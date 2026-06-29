Chodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadi

·23·Dunyo
Chodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadi

G‘azo sektorida urush tufayli hayot izdan chiqqan bo‘lsa-da, minglab yoshlar ta’lim olish va kelajagi uchun kurashishda davom etmoqda. Ulardan biri 18 yoshli Dana Shabat bo‘lib, u og‘ir sharoitlarga qaramasdan maktabni bitirish imtihonlarini topshirish uchun har kuni uzoq yo‘l bosishga majbur bo‘lmoqda.

Dana uchun bu hafta hayotidagi eng muhim davrlardan biri hisoblanadi. U maktabni tamomlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan tavjihiy (bitiruv) imtihonlarini topshirmoqda. Dana har doim eng iqtidorli o‘quvchilardan biri bo‘lgan. Uning o‘rtacha bahosi hech qachon 99 foizdan past bo‘lmagan. Shunga qaramay, qiz imtihonlar oldidan katta hayajonni boshidan kechirayotganini yashirmaydi.

Uning aytishicha, aynan shu imtihonlar kelajakdagi taqdirini belgilab beradi. Dana hozircha tibbiyot, moliya yoki biznes boshqaruvi sohalaridan qaysisini tanlashga ikkilanmoqda. Biroq u yuqori natija ko‘rsatib, xorijda o‘qish uchun grant yutishni va G‘azoda boshidan kechirgan og‘ir hayotdan keyin yangi kelajak qurishni orzu qiladi.

Dana so‘nggi ikki yarim yildan ortiq vaqt davomida davom etayotgan urushni o‘z ko‘zi bilan ko‘rdi. 2024 yil may oyidagi hujumlardan birida uning o‘zi tirik qolgan, ammo onasi Lina halok bo‘lgan. Urush boshlanganidan beri minglab falastinliklar qurbon bo‘lgan bo‘lib, Dana ham ana shu fojianing og‘ir oqibatlarini o‘z oilasi bilan his qilgan.

U avval G‘azo shimolidagi Beyt-Hanunda yashagan. Biroq urush natijasida bu hudud katta vayronaga aylangan. Hozirda Dana tirik qolgan oila a’zolari bilan birga Deyr al-Balah shahridagi chodirlar shaharchasida yashamoqda.

G‘azodagi ko‘plab maktab binolari vayron qilingani yoki ko‘chirilgan aholi uchun vaqtinchalik boshpanaga aylangani sababli Dana ta’limni masofadan turib davom ettirdi. Maktab bitiruv imtihonlari ham onlayn tarzda tashkil etildi.

Odamlar vaqtinchalik xonada elektron qurilmalardan foydalanmoqda.

Shu bois qiz har kuni tong otishidan oldin uyg‘onib, otasi Muhanna bilan birga qariyb bir soat piyoda yurib, internet yaxshi ishlaydigan kafe tomon yo‘l oladi. U yerdagina imtihonlarni topshirish imkoniyati mavjud.

«Hayotimning eng muhim bosqichi shunday o‘tishini hech qachon tasavvur qilmagandim. Uch yillik ta’limdan ayrilganimning o‘zi yetarli emasdi. Barcha fanlarni mustaqil o‘rganishga majbur bo‘ldim. Endi esa imtihon topshirishning o‘zi ham yana bir tashvish va bosimga aylandi», — deydi Dana.

Bu yil G‘azoda 37 ming nafar falastinlik o‘quvchi tavjihiy imtihonlarini topshirmoqda. Urush boshlanganidan keyin ilk bor ushbu imtihonlar G‘arbiy sohildagi Falastin ma’muriyati bilan hamkorlikda o‘tkazilmoqda. Biroq G‘arbiy sohildagi o‘quvchilar imtihonlarni odatdagidek maktab binolarida topshirayotgan bo‘lsa, G‘azodagi barcha bitiruvchilar sinovlarni onlayn tarzda o‘tkazishga majbur.

Dana bugun fizika fanidan imtihon topshirmoqda. Bu uning eng qiyin fanlaridan biri hisoblanadi.

«Fizika juda yuqori diqqatni talab qiladi. Men uni asosan o‘zim mustaqil o‘rgandim. Ayrim mavzularni xususiy o‘qituvchilar yordami va YouTube darslari orqali o‘zlashtirdim», — deydi u.

