90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi
JCH-2026 pley-off bosqichining ilk bahsi muxlislarni so‘nggi soniyalargacha hayajonda ushlab turdi. Janubiy Afrika Respublikasi va Kanada o‘rtasidagi teng kurash taqdirini asosiy vaqt oxirida urilgan yagona gol hal qildi.
Uchrashuv davomida har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi. Ammo barcha qo‘shimcha bo‘limlar boshlanishini kutayotgan bir paytda Stiven Estakio Kanadaga tarixiy g‘alabani taqdim etdi.
90 daqiqa davomida darvozalar ochilmadi
JAR va Kanada uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq himoyada tartibli harakat qildi.
Jamoalar xavfli vaziyatlar yaratishga uringan bo‘lsa-da, asosiy vaqtning katta qismida darvozabonlarni dog‘da qoldira olmadi. Bahs qo‘shimcha bo‘limlarga o‘tishi kutilayotgan edi.
Estakioning zarbasi Kanadaga g‘alaba keltirdi
Hakam ikkinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda Kanada hal qiluvchi hujumni tashkil qildi.
90+2-daqiqada Stiven Estakio aniq zarba yo‘llab, JAR darvozasini ishg‘ol etdi.
So‘nggi daqiqalarda urilgan yagona gol Kanadaga 1/8 final yo‘llanmasini taqdim etdi.
Janubiy Afrika qolgan qisqa vaqt ichida hisobni tenglashtirishga ulgurmadi — 0:1.
JCH-2026. 1/16 final
JAR — Kanada — 0:1
Gol: Estakio, 90+2.
JAR: Uilyams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sitxole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).
Kanada: Krepo, Jonston, Bombito (Sigur, 59), Kornelius, Larea, Byukenen (Devis, 75), Saliba (De Fujerol, 59), Estakio, Millar (Shaffelburg, 70), Oluvaseyi (Promis Devid, 70), Jonatan Devid.
Kanadaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?
Kanada milliy jamoasi endi 1/8 final bosqichida Niderlandiya — Marokash uchrashuvi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Har ikki ehtimoliy raqib ham guruh bosqichida o‘z kuchini namoyish etgani sabab kanadaliklarni navbatda yanada murakkab sinov kutmoqda.
Pley-offning ilk dramasi
Ushbu uchrashuv pley-off bosqichida birgina vaziyat butun turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatdi.
JAR 90 daqiqadan ortiq vaqt davomida raqibiga qarshilik ko‘rsatdi, ammo so‘nggi lahzadagi bitta zarba jamoaning mundialdagi ishtirokini yakunladi.
Sizningcha, Kanada 1/8 finalda Niderlandiya yoki Marokashdan qay biri bilan o‘ynasa, g‘alaba qozonish imkoniyati yuqoriroq bo‘ladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…