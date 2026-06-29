Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdi
O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki Rossiyada ham muhokama qilinmoqda. Murabbiy Igor Kolivanov termamizda tajriba va jamoaviy yaxlitlik yetishmaganini ta’kidlab, ayrim futbolchilar harakatini ham tanqid qildi.
Uning fikricha, mundialga chiqishning o‘zi O‘zbekiston uchun katta yutuq bo‘lgan. Ammo jahon chempionati darajasida munosib raqobat qilish uchun jamoaga uyushqoqlik va yuqori saviyadagi tajriba yetishmadi.
«Baholaydigan narsaning o‘zi yo‘q»
Kolivanov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ishtirokini faqat natija orqali baholash to‘g‘ri emasligini aytdi.
«Ular final bosqichiga chiqqanining o‘zi katta yutuq. Albatta, tajriba yetishmadi», — dedi mutaxassis.
Shu bilan birga, u terma jamoa maydonda yanada tartibli va uyushqoq harakat qilishi mumkin bo‘lganini ta’kidladi.
O‘zbekistonda yaxlitlik yetishmadi
Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonni Kabo-Verde milliy jamoasi bilan taqqosladi.
Uning fikricha, Kabo-Verde futbolchilari oxirigacha kurashgan, himoya chizig‘ini yaxshi ushlab turgan va murabbiy belgilagan vazifalarni bajargan.
O‘zbekiston esa aksincha, maydonda tarqoq ko‘ringan.
«O‘zbekiston yaxlit jamoa bo‘lib ko‘rinmadi. Shuning uchun ham ko‘p gol o‘tkazib yuborildi», — dedi Kolivanov.
Shomurodov va Husanov haqida ham gapirdi
Kolivanov O‘zbekiston futbolchilarining aksariyati Yevropaning yirik klublarida o‘ynamasligini ham qayd etdi.
U Eldor Shomurodovni istisno sifatida tilga oldi. Chunki hujumchi Italiya va Rossiya chempionatlarida to‘p tepgan.
Shuningdek, «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov haqida ham fikr bildirdi.
«Husanov bor, ammo u ham bu turnirda jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ydi», — dedi mutaxassis.
Uchta o‘yin — uchta mag‘lubiyat
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston guruh bosqichida barcha uchrashuvda imkoniyatni boy berdi.
Uchrashuv
Hisob
O‘zbekiston — Kolumbiya
1:3
Portugaliya — O‘zbekiston
5:0
Kongo DR — O‘zbekiston
3:1
Terma jamoamiz uch o‘yinda ikki gol urdi va 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi.
«Harakat qilishdi, ammo o‘xshamadi»
Kolivanov O‘zbekiston futbolchilarining harakat qilganini inkor etmadi. Biroq u jamoaning umumiy saviyasini o‘rtacha deb baholadi.
«Harakat qilib ko‘rishdi, ammo o‘xshamadi. Futbolda bunday holatlar bo‘lib turadi», — dedi u.
Murabbiyning fikricha, mundialdagi asosiy kamchiliklar quyidagilar bo‘ldi:
xalqaro tajribaning yetishmasligi;
himoyadagi tarqoqlik;
jamoaviy yaxlitlikning yo‘qligi;
murabbiy vazifalarini to‘liq bajarmaslik;
hal qiluvchi vaziyatlardagi individual xatolar.
Ilk mundial kelajak uchun saboq bo‘ladimi?
O‘zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etdi. Natija kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, bunday musobaqada orttirilgan tajriba kelajak uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Endi terma jamoa oldida mundialdagi xatolarni tahlil qilish, himoyaviy tartibni yaxshilash va yuqori darajada o‘ynaydigan futbolchilar sonini ko‘paytirish vazifasi turibdi.
Sizningcha, O‘zbekistonning mundialdagi eng katta muammosi tajriba yetishmasligimi yoki jamoaviy o‘yinning yo‘qligimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…