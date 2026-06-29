Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdi

·0·Sport
Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdi

O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki Rossiyada ham muhokama qilinmoqda. Murabbiy Igor Kolivanov termamizda tajriba va jamoaviy yaxlitlik yetishmaganini ta’kidlab, ayrim futbolchilar harakatini ham tanqid qildi.

Uning fikricha, mundialga chiqishning o‘zi O‘zbekiston uchun katta yutuq bo‘lgan. Ammo jahon chempionati darajasida munosib raqobat qilish uchun jamoaga uyushqoqlik va yuqori saviyadagi tajriba yetishmadi.

«Baholaydigan narsaning o‘zi yo‘q»

Kolivanov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ishtirokini faqat natija orqali baholash to‘g‘ri emasligini aytdi.

«Ular final bosqichiga chiqqanining o‘zi katta yutuq. Albatta, tajriba yetishmadi», — dedi mutaxassis.

Shu bilan birga, u terma jamoa maydonda yanada tartibli va uyushqoq harakat qilishi mumkin bo‘lganini ta’kidladi.

O‘zbekistonda yaxlitlik yetishmadi

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonni Kabo-Verde milliy jamoasi bilan taqqosladi.

Uning fikricha, Kabo-Verde futbolchilari oxirigacha kurashgan, himoya chizig‘ini yaxshi ushlab turgan va murabbiy belgilagan vazifalarni bajargan.

O‘zbekiston esa aksincha, maydonda tarqoq ko‘ringan.

«O‘zbekiston yaxlit jamoa bo‘lib ko‘rinmadi. Shuning uchun ham ko‘p gol o‘tkazib yuborildi», — dedi Kolivanov.

Shomurodov va Husanov haqida ham gapirdi

Kolivanov O‘zbekiston futbolchilarining aksariyati Yevropaning yirik klublarida o‘ynamasligini ham qayd etdi.

U Eldor Shomurodovni istisno sifatida tilga oldi. Chunki hujumchi Italiya va Rossiya chempionatlarida to‘p tepgan.

Shuningdek, «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov haqida ham fikr bildirdi.

«Husanov bor, ammo u ham bu turnirda jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ydi», — dedi mutaxassis.

Uchta o‘yin — uchta mag‘lubiyat

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston guruh bosqichida barcha uchrashuvda imkoniyatni boy berdi.

Uchrashuv

Hisob

O‘zbekiston — Kolumbiya

1:3

Portugaliya — O‘zbekiston

5:0

Kongo DR — O‘zbekiston

3:1

Terma jamoamiz uch o‘yinda ikki gol urdi va 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi.

«Harakat qilishdi, ammo o‘xshamadi»

Kolivanov O‘zbekiston futbolchilarining harakat qilganini inkor etmadi. Biroq u jamoaning umumiy saviyasini o‘rtacha deb baholadi.

«Harakat qilib ko‘rishdi, ammo o‘xshamadi. Futbolda bunday holatlar bo‘lib turadi», — dedi u.

Murabbiyning fikricha, mundialdagi asosiy kamchiliklar quyidagilar bo‘ldi:

  • xalqaro tajribaning yetishmasligi;

  • himoyadagi tarqoqlik;

  • jamoaviy yaxlitlikning yo‘qligi;

  • murabbiy vazifalarini to‘liq bajarmaslik;

  • hal qiluvchi vaziyatlardagi individual xatolar.

Ilk mundial kelajak uchun saboq bo‘ladimi?

O‘zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etdi. Natija kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, bunday musobaqada orttirilgan tajriba kelajak uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Endi terma jamoa oldida mundialdagi xatolarni tahlil qilish, himoyaviy tartibni yaxshilash va yuqori darajada o‘ynaydigan futbolchilar sonini ko‘paytirish vazifasi turibdi.

Sizningcha, O‘zbekistonning mundialdagi eng katta muammosi tajriba yetishmasligimi yoki jamoaviy o‘yinning yo‘qligimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi