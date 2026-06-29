Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»
Portugaliya milliy jamoasining Kolumbiyaga qarshi golsiz durangi Rikardu Kuarejmani qoniqtirmadi. Sobiq futbolchi jamoada mahorat va iqtidor yetarli ekanini, ammo maydonda ishtiyoq, jasorat va ijodkorlik ko‘rinmayotganini ta’kidladi.
Portugaliyani 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi jiddiy sinov kutayotgan bir paytda, Kuarejmaning tanqidi muxlislar orasida katta muhokama uyg‘otishi mumkin.
Kolumbiyaga qarshi bahsda gol urilmadi
JCH-2026 guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya va Kolumbiya milliy jamoalari 0:0 hisobida durang o‘ynadi.
Kuarejma uchrashuvni bevosita stadiondan kuzatganini va hamyurtlarining harakatlaridan norozi bo‘lganini bildirdi.
«Jamoaga quvonch va ijodkorlik yetishmayapti. Ishtiyoq yo‘q, bizga doim xos bo‘lgan jasorat ham ko‘rinmayapti», — dedi u.
«Ular charchagan va ruhan tushkun ko‘rindi»
Portugaliya milliy jamoasining sobiq yarimhimoyachisi futbolchilarning jismoniy holatidan ko‘ra, ruhiy kayfiyatiga ko‘proq e’tibor qaratdi.
Uning fikricha, jamoa maydonda o‘ziga ishonch bilan harakat qilmagan va raqibga bosim o‘tkazish uchun yetarli xarakter ko‘rsatmagan.
«O‘yinni stadiondan tomosha qilish imkoniga ega bo‘ldim. Ular charchagandek va ruhan tushkun holatda ko‘rindi. Xarakter ham yetishmayapti», — dedi Kuarejma.
Iqtidor bor, ammo tavakkalchilik yo‘q
Kuarejma Portugaliya tarkibidagi futbolchilarning mahoratiga shubha qilmasligini aytdi. Biroq jahon chempionati kabi katta musobaqada faqat individual iqtidorning o‘zi yetarli emasligini ta’kidladi.
U jamoada quyidagi jihatlar yetishmayotganini sanab o‘tdi:
quvonch va ishtiyoq;
ijodkorlik;
jasorat;
xarakter;
tavakkalchilik;
g‘alabaga bo‘lgan kuchli istak.
«Futbolchilarda mahorat ham, iqtidor ham yetarli. Ammo ular risk qilishga qo‘rqishyapti», — dedi u LiveModeTV efirida.
Xorvatiyaga qarshi bunday o‘yin yetarli bo‘ladimi?
Portugaliya 1/16 finalda Xorvatiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 3 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:00 da boshlanadi. Xorvatiya pley-off bahslaridagi katta tajribasi va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan.
Shu bois Portugaliya Kolumbiyaga qarshi ko‘rsatgan ehtiyotkor o‘yinini takrorlasa, keyingi bosqichga chiqishda jiddiy qiyinchilikka duch kelishi mumkin.
Pley-off oldidan jiddiy ogohlantirish
Kuarejmaning tanqidi Portugaliya uchun hal qiluvchi o‘yin oldidan o‘ziga xos ogohlantirish bo‘ldi.
Jamoada yuqori saviyali futbolchilar ko‘p, ammo sobiq yarimhimoyachining fikricha, ular maydonda erkinroq, jasurroq va tavakkal qilib harakat qilishi kerak.
Sizningcha, Portugaliya Xorvatiyaga qarshi o‘yinda o‘zgarib, haqiqiy kuchini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…