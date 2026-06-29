MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqda

·27·Sport
MLSda bomba transfer: Levandovski «Chikago Fayr»ga o‘tmoqda

AQSH futbol maydonlari yana bir tirik afsonani kutib olishga tayyorlanmoqda. «Barselona» va «Bavariya» klublarining sobiq yulduzi, mashhur hujumchi Robert Levandovski faoliyatini MLSda (AQSH oliy ligasi) davom ettiradigan bo‘ldi.

Bu haqda futbol olamidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano o‘zining an’anaviy «Here we go!» iborasi bilan xabar berdi.

Transfer tafsilotlari: Shartnoma tayyor!

Insayderning ma’lum qilishicha, tomonlar o‘rtasidagi transfer masalasi to‘liq hal etilgan va kelishuvga erishilgan.

Rasmiy hujjatlar yaqin 24 soat ichida imzolanishi kutilmoqda. E’tiborli jihati, 37 yoshli polshalik to‘purar AQSHning «Chikago Fayr» klubi safiga hech qanday transfer pulisiz, ya’ni erkin agent sifatida kelib qo‘shiladi.

Leva hali ham yuqori formada

Yoshi 37 da bo‘lishiga qaramay, Robert Yevropada hali ham yuqori darajadagi futbol ko‘rsata olishini isbotlab kelmoqda. Uning ortda qolgan mavsumda Ispaniya La Ligasida «Barselona» libosida qayd etgan ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ldi:

  • Maydonga tushgan o‘yinlari: 31 ta uchrashuv

  • Urgan gollari: 14 ta gol

  • Golli uzatmalari (assist): 2 ta

Endilikda ushbu mahoratli to‘purar Chikago futbolining yangi yuziga aylanadi. MLS muxlislari Lionel Messi va Olive Jirudan so‘ng, yana bir afsonaviy hujumchining o‘yinlaridan jonli bahramand bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

Yangilikni MLS va Levandovskining muxlislari bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!

Robert LewandowskiBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Bugun, 07:02Ziko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiZiko Braziliya — Yaponiya o‘yini oldidan ikki o‘t orasida qoldiBugun, 06:50Romario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiRomario barcha yulduzlarni tanladi va oxirida o‘zini Messidan ustun qo‘ydiBugun, 06:4290+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdiBugun, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi