Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildi

·25·O‘zbekiston
Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildi

Toshkentda «Yuksak» podstansiyasida sodir bo‘lgan avariyadan keyin elektr ta’minoti barcha iste’molchilar uchun to‘liq tiklandi. Energetika vazirligi xizmatlari nosozlik oqibatlarini 29 iyun kuni soat 03:56 da bartaraf etgan.

Texnologik uzilish 28 iyun kuni kechki soat 20:45 da qayd etilgan. Yakkasaroy tumanidagi 110 kV kuchlanishli tarmoqdagi texnik nosozlik Toshkent issiqlik elektr markazida ishlayotgan ikkita gaz-turbina uskunasining to‘xtashiga sabab bo‘lgan.

Avariya oqibatida Yakkasaroy, Chilonzor, Mirobod va Uchtepa tumanlarida, shuningdek, Zangiota tumanida elektr ta’minoti uzilgan. Jami 55 ming abonent vaqtincha toksiz qolgan. Bu Toshkent shahridagi umumiy iste’molchilarning 6,2 foiziga teng bo‘lgan.

Energiya yetkazib berish 28 iyun kuni soat 21:50 dan bosqichma-bosqich qayta yo‘lga qo‘yilgan. Barcha hududlarda elektr ta’minoti 29 iyun kuni soat 04:00 gacha tiklangan.

Ayni paytda mintaqaning elektr tizimi shtat rejimida ishlamoqda.

TashkentEnergetika VazirligiYuksak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:16O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:05Yangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiYangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiBugun, 13:30O‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiO‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiKecha, 18:24O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinO‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinKecha, 16:46O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdi27.06, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi