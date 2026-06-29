Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdi

·0·Texno
Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdi

Arizona shtati universiteti (ASU) tadqiqotchilari ekstremal ob-havo hodisalariga qarshi kurashishning inqilobiy usulini taklif qilishdi. Olimlar iqlim tizimiga qoʻpol aralashish oʻrniga, uning eng nozik rivojlanish bosqichlarida kichik va maqsadli taʼsir oʻtkazish orqali falokatlarning oldini olish mumkinligini isbotlashga urinmoqdalar. Ushbu yondashuv "Weather Jiu-Jitsu" (Ob-havo jiu-jitsusi) deb nomlanib, atmosferaning oʻz ichki kuchlaridan uning yoʻnalishini oʻzgartirishda foydalanishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot asosi xaos nazariyasidagi mashhur "kapalak effekti"ga tayanadi. Atmosfera murakkab va chiziqli boʻlmagan tizim boʻlgani sababli, uning boshlangʻich holatidagi arzimagan oʻzgarish ham kelajakdagi katta jarayonlarga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Olimlarning fikricha, toʻfon, sovuq havo oqimlari yoki qurgʻoqchilik hali vayronkor kuchga kirmasidan oldin ularning traektoriya va intensivligini "qayta sozlash" imkoniyati mavjud.

Sunʼiy intellekt va kompyuter modellari yordami

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu konsepsiyani sinab koʻrish uchun mutaxassislar Aurora deb nomlangan yirik miqyosli sunʼiy intellekt modelidan foydalanishdi. Mazkur AI tizimi iqlimiy maʼlumotlarning ulkan massivlarini tahlil qilib, aralashuv uchun eng maqbul vaqt va nuqtani aniqlashga yordam beradi. Tajribalar davomida tarixda yuz bergan real tabiiy ofatlar ssenariylari qayta ishlanib, ularga sunʼiy taʼsir koʻrsatib koʻrildi.

Natijalar kutilganidan ham samaraliroq boʻlib chiqdi. Masalan, 2012-yilda yuz bergan va katta talafot keltirgan "Sendi" toʻfoni modeli ustida ishlaganda, uning choʻqqisiga chiqishidan bir necha kun oldin amalga oshirilgan aniq hisoblangan taʼsir dovul yoʻnalishini 300 kilometrga oʻzgartira olishi maʼlum boʻldi. Bu toʻfonni Nyu-York kabi yirik megapolisdan uzoqlashtirish uchun yetarli masofadir.

Shuningdek, modellashtirish jarayonida boshqa natijalar ham qayd etildi:

  • 2021-yilda Texasda kuzatilgan anomal sovuq vaqtida minimal haroratni taxminan 10 darajaga koʻtarish imkoniyati aniqlandi;
  • Kuchli suv toshqinlariga sabab boʻluvchi "atmosfera daryolari"ning yogʻingarchilik intensivligini 5 foizga kamaytirish mumkinligi koʻrsatildi;
  • Toʻfonlarning harakat yoʻnalishini belgilovchi yuqori atmosfera oqimlarini kichik taʼsir bilan boshqarish ssenariylari tasdiqlandi.
Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, anʼanaviy himoya usullari — dambalar yoki maxsus inshootlar endilikda iqlim oʻzgarishi keltirayotgan zararlarni qoplay olmayapti. Hisob-kitoblarga koʻra, faqatgina 2024-yilning oʻzida ekstremal ob-havo hodisalari jahon iqtisodiyotiga taxminan 417 milliard dollar zarar yetkazgan. Global isish fonida bunday hodisalarning chastotasi va kuchi ortib borayotgani yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Texnologik amalga oshirish va kelajak

Hozircha ushbu loyiha faqat kompyuter simulyatsiyalari darajasida boʻlsa-da, uni amaliyotga tatbiq etish uchun bulutlarni sunʼiy ravishda haydash (cloud seeding) kabi mavjud usullardan foydalanish taklif etilmoqda. Muhimi, bu yerda atmosferaning energetikasini bosish yoki uni butunlay toʻxtatish haqida gap ketmayapti. Aksincha, tabiatning oʻz dinamikasidan foydalanib, uni xavfsizroq tomonga yoʻnaltirish koʻzda tutilgan.

Loyiha mualliflarining fikricha, muvaffaqiyatning kaliti — vaqtda. Aralashuv tabiiy ofat oʻzining eng yuqori nuqtasiga yetishidan bir necha kun oldin amalga oshirilishi shart. Kelajakda superkompyuterlar va AI yordamida ob-havoni real vaqt rejimida "tuzatib borish" global iqtisodiyot va insonlar hayotini saqlab qolishda asosiy vositaga aylanishi kutilmoqda.

IqlimTexnologiyaSunʼiy IntellektOb-havoTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaKecha, 23:26Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?Kecha, 22:21Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi