90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi

·32·Sport
90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi

JCH-2026 pley-off bosqichining ilk bahsi muxlislarni so‘nggi soniyalargacha hayajonda ushlab turdi. Janubiy Afrika Respublikasi va Kanada o‘rtasidagi teng kurash taqdirini asosiy vaqt oxirida urilgan yagona gol hal qildi.

Uchrashuv davomida har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi. Ammo barcha qo‘shimcha bo‘limlar boshlanishini kutayotgan bir paytda Stiven Estakio Kanadaga tarixiy g‘alabani taqdim etdi.

90 daqiqa davomida darvozalar ochilmadi

JAR va Kanada uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq himoyada tartibli harakat qildi.

Jamoalar xavfli vaziyatlar yaratishga uringan bo‘lsa-da, asosiy vaqtning katta qismida darvozabonlarni dog‘da qoldira olmadi. Bahs qo‘shimcha bo‘limlarga o‘tishi kutilayotgan edi.

Estakioning zarbasi Kanadaga g‘alaba keltirdi

Hakam ikkinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda Kanada hal qiluvchi hujumni tashkil qildi.

90+2-daqiqada Stiven Estakio aniq zarba yo‘llab, JAR darvozasini ishg‘ol etdi.

So‘nggi daqiqalarda urilgan yagona gol Kanadaga 1/8 final yo‘llanmasini taqdim etdi.

Janubiy Afrika qolgan qisqa vaqt ichida hisobni tenglashtirishga ulgurmadi — 0:1.

JCH-2026. 1/16 final

JAR — Kanada — 0:1

Gol: Estakio, 90+2.

JAR: Uilyams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sitxole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).

Kanada: Krepo, Jonston, Bombito (Sigur, 59), Kornelius, Larea, Byukenen (Devis, 75), Saliba (De Fujerol, 59), Estakio, Millar (Shaffelburg, 70), Oluvaseyi (Promis Devid, 70), Jonatan Devid.

Kanadaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?

Kanada milliy jamoasi endi 1/8 final bosqichida Niderlandiya — Marokash uchrashuvi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Har ikki ehtimoliy raqib ham guruh bosqichida o‘z kuchini namoyish etgani sabab kanadaliklarni navbatda yanada murakkab sinov kutmoqda.

Pley-offning ilk dramasi

Ushbu uchrashuv pley-off bosqichida birgina vaziyat butun turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatdi.

JAR 90 daqiqadan ortiq vaqt davomida raqibiga qarshilik ko‘rsatdi, ammo so‘nggi lahzadagi bitta zarba jamoaning mundialdagi ishtirokini yakunladi.

Sizningcha, Kanada 1/8 finalda Niderlandiya yoki Marokashdan qay biri bilan o‘ynasa, g‘alaba qozonish imkoniyati yuqoriroq bo‘ladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

KanadaJanubiy Afrika RespublikasiStiven EstakioNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiZiko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiBugun, 06:50Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiRomario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiBugun, 06:42MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaMLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaBugun, 06:34Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi