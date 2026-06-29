Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlar

·0·Avto
Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlar

Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Corolla Cross krossoveri negizida mutlaqo yangi pikap ustida ish boshladi. Braziliya yoʻllarida ushbu modelning ilk prototiplari sinovdan oʻtkazilayotgani haqidagi xabarlar ortidan, Carscoops nashri avtomobilning seriyali koʻrinishi qanday boʻlishini aks ettiruvchi sifatli render tasvirlarini eʼlon qildi. Bu yangilik global avtomobil bozorida ixcham pikaplarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda brendning strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan tasvirlarga koʻra, yangi pikapning old qismi deyarli toʻliqligicha Corolla Cross modelidan oʻzlashtirilgan. Biroq avtomobilning orqa qismi pikap formatiga mos ravishda tubdan oʻzgartirilgan boʻlib, u yerda keng yuk platformasi joy olgan. Mutaxassislarning fikricha, muhandislar gʻildiraklar bazasini sezilarli darajada oʻzgartirmasdan, asosan orqa osmani uzaytirish hisobiga yuk boʻlmasi uchun joy ochishgan. Bu esa avtomobilning shahar sharoitida manevr qilish qobiliyatini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar faqatgina yukxonaning qoʻshilishi bilan cheklanib qolmaydi. Yangi model kengaytirilgan gʻildirak arkalari, tom qismidagi reylinglar va butunlay yangilangan oynalar chizigʻiga ega boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, orqa chiroqlar zamonaviy uslubda — butun kuzov boʻylab choʻzilgan yorugʻlik chizigʻi koʻrinishida ishlanadi. Yuk boʻlmasining qopqogʻi esa yuk ortish va tushirishni osonlashtirish uchun maxsus oʻrnatilgan pogʻona (stupenka) bilan jihozlanishi aytilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va platforma

Braziliya ommaviy axborot vositalari bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi pikap Toyota kompaniyasining mashhur TNGA platformasida barpo etiladi. Biroq pikapning ogʻirroq yuk tashishga moʻljallanganini hisobga olib, ushbu platforma muhandislar tomonidan sezilarli darajada kuchaytiriladi. Bu esa avtomobilga ham yengil mashina qulayligini, ham yuk tashuvchi transport chidamliligini beradi.

Dvigatellar qatorida bir nechta variantlar taqdim etilishi kutilmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, xaridorlar quyidagi tanlovga ega boʻladilar:

  • 2,0 litrli atmosfera sharoitida ishlovchi benzinli dvigatel;
  • 1,8 litrli dvigatel asosidagi oʻzi zaryadlanuvchi gibrid tizim;
  • Benzin va etanolda ishlay oladigan yangi turdagi plagin-gibrid (PHEV) qurilmasi.
Plagin-gibrid versiyasi, mish-mishlarga koʻra, E-Four toʻliq uzatmali tizimi bilan jihozlanishi mumkin, bu esa yoʻlsiz sharoitlarda avtomobilning imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bozordagi oʻrni va ishlab chiqarish muddati

Yangi model Janubiy Amerika bozorida Fiat Toro, Ram Rampage va Chevrolet Montana kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kerak boʻladi. Shuningdek, Volkswagen Tukan va Renault Niagara kabi kelajakdagi modellarga qarshi munosib javob boʻlishi kutilmoqda. Toyota ushbu loyihani Braziliyadagi Sorokaba zavodida amalga oshirishni rejalashtirgan. Mazkur loyiha kompaniyaning 2030-yilgacha moʻljallangan 11 milliard real (taxminan 2,2 milliard dollar) hajmdagi investitsiya dasturining bir qismidir.

Qizigʻi shundaki, Toyota Shimoliy Amerika bozori uchun ham ixcham pikap chiqarish masalasini koʻrib chiqmoqda. Biroq AQSH va Kanada bozorlari uchun Corolla Cross emas, balki kattaroq hajmdagi RAV4 krossoveri bazasidan foydalanish ehtimoli yuqoriroq ekani aytilmoqda. Bu mintaqaviy bozorlarning oʻziga xos talablari va isteʼmolchilarning oʻlchamlarga boʻlgan yondashuvi bilan bogʻliq.

Yangi pikapning rasmiy premyerasi 2027-yilning birinchi choragida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Hozircha modelning narxi va Oʻzbekiston kabi boshqa mintaqalarga yetkazib berilishi haqida rasmiy maʼlumotlar yoʻq. Shunday boʻlsa-da, Toyota brendining bizning bozordagi nufuzini hisobga olsak, ushbu ixcham va tejamkor pikap mahalliy avtomobil ishqibozlari orasida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

ToyotaCorolla CrossPikapAvto YangiliklarGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanKecha, 20:25Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilKecha, 20:00BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiKecha, 19:57Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiKecha, 10:51Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Kecha, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi