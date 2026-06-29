Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlar
Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Corolla Cross krossoveri negizida mutlaqo yangi pikap ustida ish boshladi. Braziliya yoʻllarida ushbu modelning ilk prototiplari sinovdan oʻtkazilayotgani haqidagi xabarlar ortidan, Carscoops nashri avtomobilning seriyali koʻrinishi qanday boʻlishini aks ettiruvchi sifatli render tasvirlarini eʼlon qildi. Bu yangilik global avtomobil bozorida ixcham pikaplarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda brendning strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan tasvirlarga koʻra, yangi pikapning old qismi deyarli toʻliqligicha Corolla Cross modelidan oʻzlashtirilgan. Biroq avtomobilning orqa qismi pikap formatiga mos ravishda tubdan oʻzgartirilgan boʻlib, u yerda keng yuk platformasi joy olgan. Mutaxassislarning fikricha, muhandislar gʻildiraklar bazasini sezilarli darajada oʻzgartirmasdan, asosan orqa osmani uzaytirish hisobiga yuk boʻlmasi uchun joy ochishgan. Bu esa avtomobilning shahar sharoitida manevr qilish qobiliyatini saqlab qolishga xizmat qiladi.
Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar faqatgina yukxonaning qoʻshilishi bilan cheklanib qolmaydi. Yangi model kengaytirilgan gʻildirak arkalari, tom qismidagi reylinglar va butunlay yangilangan oynalar chizigʻiga ega boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, orqa chiroqlar zamonaviy uslubda — butun kuzov boʻylab choʻzilgan yorugʻlik chizigʻi koʻrinishida ishlanadi. Yuk boʻlmasining qopqogʻi esa yuk ortish va tushirishni osonlashtirish uchun maxsus oʻrnatilgan pogʻona (stupenka) bilan jihozlanishi aytilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va platformaBraziliya ommaviy axborot vositalari bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi pikap Toyota kompaniyasining mashhur TNGA platformasida barpo etiladi. Biroq pikapning ogʻirroq yuk tashishga moʻljallanganini hisobga olib, ushbu platforma muhandislar tomonidan sezilarli darajada kuchaytiriladi. Bu esa avtomobilga ham yengil mashina qulayligini, ham yuk tashuvchi transport chidamliligini beradi.
Dvigatellar qatorida bir nechta variantlar taqdim etilishi kutilmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, xaridorlar quyidagi tanlovga ega boʻladilar:
- 2,0 litrli atmosfera sharoitida ishlovchi benzinli dvigatel;
- 1,8 litrli dvigatel asosidagi oʻzi zaryadlanuvchi gibrid tizim;
- Benzin va etanolda ishlay oladigan yangi turdagi plagin-gibrid (PHEV) qurilmasi.
Bozordagi oʻrni va ishlab chiqarish muddatiYangi model Janubiy Amerika bozorida Fiat Toro, Ram Rampage va Chevrolet Montana kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kerak boʻladi. Shuningdek, Volkswagen Tukan va Renault Niagara kabi kelajakdagi modellarga qarshi munosib javob boʻlishi kutilmoqda. Toyota ushbu loyihani Braziliyadagi Sorokaba zavodida amalga oshirishni rejalashtirgan. Mazkur loyiha kompaniyaning 2030-yilgacha moʻljallangan 11 milliard real (taxminan 2,2 milliard dollar) hajmdagi investitsiya dasturining bir qismidir.
Qizigʻi shundaki, Toyota Shimoliy Amerika bozori uchun ham ixcham pikap chiqarish masalasini koʻrib chiqmoqda. Biroq AQSH va Kanada bozorlari uchun Corolla Cross emas, balki kattaroq hajmdagi RAV4 krossoveri bazasidan foydalanish ehtimoli yuqoriroq ekani aytilmoqda. Bu mintaqaviy bozorlarning oʻziga xos talablari va isteʼmolchilarning oʻlchamlarga boʻlgan yondashuvi bilan bogʻliq.
Yangi pikapning rasmiy premyerasi 2027-yilning birinchi choragida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Hozircha modelning narxi va Oʻzbekiston kabi boshqa mintaqalarga yetkazib berilishi haqida rasmiy maʼlumotlar yoʻq. Shunday boʻlsa-da, Toyota brendining bizning bozordagi nufuzini hisobga olsak, ushbu ixcham va tejamkor pikap mahalliy avtomobil ishqibozlari orasida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
…