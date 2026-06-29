Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldi

·21·Dunyo
Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldi

Singapurdagi maxsus dastur asosida ishlaydigan bog‘chalardan birida alohida ehtiyojli bolaga nisbatan kuch ishlatgan tarbiyachi 18 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Sud qaroriga ko‘ra, u bundan keyin pedagogik faoliyat bilan shug‘ullana olmaydi.

Jabrlanuvchi autizm, diqqat yetishmasligi va o‘ta harakatchanlik sindromi, shuningdek, nutq rivojlanishida kechikish tashxisi qo‘yilgan 6 yoshli bola bo‘lgan. Mashg‘ulotlardan birida uning xulqidan jahli chiqqan tarbiyachi ruchka bilan bolaning boshiga bir necha bor urgan.

Keyin ayol ota-onaga bola o‘z o‘yinchog‘idan jarohat olganini aytgan. Ammo ota-ona kuzatuv kamerasi yozuvlarini talab qilgach, voqeaning asl holati ma’lum bo‘lgan.

Himoya tomoni tarbiyachining oilaviy muammolar va stressda bo‘lganini vaj sifatida keltirdi. Sud esa bu holatni jazoni yengillashtirish uchun yetarli deb topmadi.

Singapur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiBugun, 19:00Turkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiTurkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiBugun, 17:48Qozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiQozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiBugun, 16:47Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaJahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaBugun, 14:36Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi