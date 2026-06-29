Rossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildi
O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026da birorta ham ochko ololmay, guruhda so‘nggi o‘rinni egallashi Rossiyada ham muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Kaliningradning «Baltika» klubi bosh murabbiyi Andrey Talalayev terma jamoaning omadsizligini mundial arafasidagi murabbiy almashinuvi bilan bog‘ladi. Uning fikricha, avvalgi tizim buzilgan, yangi o‘yin uslubini shakllantirish uchun esa vaqt yetarli bo‘lmagan.
«Bu juda katta omadsizlik»
Talalayev O‘zbekiston terma jamoasining guruh bosqichidagi raqamlariga e’tibor qaratdi.
Milliy jamoa uchta uchrashuvda 2 ta gol urib, o‘z darvozasidan 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi. Shuningdek, birorta ham ochko to‘play olmadi.
«2:11 hisobidagi to‘plar nisbati va birorta ochko yo‘q. Tarkibida Husanov, Fayzullayev va Shomurodov kabi futbolchilar bo‘lgan jamoa uchun bu juda katta omadsizlik», — dedi rossiyalik mutaxassis.
Tarkibda mashhur futbolchilar bor edi
Rossiyalik murabbiy O‘zbekiston tarkibida xalqaro darajada tanilgan futbolchilar mavjudligini alohida qayd etdi.
U quyidagi o‘yinchilarni tilga oldi:
Abduqodir Husanov;
Abbosbek Fayzullayev;
Eldor Shomurodov.
Talalayevning fikricha, bunday futbolchilarga ega jamoadan guruh bosqichida munosibroq natija kutish mumkin edi.
«Eski tizimni yo‘q qilishdi»
«Baltika» bosh murabbiyi O‘zbekistonning omadsizligini futbolchilarning individual saviyasi bilangina bog‘lamadi.
U asosiy muammo murabbiy almashinuvidan keyin jamoadagi tizim va o‘zaro bog‘liqlik yo‘qolganida bo‘lganini ta’kidladi.
«Mana sizga murabbiy almashinuvining oqibati. Eski tizimni yo‘q qilishdi, yangisini esa qurishga ulgurishmadi», — deya Talalayevning so‘zlarini keltirdi «Sport-Ekspress».
Uning bu fikri mundial oldidan bosh murabbiyni almashtirish qarori qanchalik to‘g‘ri bo‘lgani haqidagi bahslarni yana kuchaytirdi.
O‘zbekistonning JCH-2026dagi natijasi
Milliy jamoa guruh bosqichida uchta bahs o‘tkazib, ularning barchasida mag‘lubiyatga uchradi.
Ko‘rsatkich
Natija
O‘tkazilgan o‘yinlar
3 ta
To‘plangan ochko
0
Urilgan gollar
2 ta
O‘tkazib yuborilgan gollar
11 ta
Guruhdagi o‘rin
So‘nggi o‘rin
Shu tariqa, O‘zbekiston o‘z tarixidagi ilk jahon chempionatini guruh bosqichida yakunladi.
Muammo murabbiyda edimi yoki vaqt yetishmadimi?
Talalayevning bayonoti milliy jamoaning mundialdagi ishtirokini baholashda yana bir muhim savolni o‘rtaga tashladi.
Yangi murabbiyga jamoani o‘z g‘oyalari asosida tayyorlash uchun vaqt yetishmadimi yoki terma jamoaning kamchiliklari ancha chuqurroq edimi?
JCH-2026 musobaqasi 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tkazilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekistonning omadsizligiga murabbiy almashinuvi asosiy sabab bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…