Afsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdi

·20·Madaniyat
Afsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdi

Alla Pugachyovaning vakili Yelena Chuprakova xonanda yurak operatsiyasini o‘tkazgani va ijodiy faoliyatini yakunlagani haqida tarqalgan xabarlarni tasdiqlamadi.

U RIA Novosti agentligiga bergan izohida bu mavzuda hech qanday ma’lumotga ega emasligini aytdi.

"Yo‘q, menda bunday ma’lumot yo‘q. Bu haqda xabardor emasman", dedi Chuprakova xonandaning salomatligi va sahnadan ketgani haqidagi savolga javob berar ekan.

Avvalroq Mash telegram kanali Pugachyova go‘yo ikki marta yurak operatsiyasini boshdan kechirgani, keyin esa sog‘lig‘i sabab barcha chiqishlarini bekor qilib, ijodiy faoliyatini tugatgani haqida yozgan edi.

Alla Pugachyova 2022 yil oktyabrida farzandlari bilan Isroilga ko‘chib ketgan. 2023 yil noyabrida u qisqa muddatga Rossiyaga qaytib, shaxsiy foydalanish uchun uchta qo‘shiq yozganidan keyin yana mamlakatni tark etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Bugun, 17:07Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiBugun, 14:40Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Bugun, 02:28Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiKecha, 22:47Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiKecha, 17:00Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Kecha, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...