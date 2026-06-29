Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqda

·44·Sport
Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqda

Futbol olamining tirik afsonasi, braziliyalik Ronaldo Nazario Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe haqida yuqori fikr bildirdi. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi jahon chempionatidagi yorqin startdan soʻng, "Soʻyloq" laqabi bilan mashhur boʻlgan sobiq futbolchi fransiyalik yulduzni oʻzining vorisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe turnirning dastlabki uchta uchrashuvida toʻrtta gol va ikkita golli uzatmani amalga oshirib, mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Didier Deschamps boshchiligidagi jamoaning asosiy quroliga aylangan hujumchi, oʻz oʻyini bilan nafaqat muxlislarni, balki futbol tarixidagi eng buyuk toʻpurarlardan birini ham hayratda qoldirgan.

Afsonaning eʼtirofi

L'Equipe nashriga bergan intervyusida Ronaldo Mbappe va Lionel Messi kabi oʻyinchilarning futbol merosi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kylianning maydondagi harakatlari, tezligi va vaziyatlarni yakunlash mahorati uning oʻzining eng yaxshi yillarini yodga solmoqda.

"Mbappening oʻyin uslubi menga oʻzimning eng yuqori choʻqqidagi davrlarimni eslatadi. U bugungi kunning eng buyuk oʻyinchilaridan biri va futbol afsonalarining tabiiy davomchisidir. U va Messi statistikalardan yuqori turuvchi, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar boʻlishga loyiq futbolchilardir", — deydi braziliyalik afsona.

Jahon chempionatidagi yorqin start

Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatini juda sermahsul boshladi. U Senegalga qarshi bahsda dubl qayd etgan boʻlsa, Iroq bilan oʻyinda ham raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi. Norvegiya bilan kechgan bahsda gol ura olmagan boʻlsa-da, ikkita golli uzatma bilan jamoasining gʻalabasiga munosib hissa qoʻshdi.

Hozirda u "Oltin butsa" va turnirning eng yaxshi futbolchisi uchun beriladigan "Oltin toʻp" sovrini uchun Lionel Messi bilan jiddiy raqobat olib bormoqda. Mutaxassislar Mbappening jismoniy holati va texnik imkoniyatlari uni toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirayotganini taʼkidlashmoqda.

Real Madrid yulduzlari yetakchilik qilmoqda

Qizigʻi shundaki, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan mundialda Real Madrid klubi aʼzolari eng koʻp gol urish boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Madridliklar hisobidagi 11 ta goldan 8 tasi aynan Kylian Mbappe va Vinicius Junior hisobiga toʻgʻri keladi. Har ikki hujumchi ham oʻz hisobiga toʻrttadan gol yozdirib qoʻygan.

Fransiya terma jamoasi oʻzining hujumkor salohiyati bilan turnir favoritlaridan biri boʻlib qolmoqda. Mbappening bunday yuqori sport formasida ekanligi "uch ranglilar"ning chempionlik sari yoʻlini ancha osonlashtirishi kutilmoqda.

MbappeRonaldoFutbolReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiMalo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiBugun, 01:37Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiRobert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiBugun, 01:19Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaYan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaBugun, 00:5817 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi