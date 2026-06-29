Rossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildi

·0·Sport
Rossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildi

O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026da birorta ham ochko ololmay, guruhda so‘nggi o‘rinni egallashi Rossiyada ham muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Kaliningradning «Baltika» klubi bosh murabbiyi Andrey Talalayev terma jamoaning omadsizligini mundial arafasidagi murabbiy almashinuvi bilan bog‘ladi. Uning fikricha, avvalgi tizim buzilgan, yangi o‘yin uslubini shakllantirish uchun esa vaqt yetarli bo‘lmagan.

«Bu juda katta omadsizlik»

Talalayev O‘zbekiston terma jamoasining guruh bosqichidagi raqamlariga e’tibor qaratdi.

Milliy jamoa uchta uchrashuvda 2 ta gol urib, o‘z darvozasidan 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi. Shuningdek, birorta ham ochko to‘play olmadi.

«2:11 hisobidagi to‘plar nisbati va birorta ochko yo‘q. Tarkibida Husanov, Fayzullayev va Shomurodov kabi futbolchilar bo‘lgan jamoa uchun bu juda katta omadsizlik», — dedi rossiyalik mutaxassis.

Tarkibda mashhur futbolchilar bor edi

Rossiyalik murabbiy O‘zbekiston tarkibida xalqaro darajada tanilgan futbolchilar mavjudligini alohida qayd etdi.

U quyidagi o‘yinchilarni tilga oldi:

  • Abduqodir Husanov;

  • Abbosbek Fayzullayev;

  • Eldor Shomurodov.

Talalayevning fikricha, bunday futbolchilarga ega jamoadan guruh bosqichida munosibroq natija kutish mumkin edi.

«Eski tizimni yo‘q qilishdi»

«Baltika» bosh murabbiyi O‘zbekistonning omadsizligini futbolchilarning individual saviyasi bilangina bog‘lamadi.

U asosiy muammo murabbiy almashinuvidan keyin jamoadagi tizim va o‘zaro bog‘liqlik yo‘qolganida bo‘lganini ta’kidladi.

«Mana sizga murabbiy almashinuvining oqibati. Eski tizimni yo‘q qilishdi, yangisini esa qurishga ulgurishmadi», — deya Talalayevning so‘zlarini keltirdi «Sport-Ekspress».

Uning bu fikri mundial oldidan bosh murabbiyni almashtirish qarori qanchalik to‘g‘ri bo‘lgani haqidagi bahslarni yana kuchaytirdi.

O‘zbekistonning JCH-2026dagi natijasi

Milliy jamoa guruh bosqichida uchta bahs o‘tkazib, ularning barchasida mag‘lubiyatga uchradi.

Ko‘rsatkich

Natija

O‘tkazilgan o‘yinlar

3 ta

To‘plangan ochko

0

Urilgan gollar

2 ta

O‘tkazib yuborilgan gollar

11 ta

Guruhdagi o‘rin

So‘nggi o‘rin

Shu tariqa, O‘zbekiston o‘z tarixidagi ilk jahon chempionatini guruh bosqichida yakunladi.

Muammo murabbiyda edimi yoki vaqt yetishmadimi?

Talalayevning bayonoti milliy jamoaning mundialdagi ishtirokini baholashda yana bir muhim savolni o‘rtaga tashladi.

Yangi murabbiyga jamoani o‘z g‘oyalari asosida tayyorlash uchun vaqt yetishmadimi yoki terma jamoaning kamchiliklari ancha chuqurroq edimi?

JCH-2026 musobaqasi 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tkazilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonning omadsizligiga murabbiy almashinuvi asosiy sabab bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiJulian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiBugun, 17:11Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiEkvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiBugun, 16:39Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaDiego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaBugun, 16:13Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi