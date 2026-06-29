Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi

·43·Sport
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali himoyachisi Umar Eshmurodov xalqaro faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Jahon chempionati qaydnomasidan joy olgan, ammo birorta uchrashuvda maydonga tushmagan futbolchi ta’sirli so‘zlar bilan muxlislarga murojaat qildi.

33 yoshli himoyachining qisqa bayonoti ortida milliy libosda o‘tgan bir necha yillik mehnat, 39 ta uchrashuv va amalga oshmay qolgan so‘nggi orzu bor.

«Endi muxlis sifatida davom etamiz»

Umar Eshmurodov terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini Instagramdagi rasmiy sahifasi orqali ma’lum qildi.

«Milliy terma jamoa — orzu, sharaf, or-nomus, g‘urur... Endi muxlis sifatida davom etamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!» — deb yozdi futbolchi.

Ushbu so‘zlar qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi

Mundialga bordi, ammo maydonga tushmadi

«Nasaf» himoyachisi O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy qaydnomasidan joy olgan edi.

Biroq Fabio Kannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi guruh bosqichidagi uchta uchrashuvning hech birida unga imkoniyat bermadi. Shu tariqa, Eshmurodov tarixiy mundialda birorta ham daqiqa maydonda ko‘rinish bermadi.

Tajribali futbolchi milliy jamoa safida muxlislar bilan yashil maydonda xayrlashish imkoniga ega bo‘lmadi.

Terma jamoadagi faoliyati raqamlarda

Umar Eshmurodov ilk bor 2020 yilda O‘zbekiston milliy jamoasi libosida maydonga tushgan.

Ko‘rsatkich

Natija

Yoshi

33

Terma jamoadagi debyuti

2020 yil

O‘tkazgan o‘yinlari

39 ta

JCH-2026dagi o‘yin vaqti

0 daqiqa

Amaldagi klubi

«Nasaf»

U markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari, havodagi kurashlari va katta o‘yinlardagi tajribasi bilan milliy jamoaga xizmat qildi.

Bir davr yakunlandi

Eshmurodovning qarori O‘zbekistonning ilk mundiali yakunlanganidan keyin e’lon qilindi. Futbolchi jahon chempionatida o‘ynay olmagan bo‘lsa-da, terma jamoa bilan tarixiy turnirga bordi va milliy futbolning muhim davriga guvoh bo‘ldi.

Endi u O‘zbekiston terma jamoasini maydon tashqarisidan, oddiy muxlis sifatida qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.

Sizningcha, Umar Eshmurodovga mundialning so‘nggi o‘yinida imkoniyat berish kerakmidi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Umar EshmurodovO'zbekistonNasafFabio CannavaroInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiReal Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 00:17Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiKongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiBugun, 00:16Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiSanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiKecha, 23:56JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiHarri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi