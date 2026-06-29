Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldi
Jahon chempionati 1/16 finalida Braziliya va Yaponiya o‘rtasidagi bahs Ziko uchun oddiy futbol uchrashuvi bo‘lmaydi. Braziliya futboli afsonasi o‘z vataniga muxlislik qilishini aytdi, ammo Yaponiya mag‘lub bo‘lmasa ham bundan xafa bo‘lmasligini tan oldi.
Buning sababi oddiy: Zikoning futbolchilik va murabbiylik faoliyati Yaponiya bilan chambarchas bog‘langan.
Braziliya — vatani, Yaponiya esa ikkinchi futbol uyi
Ziko 1991–1994 yillarda Yaponiyada to‘p tepgan. U «Kashima Antlers» klubi sharafini himoya qilgan va keyinchalik ushbu jamoada turli lavozimlarda ham faoliyat yuritgan.
2002–2006 yillarda esa Ziko Yaponiya milliy jamoasiga bosh murabbiylik qilgan.
Shu sabab Braziliya va Yaponiya o‘rtasidagi bahs unda o‘ziga xos his-tuyg‘ularni uyg‘otmoqda.
«Albatta, Braziliyaga muxlislik qilaman»
Ziko o‘yin oldidan o‘z tanlovini yashirmadi. U braziliyalik sifatida vatandoshlarini qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.
«Albatta, men Braziliyaga muxlislik qilaman. Braziliyaga qarshi o‘yinda Yaponiya milliy jamoasini boshqarishdan ham og‘irroq holat bo‘lishi mumkinmi? Men bunday vaziyatga ikki marta tushganman», — dedi u.
Uning bu so‘zlari ikki mamlakat futboliga bo‘lgan mehrini yana bir bor ko‘rsatdi.
Yaponiya g‘alaba qozonsa ham xafa bo‘lmaydi
Braziliya g‘alaba qozonsa, Ziko buni tabiiy ravishda xursandchilik bilan qabul qiladi. Biroq Yaponiya sensatsiya qayd etsa, afsonaviy futbolchi bu natijadan qattiq ranjimasligini aytdi.
«Agar Braziliya g‘alaba qozonsa, bu ajoyib bo‘ladi, chunki braziliyalikman. Ammo agar ular mag‘lub bo‘lsa ham, xafa bo‘lmayman. Chunki Yaponiya futbolida ham mening bir bo‘lagim bor», — deya uning so‘zlarini keltirdi Globo.
Ziko Yaponiya futbolida katta iz qoldirgan
Braziliyalik mutaxassisning Yaponiya futboli bilan aloqasi faqat bir necha yillik faoliyat bilan cheklanmaydi.
Uning asosiy faoliyat bosqichlari:
Davr
Faoliyati
1991–1994
Yaponiyada futbolchi
2002–2006
Yaponiya terma jamoasi bosh murabbiyi
Keyingi yillar
«Kashima Antlers»da turli lavozimlar
Ziko Yaponiyada futbolning ommalashishi va rivojlanishiga hissa qo‘shgan eng mashhur xorijlik futbol arboblaridan biri hisoblanadi.
Pley-offda his-tuyg‘ularga o‘rin yo‘q
Braziliya 1/16 finalda favorit sifatida maydonga tushadi. Biroq Yaponiya intizomli o‘yini va kutilmagan natijalar qayd etish qobiliyati bilan jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Ziko uchun esa bahs natijasidan qat’i nazar, yaqin jamoalardan biri keyingi bosqichga chiqadi.
Sizningcha, Braziliya o‘z maqomini tasdiqlaydimi yoki Yaponiya katta sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…