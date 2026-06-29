Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdi

·21·Texno
Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdi

Vankuver politsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda giyohvand moddalar musodara qilingani haqidagi xabarga sunʼiy intellekt (AI) tomonidan generatsiya qilingan suratni ilova qilgani uchun jiddiy tanqidlar ostida qoldi. Huquq-tartibot idoralari dalillarni taqdim etishda texnologiyadan foydalanishi jamoatchilik orasida ishonchsizlik va qizgʻin bahslarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifada eʼlon qilingan suratda musodara qilingan naqd pullar va giyohvand moddalar aks etishi kerak edi. Bir qarashda rasm realistik koʻrinsa-da, sinchkov foydalanuvchilar generativ modellarga xos boʻlgan xatolarni darrov payqashdi. Xususan, 50 dollarlik banknotlarda 20 dollarlik yozuvlar borligi, 100 dollarlik kupyuralardan birida esa nominal oʻrniga shunchaki "00" raqamlari tasvirlangani aniqlandi.

Vankuver politsiyasi serjanti Adam Donalson CTV News telekanaliga bergan intervyusida ushbu holatga izoh berdi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt suratdagi ayblanuvchilarning ismlarini oʻchirish va shaxsiy maʼlumotlarni yashirish maqsadida qoʻllanilgan. Biroq, bu tushuntirish jamoatchilikni qoniqtirmadi, chunki asl surat karton ustiga marker bilan yozilgan oddiy dalillar toʻplami boʻlgan.

Ishonch inqirozi va sunʼiy intellekt xatolari

Mazkur voqea huquq-tartibot organlari faoliyatida generativ texnologiyalardan foydalanishning xavfli tomonlarini yana bir bor koʻrsatib berdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari politsiyani tergov jarayoniga nisbatan ishonchni pasaytirishda ayblashdi. Ekspertlarning fikricha, hatto kichik tahrirlar ham sud jarayonida hakamlar hayʼatining qaroriga taʼsir qilishi yoki dalillarning haqiqiyligini shubha ostiga qoʻyishi mumkin.

Keyinchalik politsiya vakillari AI yordamida ishlov berilgan suratni oʻchirib tashlashdi va uning oʻrniga shaxsiy maʼlumotlar qirqib tashlangan (crop qilingan) asl fotosuratni joylashtirishdi. Ammo postning oʻchirilishi va tahrirlanishi foydalanuvchilar orasida yanada koʻproq kinoyali izohlarga va shubhalarga sabab boʻldi.

Soʻnggi yillarda dunyo miqyosida politsiya xodimlari hujjatlarni toʻldirish, kuzatuv maʼlumotlarini tahlil qilish va hatto dalillarni qayta ishlashda ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlardan foydalanish holatlari koʻpaymoqda. Vankuverdagi voqea esa bunday usullarning nafaqat texnik xatolarga, balki huquqiy tizimning shaffofligiga nisbatan fundamental muammolarni keltirib chiqarishini isbotladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu mavzu dolzarbdir, chunki raqamli dalillar va ularning daxlsizligi zamonaviy yurisprudensiyaning muhim qismiga aylanib bormoqda. Mutaxassislar huquq-tartibot organlari tomonidan generativ texnologiyalardan foydalanish boʻyicha qatʼiy etika va qoidalarni ishlab chiqish zarurligini taʼkidlamoqda.

Sunʼiy IntellektKanadaPolitsiyaTexnologiyaMojaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiKaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiBugun, 02:54Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiOb-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiBugun, 02:27Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi