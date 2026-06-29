Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqda

·27·Texno
Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqda

Milliarder Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi New Glenn raketasining sinovlari davomida yuz bergan jiddiy avariya oqibatlarini bartaraf etishning faol bosqichiga oʻtdi. Kanaviral burnidagi LC-36 start kompleksida balandligi 180 metrdan oshadigan ulkan kran yordamida asosiy uchirish minorasini qismlarga ajratish ishlari boshlab yuborildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu chora-tadbirlar joriy yilning 28-may kuni New Glenn raketasining statik olovli sinovlari paytida sodir boʻlgan kuchli portlashdan soʻng amalga oshirilmoqda. Blue Origin bosh direktori Dave Limp ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qilgan videolavhada koʻrinishicha, kompaniya shikastlangan infratuzilmani toʻliq yangilashga qaror qilgan. Portlash oqibatida nafaqat uchirish minorasi, balki transport-oʻrnatish majmuasi va chaqmoq qaytargich tizimlari ham talofat koʻrgan edi.

Taʼmirlash strategiyasidagi oʻzgarishlar

Dastlab kompaniya mutaxassislari minorani joyida, qismlarga ajratmasdan taʼmirlash imkoniyatlarini koʻrib chiqishgan edi. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, keyinchalik strategiya oʻzgartirildi. Endilikda minora toʻliq demontaj qilinadi va uning har bir seksiyasi alohida qayta tiklanadi yoki yangisiga almashtiriladi.

Bunday yondashuv Blue Origin rahbariyati tomonidan eng samarali yoʻl deb topildi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, minorani qismlarga boʻlib taʼmirlash ishlar surʼatini tezlashtiradi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Bu esa New Glenn raketasining parvozlarga qaytish muddatini kechiktirmaslikka xizmat qiladi.

New Glenn — Blue Origin kompaniyasining eng yirik va quvvatli raketasi boʻlib, u SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy va Starship loyihalariga asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Shu sababli, start maydonchasining tezroq ishga tushishi global kosmik bozoridagi raqobat uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.

Parvozlar jadvali va kelajakdagi rejalar

May oyidagi kuchli portlashga qaramay, Blue Origin asosiy infratuzilmaning muhim qismlari saqlab qolinganini maʼlum qildi. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar New Glenn raketasini ilk bor koinotga uchirish niyatidan voz kechmagan. Hozirgi demontaj ishlari aynan shu maqsadga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun ham ushbu loyiha qiziqarli, chunki New Glenn kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish narxini sezilarli darajada arzonlashtirishi kutilmoqda. Hozirda Kanaviral burnidagi ishlar kecha-yu kunduz davom etmoqda va ulkan kran yordamida olib borilayotgan jarayon kosmik sanoat tarixidagi eng yirik taʼmirlash operatsiyalaridan biriga aylandi.

Blue OriginNew GlennJeff BezosKosmosRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiInson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiBugun, 16:30Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiVolkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiBugun, 15:20Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiKoinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiBugun, 14:52Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi