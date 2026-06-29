Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqda
Urugvay futboli afsonasi va Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Diego Forlan Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo haqida keskin fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 41 yoshli hujumchining maydondagi harakatlari jamoaning umumiy hujum salohiyatini cheklab qoʻymoqda va 2026-yilgi Jahon chempionatidagi maqsadlariga toʻsiq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati guruh bosqichidagi oʻyinlar Cristiano Ronaldo uchun turlicha kechdi. Kongo DRga qarshi durang bilan yakunlangan bahsdagi sust oʻyindan soʻng, Al-Nassr yulduzi Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urib, oʻzining eng yaxshi formasiga qaytganini eʼlon qilgan edi. Biroq Kolumbiya bilan oʻyindagi omadsiz harakatlar yana mutaxassislar orasida bahslarni keltirib chiqardi.
ESPN telekanalining "La Casa del Kun" dasturida chiqish qilgan Forlan, Cristiano Ronaldoning statik holati raqib himoyachilari uchun juda qulay ekanini tushuntirdi. Urugvaylik sobiq forvardning fikricha, Cristiano Ronaldo faqat jarima maydonchasi ichida toʻp kutib turishi tufayli Portugaliyaning boshqa ijodkor futbolchilari uchun boʻsh hududlar yopilib qolmoqda.
Taktik muammolar va hujumdagi "voronka""Men hujumchi sifatida gapiryapman. Cristiano Ronaldo hozirda faqat toʻqqizinchi raqamli hujumchi vazifasini bajarmoqda va toʻp qidirib maydon boʻylab harakatlanmayapti. Bu esa Portugaliyaning oʻyinini qiyinlashtirmoqda. Ikkala markaziy himoyachi ham u bilan qoladi, natijada boʻsh joylar yoʻqoladi", — deydi Diego Forlan Goal.com nashriga bergan intervyusida.
Forlanning fikricha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva va Rafael Leao kabi iqtidorli futbolchilarning imkoniyatlarini toʻliq ochish uchun Cristiano Ronaldo oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirishi kerak. Aks holda, Portugaliya hujumlari bir nuqtaga toʻplanib qoladigan "voronka"ga aylanib qoladi va raqiblar uchun prognoz qilish oson boʻladi.
"Agar u biroz qanotlarga chiqib harakat qilsa, boshqa jamoadoshlari markazga kirishi uchun yoʻlak ochiladi. Bu muammo emas, shunchaki unga buni tushuntirish kerak. 'Qimirlagin, u yerdan chiq, jamoaga yordam ber' deb aytish lozim", — deya qoʻshimcha qildi 2010-yilgi Jahon chempionati "Oltin toʻp" sohibi.
Pley-off oldidan Roberto Martinez oldidagi tanlovPortugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez pley-off bosqichi oldidan jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoa 1/16 final bosqichida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi. Cristiano Ronaldo hali ham gol sezish qobiliyatiga ega boʻlsa-da, kuchli raqiblarga qarshi bahsda uning harakatsizligi jamoaga qimmatga tushishi mumkin.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bu mavzu qiziqarli, boisi guruh bosqichida aynan bizning terma jamoamiz darvozasiga Cristiano Ronaldo dubl qayd etgan edi. Ammo yuqori saviyadagi raqiblar uning bu kamchiligidan foydalanib qolishi ehtimoli yuqori.
Besh karra "Oltin toʻp" sohibi faoliyatining soʻnggi yillarida oʻz oʻyin falsafasini oʻzgartirishga tayyormi yoki yoʻq, buni yaqin vaqt ichidagi hal qiluvchi bahslar koʻrsatib beradi. Portugaliya chempionlikka erishmoqchi boʻlsa, oʻzining eng buyuk oʻyinchisidan koʻproq faollik talab qilishi aniq.
…