30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 55,18 so‘mga qimmatlab, 13 754,18 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 30 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 51,55 so‘mga qimmatlab, 12 060,84 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 55,18 so‘mga qimmatlab, 13 754,18 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,26 so‘mga qimmatlab, 155,00 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 65,74 so‘mga qimmatlab, 15 943,22 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,19 so‘mga qimmatlab, 74,50 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 54,56 so‘mga qimmatlab, 14 913,86 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 8,6 so‘mga qimmatlab, 1 775,14 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…