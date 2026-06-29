Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldi

·0·Sport
Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldi

Jahon chempionati 1/16 finalida Braziliya va Yaponiya o‘rtasidagi bahs Ziko uchun oddiy futbol uchrashuvi bo‘lmaydi. Braziliya futboli afsonasi o‘z vataniga muxlislik qilishini aytdi, ammo Yaponiya mag‘lub bo‘lmasa ham bundan xafa bo‘lmasligini tan oldi.

Buning sababi oddiy: Zikoning futbolchilik va murabbiylik faoliyati Yaponiya bilan chambarchas bog‘langan.

Braziliya — vatani, Yaponiya esa ikkinchi futbol uyi

Ziko 1991–1994 yillarda Yaponiyada to‘p tepgan. U «Kashima Antlers» klubi sharafini himoya qilgan va keyinchalik ushbu jamoada turli lavozimlarda ham faoliyat yuritgan.

2002–2006 yillarda esa Ziko Yaponiya milliy jamoasiga bosh murabbiylik qilgan.

Shu sabab Braziliya va Yaponiya o‘rtasidagi bahs unda o‘ziga xos his-tuyg‘ularni uyg‘otmoqda.

«Albatta, Braziliyaga muxlislik qilaman»

Ziko o‘yin oldidan o‘z tanlovini yashirmadi. U braziliyalik sifatida vatandoshlarini qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.

«Albatta, men Braziliyaga muxlislik qilaman. Braziliyaga qarshi o‘yinda Yaponiya milliy jamoasini boshqarishdan ham og‘irroq holat bo‘lishi mumkinmi? Men bunday vaziyatga ikki marta tushganman», — dedi u.

Uning bu so‘zlari ikki mamlakat futboliga bo‘lgan mehrini yana bir bor ko‘rsatdi.

Yaponiya g‘alaba qozonsa ham xafa bo‘lmaydi

Braziliya g‘alaba qozonsa, Ziko buni tabiiy ravishda xursandchilik bilan qabul qiladi. Biroq Yaponiya sensatsiya qayd etsa, afsonaviy futbolchi bu natijadan qattiq ranjimasligini aytdi.

«Agar Braziliya g‘alaba qozonsa, bu ajoyib bo‘ladi, chunki braziliyalikman. Ammo agar ular mag‘lub bo‘lsa ham, xafa bo‘lmayman. Chunki Yaponiya futbolida ham mening bir bo‘lagim bor», — deya uning so‘zlarini keltirdi Globo.

Ziko Yaponiya futbolida katta iz qoldirgan

Braziliyalik mutaxassisning Yaponiya futboli bilan aloqasi faqat bir necha yillik faoliyat bilan cheklanmaydi.

Uning asosiy faoliyat bosqichlari:

Davr

Faoliyati

1991–1994

Yaponiyada futbolchi

2002–2006

Yaponiya terma jamoasi bosh murabbiyi

Keyingi yillar

«Kashima Antlers»da turli lavozimlar

Ziko Yaponiyada futbolning ommalashishi va rivojlanishiga hissa qo‘shgan eng mashhur xorijlik futbol arboblaridan biri hisoblanadi.

Pley-offda his-tuyg‘ularga o‘rin yo‘q

Braziliya 1/16 finalda favorit sifatida maydonga tushadi. Biroq Yaponiya intizomli o‘yini va kutilmagan natijalar qayd etish qobiliyati bilan jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Ziko uchun esa bahs natijasidan qat’i nazar, yaqin jamoalardan biri keyingi bosqichga chiqadi.

Sizningcha, Braziliya o‘z maqomini tasdiqlaydimi yoki Yaponiya katta sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiRomario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiBugun, 06:42MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaMLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaBugun, 06:3490+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdiBugun, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi