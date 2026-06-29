Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldi
Singapurdagi maxsus dastur asosida ishlaydigan bog‘chalardan birida alohida ehtiyojli bolaga nisbatan kuch ishlatgan tarbiyachi 18 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Sud qaroriga ko‘ra, u bundan keyin pedagogik faoliyat bilan shug‘ullana olmaydi.
Jabrlanuvchi autizm, diqqat yetishmasligi va o‘ta harakatchanlik sindromi, shuningdek, nutq rivojlanishida kechikish tashxisi qo‘yilgan 6 yoshli bola bo‘lgan. Mashg‘ulotlardan birida uning xulqidan jahli chiqqan tarbiyachi ruchka bilan bolaning boshiga bir necha bor urgan.
Keyin ayol ota-onaga bola o‘z o‘yinchog‘idan jarohat olganini aytgan. Ammo ota-ona kuzatuv kamerasi yozuvlarini talab qilgach, voqeaning asl holati ma’lum bo‘lgan.
Himoya tomoni tarbiyachining oilaviy muammolar va stressda bo‘lganini vaj sifatida keltirdi. Sud esa bu holatni jazoni yengillashtirish uchun yetarli deb topmadi.
…