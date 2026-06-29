Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqda

·10·Texno
Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan global talabning keskin ortishi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) zimmasiga ulkan yuklama yuklamoqda. Hisoblash quvvatini oshirish maqsadida NVIDIA kabi gigantlarning kuchli grafik protsessorlaridan (GPU) maksimal darajada foydalanishga urinish kutilmagan texnik muammo — suyuqlik bilan sovutish tizimlarida bakteriyalarning koʻpayishiga olib kelmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu muammoni hal etishga bel bogʻlagan Omen AI startapi 31 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Zamonaviy data-markazlarda chiplarni sovutish uchun maxsus suyuqlik aralashmasidan foydalaniladi. Issiqlikni yaxshiroq yutish uchun aralashmadagi suv miqdori oshirilishi bakteriyalarning jadal koʻpayishi uchun qulay muhit yaratadi. Bu esa quvurlarning tiqilib qolishiga va tizim samaradorligining pasayishiga sabab boʻladi. Muammoni bartaraf etish uchun butun tizimni tozalash talab etiladi, bu esa serverlarni 5-6 soatga oʻchirib qoʻyishni anglatadi. Bunday toʻxtalishlar yirik texnologik kompaniyalar uchun millionlab dollar zarar keltirishi mumkin.

Bakteriyalarga qarshi real vaqt rejimidagi nazorat

Omen AI asoschisi Zach Laberge tomonidan ishlab chiqilgan yechim — bu suyuqlik tarkibini real vaqt rejimida tahlil qila oladigan mitti spektrometrdir. Ushbu qurilma kimyoviy oʻzgarishlarni kuzatib, bakteriyalar koʻpayishini muammo jiddiy tus olmasdan oldin aniqlaydi. Bu orqali maʼlumotlar markazlari rahbarlari tizimni favqulodda toʻxtatish xavfidan xalos boʻladilar.

Omen AI qurilmasining imkoniyatlari faqatgina biologik ifloslanishni aniqlash bilan cheklanib qolmaydi. Spektrometr suyuqlik tarkibidagi mis, xrom yoki kremniy zarralarini ham ilgʻay oladi. Bu esa nasoslarning yeyilishi yoki zichlagichlarning (seal) ishdan chiqayotganidan darak beradi. Shunday qilib, texnik xizmat koʻrsatish jarayoni laboratoriya tahlillarini kutmasdan, joyida va tezkor amalga oshiriladi.

Yosh iqtidor va sanoatdagi burilish

Qizigʻi shundaki, Omen AI asoschisi Zach Laberge oʻzining ilk kompaniyasini 14 yoshida tashkil etgan va oʻsha paytdayoq 3 million dollar investitsiya jalb qilgan. U oʻz gʻoyalarini amalga oshirish uchun maktabni ham tashlagan. Dastlab qurilish texnikalari uchun datchiklar yaratishga eʼtibor qaratgan Laberge, Caterpillar kabi yirik mijozlar bilan ishlash jarayonida data-markazlardagi sovutish tizimlari muammosiga duch kelgan va oʻz yoʻnalishini oʻzgartirgan.

Kompaniyaning Series A investitsiya raundi Nava Ventures boshchiligida oʻtdi. Shuningdek, loyihaga Bridgestone, GM va Johnson Controls kabi gigant kompaniyalarning rahbarlari ham shaxsiy sarmoyalarini kiritishgan. Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi rivojlanib borar ekan, Omen AI kabi monitoring tizimlariga boʻlgan ehtiyoj faqatgina ortib boradi.

Oʻzbekiston boʻyicha olib qaraganda ham, raqamlashtirish va maʼlumotlarni saqlash markazlarining qurilishi jadallashayotgan bir paytda, bunday innovatsion sovutish va nazorat tizimlari kelajakda mahalliy IT-infratuzilma barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynashi mumkin.

Omen AIData-markazSunʼiy IntellektTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi