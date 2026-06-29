Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlash

·22·Texno
Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlash

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻrta segmentdagi yangi xit model — Galaxy M47 smartfonini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining sigʻimdor akkumulyatori, balki dasturiy taʼminot borasidagi uzoq yillik kafolati bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Hindiston bozorida debyut qildi va tez orada boshqa mintaqalarda ham sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Galaxy M47 texnik jihatdan Galaxy A27 modeliga yaqin boʻlsa-da, u bir qator oʻziga xos jihatlarga ega. Qurilmaning markaziy qismidan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 platformasi oʻrin olgan boʻlib, u kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi. Smartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekranning 120 Hz yangilanish chastotasi va Full HD+ aniqligi tasvirning ravon va sifatli boʻlishiga xizmat qiladi. Shuningdek, displey Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi bilan qoplangan.

Rekord darajadagi dasturiy yangilanishlar

Yangi smartfonning eng hayratlanarli jihati uning qoʻllab-quvvatlanish muddatidir. Samsung kompaniyasi Galaxy M47 uchun 2032-yilgacha dasturiy yangilanishlarni chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu degani, foydalanuvchilar qariyb 6 yil davomida eng soʻnggi Android versiyalari va xavfsizlik patchlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Hozirda qurilma Android 16 bazasidagi One UI 8.5 qobigʻi bilan ishlamoqda.

Avtonomlik masalasida ham Galaxy M47 oʻz segmentida peshqadamlikka daʼvogarlik qiladi. Unga 6000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa faol foydalanuvchilar uchun quvvat yetishmovchiligi muammosini hal etadi.

Geymerlar va surat ixlosmandlari uchun imkoniyatlar

Oʻyin ishqibozlari uchun smartfonda maxsus bypass charging funksiyasi joriy etilgan. Ushbu texnologiya yordamida oʻyin davomida quvvat toʻgʻridan-toʻgʻri zaryadlovchi qurilmadan olinadi va batareyani chetlab oʻtadi. Natijada korpusning qizib ketishi kamayadi va akkumulyatorning xizmat muddati sezilarli darajada uzayadi.

Kamera imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga javob beradi. Smartfonning orqa panelida uchta modul joylashgan:

  • 50 MP asosiy sensor;
  • 5 MP keng burchakli obʼyektiv;
  • 2 MP makro kamera.
Selfi ishqibozlari uchun esa ekrandagi maxsus tirqishda 12 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan.

Galaxy M47 ikki xil rangda — Rogue Red va Blaze Blue variantlarida sotuvga chiqadi. 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich talqinning narxi taxminan 245 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Ochiq savdolar Amazon India platformasi orqali 4-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modelning kirib kelishi yilning ikkinchi yarmida kutilishi mumkin, bu esa hamyonbop va uzoq muddat xizmat qiluvchi smartfon qidirayotganlar uchun ajoyib tanlov boʻladi.

SamsungGalaxy M47SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi