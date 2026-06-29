MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqda
AQSH futbol maydonlari yana bir tirik afsonani kutib olishga tayyorlanmoqda. «Barselona» va «Bavariya» klublarining sobiq yulduzi, mashhur hujumchi Robert Levandovski faoliyatini MLSda (AQSH oliy ligasi) davom ettiradigan bo‘ldi.
Bu haqda futbol olamidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano o‘zining an’anaviy «Here we go!» iborasi bilan xabar berdi.
Transfer tafsilotlari: Shartnoma tayyor!
Insayderning ma’lum qilishicha, tomonlar o‘rtasidagi transfer masalasi to‘liq hal etilgan va kelishuvga erishilgan.
Rasmiy hujjatlar yaqin 24 soat ichida imzolanishi kutilmoqda. E’tiborli jihati, 37 yoshli polshalik to‘purar AQSHning «Chikago Fayr» klubi safiga hech qanday transfer pulisiz, ya’ni erkin agent sifatida kelib qo‘shiladi.
Leva hali ham yuqori formada
Yoshi 37 da bo‘lishiga qaramay, Robert Yevropada hali ham yuqori darajadagi futbol ko‘rsata olishini isbotlab kelmoqda. Uning ortda qolgan mavsumda Ispaniya La Ligasida «Barselona» libosida qayd etgan ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ldi:
Maydonga tushgan o‘yinlari: 31 ta uchrashuv
Urgan gollari: 14 ta gol
Golli uzatmalari (assist): 2 ta
Endilikda ushbu mahoratli to‘purar Chikago futbolining yangi yuziga aylanadi. MLS muxlislari Lionel Messi va Olive Jirudan so‘ng, yana bir afsonaviy hujumchining o‘yinlaridan jonli bahramand bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.
Yangilikni MLS va Levandovskining muxlislari bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!
…