Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarur

·37·Sport
Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarur

Chelsi jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Cole Palmer soʻnggi vaqtlarda oʻz oʻyinida pasayishni boshdan kechirmoqda. Garchi u Londonda oʻzining debyut mavsumidayoq barchani hayratda qoldirgan boʻlsa-da, hozirgi koʻrsatkichlari mutaxassislar va sobiq futbolchilarda xavotir uygʻotmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan chetda qolishi futbolchi uchun kutilmagan zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi afsonasi Frank Leboeuf GOAL nashriga bergan intervyusida Palmerning hozirgi holati va kelajagi haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa ustozi Thomas Tuchel tomonidan Jahon chempionatiga jalb etilmagani futbolchi uchun "yuzga tushgan kuchli tarsaki" kabi taʼsir qilishi mumkin. Leboeuf yosh yulduzga chinakam buyuk oʻyinchi boʻlish sirlarini tushuntirib oʻtdi.

Barqarorlik — yulduzlikning asosiy mezoni

Frank Leboeufning taʼkidlashicha, birgina omadli mavsum futbolchini afsonaga aylantirmaydi. "Siz qachonki barqarorlik koʻrsata olsangizgina buyuk futbolchiga aylanasiz. Bu faqat bir mavsum emas, balki ikki, uch, toʻrt va besh yil davom etishi kerak. Masalan, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi 17 mavsum davomida yuqori saviyani ushlab turishgan. Biz hali Kylian Mbappe faoliyati yakunida uni afsonalar qatoriga qoʻshish uchun barqarorligini kutmoqdamiz", — deydi sobiq himoyachi.

Palmer 2023-yilning yozida Manchester Siti safini tark etib, 40 million funt sterling evaziga Chelsi tarkibiga qoʻshilgan edi. Uning debyut mavsumi ajoyib oʻtdi: 25 ta gol va PFA talqiniga koʻra yilning eng yaxshi yosh oʻyinchisi sovrini. Biroq, 2024-25-yilgi mavsumda gollar soni 18 taga, jarohatlar bilan kechgan 2025-26-yilgi mavsumda esa 11 taga tushib qoldi. Bu esa uning terma jamoadagi oʻrniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Hozirda 24 yoshga toʻlgan futbolchi atrofida turli transfer mish-mishlari ham yuribdi. Xususan, uning bolaligida muxlislik qilgan jamoasi — Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan. Ammo Chelsi rahbariyati oʻzining 10-raqamli yulduzini qoʻyib yubormoqchi emas. Uning klub bilan 2033-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi bor.

Klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida Cole Palmer yana oʻzining avvalgi sport formasiga qaytishiga umid qilmoqda. Leboeufning fikricha, futbolchi oʻzidagi iqtidorni doimiy mehnat va ruhiy barqarorlik bilan mustahkamlab borishi shart. Aks holda, u tarixdagi navbatdagi "porlab oʻchgan yulduz"ga aylanib qolishi hech gap emas.

  • Cole Palmerning debyut mavsumidagi gollari: 25 ta;
  • Ikkinchi mavsumdagi koʻrsatkichi: 18 ta gol;
  • Jarohatlar taʼsir qilgan soʻnggi mavsum: 11 ta gol.
Shu tariqa, Palmer uchun kelayotgan yangi mavsum uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. U yo tanqidchilarga munosib javob qaytarib, yana etakchiga aylanadi, yoki oʻrtamiyona oʻyinchilar qatorida qoladi.

ChelsiCole PalmerAngliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBugun, 15:54Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBraziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBugun, 14:52Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 14:45Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 14:31Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Bugun, 14:03Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi