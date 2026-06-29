JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...
Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida navbatdagi super to‘qnashuv guvohiga aylanamiz. 30 iyun tongida futbol ixlosmandlarini hujumkor va ochiq futbol va’da qilayotgan Niderlandiya hamda Marokash terma jamoalari o‘rtasidagi taqdiriy bahs kutmoqda.
Meksikaning Guadalupe shahridagi muhtasham «Estadio BBVA» stadionida kechadigan ushbu o‘yin oldidan ikkala jamoada ham o‘ziga yarasha intriga va muammolar yetarli.
O‘yin taqvimi va tafsilotlari:
Bahs
Sana va vaqt (Toshkent v.)
Stadion
Uslub
Niderlandiya — Marokash
30 iyun, 06:00
Estadio BBVA (Guadalupe)
Ochiq va hujumkor
Kuman xavotirda: «Lolalar» mudofaasi inqirozdami?
Niderlandiya bosh murabbiyi Ronald Kuman matbuot anjumanida kutilmagan bayonot berib, o‘z jamoasini bu juftlikda yaqqol favorit deb hisoblamasligini aytdi. Tajribali mutaxassisning bunday xavotirga tushishi bejiz emas:
7 o‘yinlik qora seriya: Niderlandlar guruh bosqichida ko‘p gol urishgan bo‘lsa-da, qatorasiga yettita uchrashuvdan beri o‘z darvozalari daxlsizligini saqlay olmayaptilar.
Tezlik va ixchamlik muammosi: Kuman jamoaning himoyadan hujumga va hujumdan himoyaga o‘tish fazasida ixchamlik va tezlik yetishmayotganini, bu esa raqiblarga juda qo‘l kelayotganini bir necha bor ta’kidladi.
Qanotlar jangi: Dumfris va Gakpo «Atlas sherlari»ga qarshi
Niderlandiya terma jamoasi hujumda asosiy urg‘uni baribir qanotlarga qaratadi. Bu yerda Denzel Dumfris va Kodi Gakpo bosh rollarni ijro etishadi. Biroq Marokashga qarshi bahsda bu taktika ish bermasligi mumkin.
Chunki Marokashning qanot himoyasida dunyo futbolining eng yorqin yulduzlari — Ashraf Hakimi va Nussair Mazraviy harakat qiladi. Katta ehtimol bilan, ushbu uchrashuv taqdiri aynan mana shu qanotlardagi duellarda hal bo‘ladi. Ikkala jamoa ham himoyada bekinib o‘tirmasligini inobatga olsak, bizni gollarga boy yorqin tomosha kutmoqda.
Dahshatli Saybari: «Bavariya»ning yangi a’zosi niderlandlardan o‘ch oladimi?
O‘yinning eng katta intrigalaridan biri — Marokash terma jamoasi hujumchisi Ismoil Saybari bilan bog‘liq. U JCH-2026 guruh bosqichidagi har bir o‘yinda raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, fenomenal seriya qayd etmoqda.
Shu yozda Germaniyaning «Bavariya» klubi safiga o‘tayotgan bu qaynoq forvard o‘zining aql bovar qilmas tezligi bilan niderlandlarning sekin harakatlanadigan va tez-tez qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yadigan himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanishi aniq.
Chorak finalga ochilgan «Oson yo‘lak»
Mazkur juftlik g‘olibini pley-offning keyingi bosqichida (1/8 finalda) ancha qulay raqib kutib turibdi. Bu — JAR terma jamoasiga qarshi bahsda juda qiynalgan va faqat so‘nggi daqiqalardagi gol evaziga baxtli tarzda o‘tgan Kanada.
Shu sababli, Niderlandiya yoki Marokash ushbu bahsda g‘alaba qozonsa, kamida chorak finalgacha yetib borish uchun juda zo‘r imkoniyatga ega bo‘ladi. U yog‘iga esa chorak finalda Germaniya yoki Fransiya to‘sig‘i kutishi mumkin.
…