Kafega yetib kelganida esa Dana kabi o‘nlab o‘quvchilar allaqachon joy egallab bo‘lgan bo‘ladi. Soat 9:00 da imtihon boshlanishi bilan barcha telefonlari orqali onlayn platformani ochib, savollarni kutadi. Har bir o‘quvchi internet tezligi va aloqaning uzilib qolmasligini xavotir bilan tekshirib turadi. Dana otasi esa kafe egasidan elektr ta’minoti uzilmasligiga yana bir bor ishonch hosil qilib, keyin boshqa ota-onalar bilan tashqarida kutadi.

Erkak va hijobli ayol dengiz bo‘yi bo‘ylab, chodirlar yonidan ketmoqda.

Urushdan oldin kimyo o‘qituvchisi bo‘lib ishlagan Muhanna qizining ta’limi uchun bor imkoniyatini safarbar qilganini aytadi.

«Qizimning muhim yilidan muvaffaqiyatli o‘tishi uchun bor mablag‘imni sarfladim. Oilamizdagi boshqa ehtiyojlardan voz kechib bo‘lsa ham, unga xususiy o‘qituvchilar yolladim», — deydi u.

Muhanna urushgacha hayotlari mutlaqo boshqacha bo‘lganini alam bilan eslaydi.

«Biz chiroyli uyda yashardik. Barqaror hayotimiz bor edi. Turmush o‘rtog‘im bilan qizlarimizga barcha sharoitni yaratib berishga harakat qilardik. Endi esa hammasi yo‘qoldi. Biz chodirlarda yashayapmiz. Bolalar esa hayotlaridagi eng muhim bosqichni inson tasavvur qilishi qiyin bo‘lgan sharoitda boshdan kechirmoqda», — deydi u.

Muhannaning aytishicha, Dana va uning katta opasi Halo hozirda uch nafar kichik singlisi — Rama, Sara va Almaga ham g‘amxo‘rlik qilmoqda. Urush vaqtida onasidan ayrilgan uch yoshli Alma esa hujum natijasida o‘ng ko‘zidan ham ajralgan.

«Ularning onasi juda bilimli ayol edi. U qizlarining butun e’tiborini faqat ta’limga qaratishini istardi. Ular hatto ovqat tayyorlashni ham yaxshi bilmasdi, chunki onasi barcha vaqtini o‘qishga sarflashini xohlardi. Agar u bugun tirik bo‘lganida, qizlarining bu ahvolini ko‘rib juda qattiq iztirob chekardi», — deydi Muhanna.

Ikki soatdan keyin Dana imtihondan chiqadi.

«Imtihon qanday o‘tdi?» — deb darhol so‘raydi otasi.

«Hammasi yaxshi bo‘ldi. Savollar adolatli ekan. Bu safar internet ham yaxshi ishladi. Oldingi imtihondagi kabi aloqa uzilib qolmadi», — deb javob beradi Dana.

Moviy sumkali va hijobli ayol oromgohdagi chodirlar yonidan ketmoqda.

Chodirga qaytgach, uni singillari, qo‘shnilari va qarindoshlari kutib oladi. Hamma uning imtihoni qanday o‘tganiga qiziqadi. Ammo Dana dam olishga ham ulgurmaydi. Keyingi imtihonga tayyorgarlik ko‘rish uchun u o‘z telefoni va otasining telefonini quvvatlash nuqtasiga olib boradi. Elektr energiyasining doimiy yo‘qligi ham uning hayotidagi navbatdagi muammolardan biri hisoblanadi.

Shunga qaramay, Dana kelajakka bo‘lgan ishonchini yo‘qotmagan. U jamiyatga foyda keltiradigan inson bo‘lishni, bir nechta tillarni o‘rganishni va qaysi sohani tanlamasin, unda yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan.

Eng katta orzusi esa xavfsiz hayot kechirish va onasining orzularini ro‘yobga chiqarishdir.

«Umid qilamanki, chodirlardagi azob-uqubatlarimiz bir kun kelib tugaydi. Men esa onam orzu qilganidek muvaffaqiyatli inson bo‘laman», — deydi Dana.

GazaDana ShabatBeit HanounDeir al-Balah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?Kecha, 22:14150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?Kecha, 21:54Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiKecha, 21:33Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Kecha, 19:16«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqdaKecha, 18:52Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiSuriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiKecha, 17:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi