Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali himoyachisi Umar Eshmurodov xalqaro faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Jahon chempionati qaydnomasidan joy olgan, ammo birorta uchrashuvda maydonga tushmagan futbolchi ta’sirli so‘zlar bilan muxlislarga murojaat qildi.
33 yoshli himoyachining qisqa bayonoti ortida milliy libosda o‘tgan bir necha yillik mehnat, 39 ta uchrashuv va amalga oshmay qolgan so‘nggi orzu bor.
«Endi muxlis sifatida davom etamiz»
Umar Eshmurodov terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini Instagramdagi rasmiy sahifasi orqali ma’lum qildi.
«Milliy terma jamoa — orzu, sharaf, or-nomus, g‘urur... Endi muxlis sifatida davom etamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!» — deb yozdi futbolchi.
Ushbu so‘zlar qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.
Mundialga bordi, ammo maydonga tushmadi
«Nasaf» himoyachisi O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy qaydnomasidan joy olgan edi.
Biroq Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi guruh bosqichidagi uchta uchrashuvning hech birida unga imkoniyat bermadi. Shu tariqa, Eshmurodov tarixiy mundialda birorta ham daqiqa maydonda ko‘rinish bermadi.
Tajribali futbolchi milliy jamoa safida muxlislar bilan yashil maydonda xayrlashish imkoniga ega bo‘lmadi.
Terma jamoadagi faoliyati raqamlarda
Umar Eshmurodov ilk bor 2020 yilda O‘zbekiston milliy jamoasi libosida maydonga tushgan.
Ko‘rsatkich
Natija
Yoshi
33
Terma jamoadagi debyuti
2020 yil
O‘tkazgan o‘yinlari
39 ta
JCH-2026dagi o‘yin vaqti
0 daqiqa
Amaldagi klubi
«Nasaf»
U markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari, havodagi kurashlari va katta o‘yinlardagi tajribasi bilan milliy jamoaga xizmat qildi.
Bir davr yakunlandi
Eshmurodovning qarori O‘zbekistonning ilk mundiali yakunlanganidan keyin e’lon qilindi. Futbolchi jahon chempionatida o‘ynay olmagan bo‘lsa-da, terma jamoa bilan tarixiy turnirga bordi va milliy futbolning muhim davriga guvoh bo‘ldi.
Endi u O‘zbekiston terma jamoasini maydon tashqarisidan, oddiy muxlis sifatida qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
Sizningcha, Umar Eshmurodovga mundialning so‘nggi o‘yinida imkoniyat berish kerakmidi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…