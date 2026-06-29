Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydi
Braziliya futboli afsonasi Romario mashhur futbolchilar o‘rtasida tezkor tanlov qildi. Bellinghem, Pedri, Holand, Ronaldu, Mbappe va boshqa yulduzlar orasidagi savol-javob oxirida esa kutilmagan va kulgili javob yangradi.
Sobiq hujumchi deyarli barcha taqqoslashlarda Lionel Messini tanladi. Ammo navbat o‘ziga kelganda, qarorini darhol o‘zgartirdi.
Avvaliga Olise ustun keldi
Jurnalist Romarioga zamonaviy futbolning bir qator iqtidorli o‘yinchilari o‘rtasida tanlov qilishni taklif etdi.
Dastlab u Jud Bellinghem va Maykl Olise orasida Oliseni tanladi. Keyin Oliseni Dezire Duedan ham ustun qo‘ydi.
Biroq Olise Pedri bilan taqqoslanganda, Romario ispaniyalik yarim himoyachini afzal ko‘rdi.
Pedridan keyin Holand tanlandi
Romario Pedrini Brunu Fernandeshdan ustun qo‘ydi. Ammo navbat Erling Holandga kelganda, braziliyalikning tanlovi o‘zgardi.
U Holandni:
Pedridan;
Muhammad Salohdan
ustun deb topdi.
Ammo norvegiyalik hujumchi Krishtianu Ronaldu bilan taqqoslanganda, Romario portugaliyalik yulduzni tanladi.
Messi barcha raqiblardan ustun keldi
Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi o‘rtasidagi tanlovda Romario argentinalikni afzal ko‘rdi.
Shundan keyin Messiga qarshi qator yulduzlar nomi aytildi:
Neymar;
Harri Keyn;
Usmon Dembele;
Kilian Mbappe;
Lamin Yamal;
Vinisius Junior.
Romario ularning barchasidan Messini ustun qo‘ydi.
Shu tariqa, Messi savol-javobning deyarli mutlaq g‘olibiga aylandi.
Oxirgi savolda kutilmagan javob
Jurnalist so‘nggi savolda Lionel Messi va Romarioning o‘zini taqqosladi.
Braziliyalik afsona bu safar uzoq o‘ylab o‘tirmadi:
«Romario!» — deb javob berdi u kulib.
Bu javob suhbatning eng qiziq va muxlislar e’tiborini tortgan qismiga aylandi.
Afsona hazil bilan o‘zini tanladi
Romarioning tanlovlari uning Messiga juda yuqori baho berishini ko‘rsatdi. Biroq braziliyalik sobiq hujumchi oxirgi savolda o‘zining mashhur ishonchi va hazilomuz uslubini namoyon qildi.
Futbol muxlislari orasida esa yana bir bahs boshlanishi aniq: Messi haqiqatan ham barcha sanab o‘tilgan futbolchilardan ustunmi yoki Romarioning oxirgi tanlovi haqiqatga yaqinmi?
Sizningcha, Messi va Romario o‘rtasida kim kuchliroq edi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…