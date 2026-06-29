Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqda
Futbol olamining tirik afsonasi, braziliyalik Ronaldo Nazario Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe haqida yuqori fikr bildirdi. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi jahon chempionatidagi yorqin startdan soʻng, "Soʻyloq" laqabi bilan mashhur boʻlgan sobiq futbolchi fransiyalik yulduzni oʻzining vorisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe turnirning dastlabki uchta uchrashuvida toʻrtta gol va ikkita golli uzatmani amalga oshirib, mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Didier Deschamps boshchiligidagi jamoaning asosiy quroliga aylangan hujumchi, oʻz oʻyini bilan nafaqat muxlislarni, balki futbol tarixidagi eng buyuk toʻpurarlardan birini ham hayratda qoldirgan.
Afsonaning eʼtirofiL'Equipe nashriga bergan intervyusida Ronaldo Mbappe va Lionel Messi kabi oʻyinchilarning futbol merosi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kylianning maydondagi harakatlari, tezligi va vaziyatlarni yakunlash mahorati uning oʻzining eng yaxshi yillarini yodga solmoqda.
"Mbappening oʻyin uslubi menga oʻzimning eng yuqori choʻqqidagi davrlarimni eslatadi. U bugungi kunning eng buyuk oʻyinchilaridan biri va futbol afsonalarining tabiiy davomchisidir. U va Messi statistikalardan yuqori turuvchi, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar boʻlishga loyiq futbolchilardir", — deydi braziliyalik afsona.
Jahon chempionatidagi yorqin startKylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatini juda sermahsul boshladi. U Senegalga qarshi bahsda dubl qayd etgan boʻlsa, Iroq bilan oʻyinda ham raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi. Norvegiya bilan kechgan bahsda gol ura olmagan boʻlsa-da, ikkita golli uzatma bilan jamoasining gʻalabasiga munosib hissa qoʻshdi.
Hozirda u "Oltin butsa" va turnirning eng yaxshi futbolchisi uchun beriladigan "Oltin toʻp" sovrini uchun Lionel Messi bilan jiddiy raqobat olib bormoqda. Mutaxassislar Mbappening jismoniy holati va texnik imkoniyatlari uni toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirayotganini taʼkidlashmoqda.
Real Madrid yulduzlari yetakchilik qilmoqdaQizigʻi shundaki, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan mundialda Real Madrid klubi aʼzolari eng koʻp gol urish boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Madridliklar hisobidagi 11 ta goldan 8 tasi aynan Kylian Mbappe va Vinicius Junior hisobiga toʻgʻri keladi. Har ikki hujumchi ham oʻz hisobiga toʻrttadan gol yozdirib qoʻygan.
Fransiya terma jamoasi oʻzining hujumkor salohiyati bilan turnir favoritlaridan biri boʻlib qolmoqda. Mbappening bunday yuqori sport formasida ekanligi "uch ranglilar"ning chempionlik sari yoʻlini ancha osonlashtirishi kutilmoqda.
…