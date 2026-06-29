Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdi

·26·Texno
Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdi

Kaliforniya shtatida striming xizmatlari koʻrsatadigan platformalar uchun yangi tartib-qoidalar kuchga kirdi. Endilikda ushbu xizmatlar koʻrsatayotgan reklamalarning ovoz balandligi asosiy video kontentdan balandroq boʻlishi qatʼiyan taqiqlanadi. Mazkur qonun 1-iyuldan eʼtiboran amal qila boshladi va u nafaqat foydalanuvchilarning qulayligini taʼminlash, balki raqamli muhitda ovoz standartlarini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, bungacha AQShda efir va kabel televideniyesi orqali uzatiladigan reklamalar uchun ham shunga oʻxshash cheklovlar mavjud edi. Biroq striming platformalari uzoq vaqt davomida ushbu qoidalardan mustasno boʻlib kelgan. Ars Technica nashrining yozishicha, yirik platformalar yangi qonun talablarini qanday texnik usullar bilan amalga oshirishi haqida hozircha batafsil maʼlumot bermagan.

Isteʼmolchilar manfaatlarini himoya qilish

Qonun loyihasi muallifi, shtat senatori Thomas Umbergning soʻzlariga koʻra, ushbu tashabbus koʻplab ota-onalar va tomoshabinlarning shikoyatlari asosida ishlab chiqilgan. Senatorning taʼkidlashicha, kutilmaganda baland ovozda yangraydigan reklamalar nafaqat asabga tegadi, balki uxlab yotgan yosh bolalarning uygʻonib ketishiga va uyqu tartibi buzilishiga sabab boʻladi. Bu esa zamonaviy raqamli asrda isteʼmolchilar huquqlarining buzilishi sifatida baholanmoqda.

Garchi ushbu qonun hozircha faqat Kaliforniya shtati hududida amal qilsa-da, uning taʼsiri ancha kengroq boʻlishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, striming gigantlari faqat bir shtat uchun alohida texnik tizim yaratishdan koʻra, butun mamlakat yoki global miqyosda ovoz balandligini standartlashtirishni afzal koʻrishadi. Shuningdek, Illinois shtatida ham kelasi yildan shunday qonun kuchga kirishi kutilmoqda.

Sanoat vakillarining eʼtirozlari

Yangi tartibga hamma ham xayrixoh emas. Xususan, Motion Picture Association of America va Streaming Innovation Alliance kabi sanoat guruhlari ushbu qonun loyihasiga qarshi chiqishgan. Ularning fikricha, striming xizmatlari allaqachon ushbu muammo ustida ishlamoqda va davlat aralashuviga ehtiyoj yoʻq edi. Shuningdek, ular kontent turli qurilmalarda — smartfon, planshet va televizorlarda turlicha yangrashini roʻkach qilishmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda ham YouTube yoki boshqa striming xizmatlaridan foydalanishda reklamalarning keskin baland ovozi tez-tez kuzatiladi. AQShdagi bu kabi qonuniy oʻzgarishlar vaqt oʻtishi bilan global platformalarning umumiy algoritmlari va standartlariga taʼsir koʻrsatishi, natijada butun dunyoda reklama roliklari asabga tegmaydigan darajaga kelishi mumkin.

Hozircha Netflix, Disney+ va boshqa yirik servislar yangi qoidalarga moslashish jarayonini boshlagan. Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, raqamli reklama sohasida yangi davr boshlanishi va foydalanuvchi tajribasi (UX) sezilarli darajada yaxshilanishi shubhasiz.

StrimingReklamaKaliforniyaTexnologiyaQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiKanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiBugun, 03:24Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiOb-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiBugun, 02:27Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi