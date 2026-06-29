Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqda

·0·Sport
Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqda

Urugvay futboli afsonasi va Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Diego Forlan Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo haqida keskin fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 41 yoshli hujumchining maydondagi harakatlari jamoaning umumiy hujum salohiyatini cheklab qoʻymoqda va 2026-yilgi Jahon chempionatidagi maqsadlariga toʻsiq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati guruh bosqichidagi oʻyinlar Cristiano Ronaldo uchun turlicha kechdi. Kongo DRga qarshi durang bilan yakunlangan bahsdagi sust oʻyindan soʻng, Al-Nassr yulduzi Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urib, oʻzining eng yaxshi formasiga qaytganini eʼlon qilgan edi. Biroq Kolumbiya bilan oʻyindagi omadsiz harakatlar yana mutaxassislar orasida bahslarni keltirib chiqardi.

ESPN telekanalining "La Casa del Kun" dasturida chiqish qilgan Forlan, Cristiano Ronaldoning statik holati raqib himoyachilari uchun juda qulay ekanini tushuntirdi. Urugvaylik sobiq forvardning fikricha, Cristiano Ronaldo faqat jarima maydonchasi ichida toʻp kutib turishi tufayli Portugaliyaning boshqa ijodkor futbolchilari uchun boʻsh hududlar yopilib qolmoqda.

Taktik muammolar va hujumdagi "voronka"

"Men hujumchi sifatida gapiryapman. Cristiano Ronaldo hozirda faqat toʻqqizinchi raqamli hujumchi vazifasini bajarmoqda va toʻp qidirib maydon boʻylab harakatlanmayapti. Bu esa Portugaliyaning oʻyinini qiyinlashtirmoqda. Ikkala markaziy himoyachi ham u bilan qoladi, natijada boʻsh joylar yoʻqoladi", — deydi Diego Forlan Goal.com nashriga bergan intervyusida.

Forlanning fikricha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva va Rafael Leao kabi iqtidorli futbolchilarning imkoniyatlarini toʻliq ochish uchun Cristiano Ronaldo oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirishi kerak. Aks holda, Portugaliya hujumlari bir nuqtaga toʻplanib qoladigan "voronka"ga aylanib qoladi va raqiblar uchun prognoz qilish oson boʻladi.

"Agar u biroz qanotlarga chiqib harakat qilsa, boshqa jamoadoshlari markazga kirishi uchun yoʻlak ochiladi. Bu muammo emas, shunchaki unga buni tushuntirish kerak. 'Qimirlagin, u yerdan chiq, jamoaga yordam ber' deb aytish lozim", — deya qoʻshimcha qildi 2010-yilgi Jahon chempionati "Oltin toʻp" sohibi.

Pley-off oldidan Roberto Martinez oldidagi tanlov

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez pley-off bosqichi oldidan jiddiy bosim ostida qolmoqda. Jamoa 1/16 final bosqichida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi. Cristiano Ronaldo hali ham gol sezish qobiliyatiga ega boʻlsa-da, kuchli raqiblarga qarshi bahsda uning harakatsizligi jamoaga qimmatga tushishi mumkin.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bu mavzu qiziqarli, boisi guruh bosqichida aynan bizning terma jamoamiz darvozasiga Cristiano Ronaldo dubl qayd etgan edi. Ammo yuqori saviyadagi raqiblar uning bu kamchiligidan foydalanib qolishi ehtimoli yuqori.

Besh karra "Oltin toʻp" sohibi faoliyatining soʻnggi yillarida oʻz oʻyin falsafasini oʻzgartirishga tayyormi yoki yoʻq, buni yaqin vaqt ichidagi hal qiluvchi bahslar koʻrsatib beradi. Portugaliya chempionlikka erishmoqchi boʻlsa, oʻzining eng buyuk oʻyinchisidan koʻproq faollik talab qilishi aniq.

Cristiano RonaldoPortugaliyaDiego ForlanJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBugun, 15:54Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurChelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurBugun, 15:39Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBraziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBugun, 14:52Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi