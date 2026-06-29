Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»

·0·Sport
Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»

Portugaliya milliy jamoasining Kolumbiyaga qarshi golsiz durangi Rikardu Kuarejmani qoniqtirmadi. Sobiq futbolchi jamoada mahorat va iqtidor yetarli ekanini, ammo maydonda ishtiyoq, jasorat va ijodkorlik ko‘rinmayotganini ta’kidladi.

Portugaliyani 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi jiddiy sinov kutayotgan bir paytda, Kuarejmaning tanqidi muxlislar orasida katta muhokama uyg‘otishi mumkin.

Kolumbiyaga qarshi bahsda gol urilmadi

JCH-2026 guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya va Kolumbiya milliy jamoalari 0:0 hisobida durang o‘ynadi.

Kuarejma uchrashuvni bevosita stadiondan kuzatganini va hamyurtlarining harakatlaridan norozi bo‘lganini bildirdi.

«Jamoaga quvonch va ijodkorlik yetishmayapti. Ishtiyoq yo‘q, bizga doim xos bo‘lgan jasorat ham ko‘rinmayapti», — dedi u.

«Ular charchagan va ruhan tushkun ko‘rindi»

Portugaliya milliy jamoasining sobiq yarimhimoyachisi futbolchilarning jismoniy holatidan ko‘ra, ruhiy kayfiyatiga ko‘proq e’tibor qaratdi.

Uning fikricha, jamoa maydonda o‘ziga ishonch bilan harakat qilmagan va raqibga bosim o‘tkazish uchun yetarli xarakter ko‘rsatmagan.

«O‘yinni stadiondan tomosha qilish imkoniga ega bo‘ldim. Ular charchagandek va ruhan tushkun holatda ko‘rindi. Xarakter ham yetishmayapti», — dedi Kuarejma.

Iqtidor bor, ammo tavakkalchilik yo‘q

Kuarejma Portugaliya tarkibidagi futbolchilarning mahoratiga shubha qilmasligini aytdi. Biroq jahon chempionati kabi katta musobaqada faqat individual iqtidorning o‘zi yetarli emasligini ta’kidladi.

U jamoada quyidagi jihatlar yetishmayotganini sanab o‘tdi:

  • quvonch va ishtiyoq;

  • ijodkorlik;

  • jasorat;

  • xarakter;

  • tavakkalchilik;

  • g‘alabaga bo‘lgan kuchli istak.

«Futbolchilarda mahorat ham, iqtidor ham yetarli. Ammo ular risk qilishga qo‘rqishyapti», — dedi u LiveModeTV efirida.

Xorvatiyaga qarshi bunday o‘yin yetarli bo‘ladimi?

Portugaliya 1/16 finalda Xorvatiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 3 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:00 da boshlanadi. Xorvatiya pley-off bahslaridagi katta tajribasi va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan.

Shu bois Portugaliya Kolumbiyaga qarshi ko‘rsatgan ehtiyotkor o‘yinini takrorlasa, keyingi bosqichga chiqishda jiddiy qiyinchilikka duch kelishi mumkin.

Pley-off oldidan jiddiy ogohlantirish

Kuarejmaning tanqidi Portugaliya uchun hal qiluvchi o‘yin oldidan o‘ziga xos ogohlantirish bo‘ldi.

Jamoada yuqori saviyali futbolchilar ko‘p, ammo sobiq yarimhimoyachining fikricha, ular maydonda erkinroq, jasurroq va tavakkal qilib harakat qilishi kerak.

Sizningcha, Portugaliya Xorvatiyaga qarshi o‘yinda o‘zgarib, haqiqiy kuchini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiZiko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiBugun, 06:50Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiRomario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiBugun, 06:42MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaMLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqdaBugun, 06:3490+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdiBugun, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi