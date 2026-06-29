JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdi

·0·Sport
JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdi

Tarixda ilk bor 48 ta jamoa ishtirokida o‘tayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich o‘yinlari o‘z yakuniga yetdi. Musobaqa tashkilotchisi — FIFA guruh bosqichining eng chiroyli golini aniqlash uchun rasmiy so‘rovnoma boshlanganini e’lon qildi. Pley-off yo‘llanmasini naqd qilgan va turnirni erta tark etgan yulduzlar orasida hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham bor!

Eng chiroyli gol muallifligiga 12 nomzod

FIFA ekspertlari tomonidan saralab olingan ro‘yxatdan dunyoning eng sara yulduzlari va kutilmagan kashfiyotlari joy olgan:

  • Eldor Shomurodov (O‘zbekiston)

  • Lionel Messi (Argentina)

  • Kilian Mbappe (Fransiya)

  • Vinisius Junior (Braziliya)

  • Jovanni Reyna (AQSH)

  • Ismoil Saybari (Marokash)

  • Feliks Nmecha (Germaniya)

  • Elaydja Jast (Yangi Zelandiya)

  • Kevin Pina (Kabo-Verde)

  • Karim Alaybegovich (Bosniya va Gersegovina)

  • Uilson Isidor (Gaiti)

  • Daizen Maeda (Yaponiya)

Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord!

Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga kiritgan goli nafaqat chiroyli, balki mundiallar tarixiga kiradigan darajada noodatiy bo‘lib chiqdi.

Mashhur OptaJose tadqiqot markazining tahlillariga ko‘ra, Eldorning zarbasi kutilgan gollar (xG — zarbaning golga aylanish ehtimolligi) ko‘rsatkichi bo‘yicha atigi 0,013 ni tashkil etgan. Bu degani — bunday nuqta va vaziyatdan berilgan 1000 ta zarbadan faqat 13 tasi gol bilan tugashi mumkin. Ushbu ko‘rsatkich JCH-2026 turnirida rekord natija sifatida qayd etildi!

Ovoz berish qanday o‘tadi?

Eng yaxshi gol egasini aniqlash to‘liq futbol ixlosmandlarining ixtiyoriga berilgan. Muxlislar FIFAning rasmiy saytidagi FIFAWorldCup bo‘limi orqali nomzodlarning gollarini videorolikda tomosha qilishlari va o‘zlariga ma’qul kelgan ijro uchun ovoz berishlari mumkin.

Eslatib o‘tamiz, ovoz berish jarayoni FIFA rasmiy platformasida bor-yo‘g‘i 48 soat davom etadi. Shundan so‘ng, ovozlar hisoblab chiqilib, guruh bosqichining eng chiroyli goli g‘olibi rasman e’lon qilinadi. Milliy jamoamiz sardorini qo‘llab-quvvatlash va tarixiy ovoz berishda ishtirok etish imkoniyatini qo‘ldan boy bermang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:20Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiNeymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi