Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdi
Kaliforniya shtatida striming xizmatlari koʻrsatadigan platformalar uchun yangi tartib-qoidalar kuchga kirdi. Endilikda ushbu xizmatlar koʻrsatayotgan reklamalarning ovoz balandligi asosiy video kontentdan balandroq boʻlishi qatʼiyan taqiqlanadi. Mazkur qonun 1-iyuldan eʼtiboran amal qila boshladi va u nafaqat foydalanuvchilarning qulayligini taʼminlash, balki raqamli muhitda ovoz standartlarini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, bungacha AQShda efir va kabel televideniyesi orqali uzatiladigan reklamalar uchun ham shunga oʻxshash cheklovlar mavjud edi. Biroq striming platformalari uzoq vaqt davomida ushbu qoidalardan mustasno boʻlib kelgan. Ars Technica nashrining yozishicha, yirik platformalar yangi qonun talablarini qanday texnik usullar bilan amalga oshirishi haqida hozircha batafsil maʼlumot bermagan.
Isteʼmolchilar manfaatlarini himoya qilishQonun loyihasi muallifi, shtat senatori Thomas Umbergning soʻzlariga koʻra, ushbu tashabbus koʻplab ota-onalar va tomoshabinlarning shikoyatlari asosida ishlab chiqilgan. Senatorning taʼkidlashicha, kutilmaganda baland ovozda yangraydigan reklamalar nafaqat asabga tegadi, balki uxlab yotgan yosh bolalarning uygʻonib ketishiga va uyqu tartibi buzilishiga sabab boʻladi. Bu esa zamonaviy raqamli asrda isteʼmolchilar huquqlarining buzilishi sifatida baholanmoqda.
Garchi ushbu qonun hozircha faqat Kaliforniya shtati hududida amal qilsa-da, uning taʼsiri ancha kengroq boʻlishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, striming gigantlari faqat bir shtat uchun alohida texnik tizim yaratishdan koʻra, butun mamlakat yoki global miqyosda ovoz balandligini standartlashtirishni afzal koʻrishadi. Shuningdek, Illinois shtatida ham kelasi yildan shunday qonun kuchga kirishi kutilmoqda.
Sanoat vakillarining eʼtirozlariYangi tartibga hamma ham xayrixoh emas. Xususan, Motion Picture Association of America va Streaming Innovation Alliance kabi sanoat guruhlari ushbu qonun loyihasiga qarshi chiqishgan. Ularning fikricha, striming xizmatlari allaqachon ushbu muammo ustida ishlamoqda va davlat aralashuviga ehtiyoj yoʻq edi. Shuningdek, ular kontent turli qurilmalarda — smartfon, planshet va televizorlarda turlicha yangrashini roʻkach qilishmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda ham YouTube yoki boshqa striming xizmatlaridan foydalanishda reklamalarning keskin baland ovozi tez-tez kuzatiladi. AQShdagi bu kabi qonuniy oʻzgarishlar vaqt oʻtishi bilan global platformalarning umumiy algoritmlari va standartlariga taʼsir koʻrsatishi, natijada butun dunyoda reklama roliklari asabga tegmaydigan darajaga kelishi mumkin.
Hozircha Netflix, Disney+ va boshqa yirik servislar yangi qoidalarga moslashish jarayonini boshlagan. Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, raqamli reklama sohasida yangi davr boshlanishi va foydalanuvchi tajribasi (UX) sezilarli darajada yaxshilanishi shubhasiz.
…