JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...

·28·Sport
JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...

Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida navbatdagi super to‘qnashuv guvohiga aylanamiz. 30 iyun tongida futbol ixlosmandlarini hujumkor va ochiq futbol va’da qilayotgan Niderlandiya hamda Marokash terma jamoalari o‘rtasidagi taqdiriy bahs kutmoqda.

Meksikaning Guadalupe shahridagi muhtasham «Estadio BBVA» stadionida kechadigan ushbu o‘yin oldidan ikkala jamoada ham o‘ziga yarasha intriga va muammolar yetarli.

O‘yin taqvimi va tafsilotlari:

Bahs

Sana va vaqt (Toshkent v.)

Stadion

Uslub

Niderlandiya — Marokash

30 iyun, 06:00

Estadio BBVA (Guadalupe)

Ochiq va hujumkor

Kuman xavotirda: «Lolalar» mudofaasi inqirozdami?

Niderlandiya bosh murabbiyi Ronald Kuman matbuot anjumanida kutilmagan bayonot berib, o‘z jamoasini bu juftlikda yaqqol favorit deb hisoblamasligini aytdi. Tajribali mutaxassisning bunday xavotirga tushishi bejiz emas:

  • 7 o‘yinlik qora seriya: Niderlandlar guruh bosqichida ko‘p gol urishgan bo‘lsa-da, qatorasiga yettita uchrashuvdan beri o‘z darvozalari daxlsizligini saqlay olmayaptilar.

  • Tezlik va ixchamlik muammosi: Kuman jamoaning himoyadan hujumga va hujumdan himoyaga o‘tish fazasida ixchamlik va tezlik yetishmayotganini, bu esa raqiblarga juda qo‘l kelayotganini bir necha bor ta’kidladi.

Qanotlar jangi: Dumfris va Gakpo «Atlas sherlari»ga qarshi

Niderlandiya terma jamoasi hujumda asosiy urg‘uni baribir qanotlarga qaratadi. Bu yerda Denzel Dumfris va Kodi Gakpo bosh rollarni ijro etishadi. Biroq Marokashga qarshi bahsda bu taktika ish bermasligi mumkin.

Chunki Marokashning qanot himoyasida dunyo futbolining eng yorqin yulduzlari — Ashraf Hakimi va Nussair Mazraviy harakat qiladi. Katta ehtimol bilan, ushbu uchrashuv taqdiri aynan mana shu qanotlardagi duellarda hal bo‘ladi. Ikkala jamoa ham himoyada bekinib o‘tirmasligini inobatga olsak, bizni gollarga boy yorqin tomosha kutmoqda.

Dahshatli Saybari: «Bavariya»ning yangi a’zosi niderlandlardan o‘ch oladimi?

O‘yinning eng katta intrigalaridan biri — Marokash terma jamoasi hujumchisi Ismoil Saybari bilan bog‘liq. U JCH-2026 guruh bosqichidagi har bir o‘yinda raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, fenomenal seriya qayd etmoqda.

Shu yozda Germaniyaning «Bavariya» klubi safiga o‘tayotgan bu qaynoq forvard o‘zining aql bovar qilmas tezligi bilan niderlandlarning sekin harakatlanadigan va tez-tez qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yadigan himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanishi aniq.

Chorak finalga ochilgan «Oson yo‘lak»

Mazkur juftlik g‘olibini pley-offning keyingi bosqichida (1/8 finalda) ancha qulay raqib kutib turibdi. Bu — JAR terma jamoasiga qarshi bahsda juda qiynalgan va faqat so‘nggi daqiqalardagi gol evaziga baxtli tarzda o‘tgan Kanada.

Shu sababli, Niderlandiya yoki Marokash ushbu bahsda g‘alaba qozonsa, kamida chorak finalgacha yetib borish uchun juda zo‘r imkoniyatga ega bo‘ladi. U yog‘iga esa chorak finalda Germaniya yoki Fransiya to‘sig‘i kutishi mumkin.

NiderlandiyaMarokashRonald KumanDenzel DumfriesKodi Gakpo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Bugun, 18:40Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiIker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiBugun, 18:39Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatOltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi