Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqda
Milliarder Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi New Glenn raketasining sinovlari davomida yuz bergan jiddiy avariya oqibatlarini bartaraf etishning faol bosqichiga oʻtdi. Kanaviral burnidagi LC-36 start kompleksida balandligi 180 metrdan oshadigan ulkan kran yordamida asosiy uchirish minorasini qismlarga ajratish ishlari boshlab yuborildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu chora-tadbirlar joriy yilning 28-may kuni New Glenn raketasining statik olovli sinovlari paytida sodir boʻlgan kuchli portlashdan soʻng amalga oshirilmoqda. Blue Origin bosh direktori Dave Limp ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qilgan videolavhada koʻrinishicha, kompaniya shikastlangan infratuzilmani toʻliq yangilashga qaror qilgan. Portlash oqibatida nafaqat uchirish minorasi, balki transport-oʻrnatish majmuasi va chaqmoq qaytargich tizimlari ham talofat koʻrgan edi.
Taʼmirlash strategiyasidagi oʻzgarishlarDastlab kompaniya mutaxassislari minorani joyida, qismlarga ajratmasdan taʼmirlash imkoniyatlarini koʻrib chiqishgan edi. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, keyinchalik strategiya oʻzgartirildi. Endilikda minora toʻliq demontaj qilinadi va uning har bir seksiyasi alohida qayta tiklanadi yoki yangisiga almashtiriladi.
Bunday yondashuv Blue Origin rahbariyati tomonidan eng samarali yoʻl deb topildi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, minorani qismlarga boʻlib taʼmirlash ishlar surʼatini tezlashtiradi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Bu esa New Glenn raketasining parvozlarga qaytish muddatini kechiktirmaslikka xizmat qiladi.
New Glenn — Blue Origin kompaniyasining eng yirik va quvvatli raketasi boʻlib, u SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy va Starship loyihalariga asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Shu sababli, start maydonchasining tezroq ishga tushishi global kosmik bozoridagi raqobat uchun oʻta muhim ahamiyatga ega.
Parvozlar jadvali va kelajakdagi rejalarMay oyidagi kuchli portlashga qaramay, Blue Origin asosiy infratuzilmaning muhim qismlari saqlab qolinganini maʼlum qildi. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar New Glenn raketasini ilk bor koinotga uchirish niyatidan voz kechmagan. Hozirgi demontaj ishlari aynan shu maqsadga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun ham ushbu loyiha qiziqarli, chunki New Glenn kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish narxini sezilarli darajada arzonlashtirishi kutilmoqda. Hozirda Kanaviral burnidagi ishlar kecha-yu kunduz davom etmoqda va ulkan kran yordamida olib borilayotgan jarayon kosmik sanoat tarixidagi eng yirik taʼmirlash operatsiyalaridan biriga aylandi.
…