray beard" (oqsoqol) deb atalayotgan tajribali muhandislar yosh xodimlarni oʻqitish va sunʼiy intellekt vositalarini qayta dasturlash uchun jalb qilingan. Bu qadam texnologiyani inson tajribasi bilan boyitishga qaratilgan.

Ushbu strategik oʻzgarish allaqachon oʻz mevasini bera boshladi. Ford mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, tajribali muhandislarning qaytarilishi joriy yilda xarajatlarni 1 milliard dollarga qisqartirish imkonini beradi. Sifat nazoratining kuchaytirilishi avtomobillarni taʼmirlash va kafolatli xizmat koʻrsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Maʼlumot oʻrnida, Ford brendi shu haftada eʼlon qilingan JD Power Initial Quality Survey reytingida asosiy avtomobil brendlari orasida yuqori oʻrinni egalladi. Bu kompaniyaning sifatga boʻlgan eʼtibori va inson omiliga qaytishi toʻgʻri qaror ekanligini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Ford avtomobillari oʻz oʻrniga ega boʻlib, bunday global oʻzgarishlar brendning ishonchliligini yanada oshirishi kutilmoqda.

FordSunʼiy IntellektTexnologiyaMuhandislikAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaKecha, 23:26Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Kecha, 22:21Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi