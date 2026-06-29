Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydi

·0·Sport
Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydi

Braziliya futboli afsonasi Romario mashhur futbolchilar o‘rtasida tezkor tanlov qildi. Bellinghem, Pedri, Holand, Ronaldu, Mbappe va boshqa yulduzlar orasidagi savol-javob oxirida esa kutilmagan va kulgili javob yangradi.

Sobiq hujumchi deyarli barcha taqqoslashlarda Lionel Messini tanladi. Ammo navbat o‘ziga kelganda, qarorini darhol o‘zgartirdi.

Avvaliga Olise ustun keldi

Jurnalist Romarioga zamonaviy futbolning bir qator iqtidorli o‘yinchilari o‘rtasida tanlov qilishni taklif etdi.

Dastlab u Jud Bellinghem va Maykl Olise orasida Oliseni tanladi. Keyin Oliseni Dezire Duedan ham ustun qo‘ydi.

Biroq Olise Pedri bilan taqqoslanganda, Romario ispaniyalik yarim himoyachini afzal ko‘rdi.

Pedridan keyin Holand tanlandi

Romario Pedrini Brunu Fernandeshdan ustun qo‘ydi. Ammo navbat Erling Holandga kelganda, braziliyalikning tanlovi o‘zgardi.

U Holandni:

  • Pedridan;

  • Muhammad Salohdan

ustun deb topdi.

Ammo norvegiyalik hujumchi Krishtianu Ronaldu bilan taqqoslanganda, Romario portugaliyalik yulduzni tanladi.

Messi barcha raqiblardan ustun keldi

Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi o‘rtasidagi tanlovda Romario argentinalikni afzal ko‘rdi.

Shundan keyin Messiga qarshi qator yulduzlar nomi aytildi:

  • Neymar;

  • Harri Keyn;

  • Usmon Dembele;

  • Kilian Mbappe;

  • Lamin Yamal;

  • Vinisius Junior.

Romario ularning barchasidan Messini ustun qo‘ydi.

Shu tariqa, Messi savol-javobning deyarli mutlaq g‘olibiga aylandi.

Oxirgi savolda kutilmagan javob

Jurnalist so‘nggi savolda Lionel Messi va Romarioning o‘zini taqqosladi.

Braziliyalik afsona bu safar uzoq o‘ylab o‘tirmadi:

«Romario!» — deb javob berdi u kulib.

Bu javob suhbatning eng qiziq va muxlislar e’tiborini tortgan qismiga aylandi.

Afsona hazil bilan o‘zini tanladi

Romarioning tanlovlari uning Messiga juda yuqori baho berishini ko‘rsatdi. Biroq braziliyalik sobiq hujumchi oxirgi savolda o‘zining mashhur ishonchi va hazilomuz uslubini namoyon qildi.

Futbol muxlislari orasida esa yana bir bahs boshlanishi aniq: Messi haqiqatan ham barcha sanab o‘tilgan futbolchilardan ustunmi yoki Romarioning oxirgi tanlovi haqiqatga yaqinmi?

Sizningcha, Messi va Romario o‘rtasida kim kuchliroq edi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaMLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaBugun, 06:3490+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdiBugun, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiMalo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiBugun, 01:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi