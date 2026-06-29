Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarur
Chelsi jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Cole Palmer soʻnggi vaqtlarda oʻz oʻyinida pasayishni boshdan kechirmoqda. Garchi u Londonda oʻzining debyut mavsumidayoq barchani hayratda qoldirgan boʻlsa-da, hozirgi koʻrsatkichlari mutaxassislar va sobiq futbolchilarda xavotir uygʻotmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan chetda qolishi futbolchi uchun kutilmagan zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi afsonasi Frank Leboeuf GOAL nashriga bergan intervyusida Palmerning hozirgi holati va kelajagi haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa ustozi Thomas Tuchel tomonidan Jahon chempionatiga jalb etilmagani futbolchi uchun "yuzga tushgan kuchli tarsaki" kabi taʼsir qilishi mumkin. Leboeuf yosh yulduzga chinakam buyuk oʻyinchi boʻlish sirlarini tushuntirib oʻtdi.
Barqarorlik — yulduzlikning asosiy mezoniFrank Leboeufning taʼkidlashicha, birgina omadli mavsum futbolchini afsonaga aylantirmaydi. "Siz qachonki barqarorlik koʻrsata olsangizgina buyuk futbolchiga aylanasiz. Bu faqat bir mavsum emas, balki ikki, uch, toʻrt va besh yil davom etishi kerak. Masalan, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi 17 mavsum davomida yuqori saviyani ushlab turishgan. Biz hali Kylian Mbappe faoliyati yakunida uni afsonalar qatoriga qoʻshish uchun barqarorligini kutmoqdamiz", — deydi sobiq himoyachi.
Palmer 2023-yilning yozida Manchester Siti safini tark etib, 40 million funt sterling evaziga Chelsi tarkibiga qoʻshilgan edi. Uning debyut mavsumi ajoyib oʻtdi: 25 ta gol va PFA talqiniga koʻra yilning eng yaxshi yosh oʻyinchisi sovrini. Biroq, 2024-25-yilgi mavsumda gollar soni 18 taga, jarohatlar bilan kechgan 2025-26-yilgi mavsumda esa 11 taga tushib qoldi. Bu esa uning terma jamoadagi oʻrniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Hozirda 24 yoshga toʻlgan futbolchi atrofida turli transfer mish-mishlari ham yuribdi. Xususan, uning bolaligida muxlislik qilgan jamoasi — Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan. Ammo Chelsi rahbariyati oʻzining 10-raqamli yulduzini qoʻyib yubormoqchi emas. Uning klub bilan 2033-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi bor.
Klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida Cole Palmer yana oʻzining avvalgi sport formasiga qaytishiga umid qilmoqda. Leboeufning fikricha, futbolchi oʻzidagi iqtidorni doimiy mehnat va ruhiy barqarorlik bilan mustahkamlab borishi shart. Aks holda, u tarixdagi navbatdagi "porlab oʻchgan yulduz"ga aylanib qolishi hech gap emas.
- Cole Palmerning debyut mavsumidagi gollari: 25 ta;
- Ikkinchi mavsumdagi koʻrsatkichi: 18 ta gol;
- Jarohatlar taʼsir qilgan soʻnggi mavsum: 11 ta gol.
…