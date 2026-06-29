Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlash
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻrta segmentdagi yangi xit model — Galaxy M47 smartfonini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining sigʻimdor akkumulyatori, balki dasturiy taʼminot borasidagi uzoq yillik kafolati bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Hindiston bozorida debyut qildi va tez orada boshqa mintaqalarda ham sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Galaxy M47 texnik jihatdan Galaxy A27 modeliga yaqin boʻlsa-da, u bir qator oʻziga xos jihatlarga ega. Qurilmaning markaziy qismidan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 platformasi oʻrin olgan boʻlib, u kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi. Smartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekranning 120 Hz yangilanish chastotasi va Full HD+ aniqligi tasvirning ravon va sifatli boʻlishiga xizmat qiladi. Shuningdek, displey Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi bilan qoplangan.
Rekord darajadagi dasturiy yangilanishlarYangi smartfonning eng hayratlanarli jihati uning qoʻllab-quvvatlanish muddatidir. Samsung kompaniyasi Galaxy M47 uchun 2032-yilgacha dasturiy yangilanishlarni chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu degani, foydalanuvchilar qariyb 6 yil davomida eng soʻnggi Android versiyalari va xavfsizlik patchlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Hozirda qurilma Android 16 bazasidagi One UI 8.5 qobigʻi bilan ishlamoqda.
Avtonomlik masalasida ham Galaxy M47 oʻz segmentida peshqadamlikka daʼvogarlik qiladi. Unga 6000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa faol foydalanuvchilar uchun quvvat yetishmovchiligi muammosini hal etadi.
Geymerlar va surat ixlosmandlari uchun imkoniyatlarOʻyin ishqibozlari uchun smartfonda maxsus bypass charging funksiyasi joriy etilgan. Ushbu texnologiya yordamida oʻyin davomida quvvat toʻgʻridan-toʻgʻri zaryadlovchi qurilmadan olinadi va batareyani chetlab oʻtadi. Natijada korpusning qizib ketishi kamayadi va akkumulyatorning xizmat muddati sezilarli darajada uzayadi.
Kamera imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga javob beradi. Smartfonning orqa panelida uchta modul joylashgan:
- 50 MP asosiy sensor;
- 5 MP keng burchakli obʼyektiv;
- 2 MP makro kamera.
Galaxy M47 ikki xil rangda — Rogue Red va Blaze Blue variantlarida sotuvga chiqadi. 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich talqinning narxi taxminan 245 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Ochiq savdolar Amazon India platformasi orqali 4-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modelning kirib kelishi yilning ikkinchi yarmida kutilishi mumkin, bu esa hamyonbop va uzoq muddat xizmat qiluvchi smartfon qidirayotganlar uchun ajoyib tanlov boʻladi.
…