Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldi

·28·Texno
Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldi

Yevropa kosmik agentligi (ESA) tomonidan koinotga uchirilgan Euclid teleskopi Somon yoʻli galaktikasi markazining shu paytgacha boʻlgan eng batafsil tasvirini yaratdi. Bor-yoʻgʻi 26 soatlik kuzatuv natijasida olingan ushbu ulkan mozaika 60 milliondan ortiq yulduzlarni oʻz ichiga oladi. Bu kashfiyot nafaqat astronomik surat, balki kelajakda ekzosayyoralarni qidirish uchun asosiy "tayanch xaritasi" boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Euclid teleskopi oʻzining keng qamrovli koʻrish maydoni tufayli ushbu murakkab vazifani rekord darajadagi qisqa vaqt ichida uddaladi. Taqqoslash uchun, Yerdagi eng kuchli observatoriyalardan biri boʻlgan Gavayidagi Kek observatoriyasi xuddi shunday chuqurlikdagi tasvirni olishi uchun qariyb 2000 soat vaqt sarflashi kerak boʻlardi. Euclid esa bu ishni bir sutkadan sal koʻproq vaqtda yakunlab, Hubble teleskopidan 270 marta kengroq maydonni bir urinishda qamrab oldi.

Ekzosayyoralarni qidirishda yangi bosqich

Olingan tasvir gravitatsion mikrolinzalash usuli orqali yangi sayyoralarni topishda inqilobiy ahamiyatga ega. Ushbu usul uzoqdagi yulduz nuri oldingi plandagi boshqa bir yulduzning gravitatsiyasi taʼsirida kuchayishiga asoslanadi. Agar oldingi plandagi yulduz atrofida sayyora mavjud boʻlsa, u yorugʻlik signalida oʻziga xos oʻzgarish hosil qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oxirgi 20 yilda topilgan 300 ga yaqin ekzosayyoralarning deyarli barchasi aynan galaktika markazi yoʻnalishida aniqlangan.

Parij astrofizika instituti astronomi Jan-Filipp Byolye taʼkidlashicha, bunday kuzatuvlar uchun yulduzlar zich joylashgan maydon zarur. Euclid tomonidan yaratilgan mozaika allaqachon fanga maʼlum boʻlgan 51 ta sayyora tizimini oʻz ichiga olgan. Bu xarita NASAning kelajakda ishga tushiriladigan Nancy Grace Roman Space Telescope loyihasi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.

Yangi xaritaning muhim jihati shundaki, u yulduzlarning harakatini va ularning boshlangʻich holatini qayd etib qoʻydi. Kelajakda Nancy Grace Roman teleskopi mikrolinzalash hodisasini aniqlaganida, olimlar Euclid maʼlumotlariga tayanib, sayyoralarning massasi va ularning tizimdagi oʻrnini aniq hisoblab chiqish imkoniga ega boʻladilar.

Sovuq va olis dunyolarni kashf etish

Anʼanaviy usullardan farqli oʻlaroq, mikrolinzalash usuli faqat issiq va yirik sayyoralar bilan cheklanib qolmaydi. U Quyosh tizimidan tashqaridagi sovuq va uzoq orbitalarda aylanuvchi sayyoralarni ham topishga imkon beradi. Olimlarning taxminicha, Somon yoʻlidagi deyarli har bir yulduz kamida bitta shunday sayyoraga ega boʻlishi mumkin.

Hozirda Euclid koʻrish maydonida boʻlgan OGLE-2005-BLG-390Lb kabi sovuq ekzosayyoralar va ikki yulduzli tizimlardagi obʼyektlar haqidagi maʼlumotlar qayta koʻrib chiqilmoqda. Loyiha rahbari Valeriya Petterinoning soʻzlariga koʻra, teleskop tomonidan olingan yuqori aniqlikdagi tasvirlar vaqt oʻtishi bilan yulduzlar harakati, chang bulutlari strukturasi va galaktika dinamikasini oʻrganishda beqiyos manba boʻladi.

EuclidKoinotESASomon YoʻliEkzosayyora
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaKecha, 23:26Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Kecha, 22:21Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi