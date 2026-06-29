Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan global talabning keskin ortishi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) zimmasiga ulkan yuklama yuklamoqda. Hisoblash quvvatini oshirish maqsadida NVIDIA kabi gigantlarning kuchli grafik protsessorlaridan (GPU) maksimal darajada foydalanishga urinish kutilmagan texnik muammo — suyuqlik bilan sovutish tizimlarida bakteriyalarning koʻpayishiga olib kelmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu muammoni hal etishga bel bogʻlagan Omen AI startapi 31 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Zamonaviy data-markazlarda chiplarni sovutish uchun maxsus suyuqlik aralashmasidan foydalaniladi. Issiqlikni yaxshiroq yutish uchun aralashmadagi suv miqdori oshirilishi bakteriyalarning jadal koʻpayishi uchun qulay muhit yaratadi. Bu esa quvurlarning tiqilib qolishiga va tizim samaradorligining pasayishiga sabab boʻladi. Muammoni bartaraf etish uchun butun tizimni tozalash talab etiladi, bu esa serverlarni 5-6 soatga oʻchirib qoʻyishni anglatadi. Bunday toʻxtalishlar yirik texnologik kompaniyalar uchun millionlab dollar zarar keltirishi mumkin.
Bakteriyalarga qarshi real vaqt rejimidagi nazoratOmen AI asoschisi Zach Laberge tomonidan ishlab chiqilgan yechim — bu suyuqlik tarkibini real vaqt rejimida tahlil qila oladigan mitti spektrometrdir. Ushbu qurilma kimyoviy oʻzgarishlarni kuzatib, bakteriyalar koʻpayishini muammo jiddiy tus olmasdan oldin aniqlaydi. Bu orqali maʼlumotlar markazlari rahbarlari tizimni favqulodda toʻxtatish xavfidan xalos boʻladilar.
Omen AI qurilmasining imkoniyatlari faqatgina biologik ifloslanishni aniqlash bilan cheklanib qolmaydi. Spektrometr suyuqlik tarkibidagi mis, xrom yoki kremniy zarralarini ham ilgʻay oladi. Bu esa nasoslarning yeyilishi yoki zichlagichlarning (seal) ishdan chiqayotganidan darak beradi. Shunday qilib, texnik xizmat koʻrsatish jarayoni laboratoriya tahlillarini kutmasdan, joyida va tezkor amalga oshiriladi.
Yosh iqtidor va sanoatdagi burilishQizigʻi shundaki, Omen AI asoschisi Zach Laberge oʻzining ilk kompaniyasini 14 yoshida tashkil etgan va oʻsha paytdayoq 3 million dollar investitsiya jalb qilgan. U oʻz gʻoyalarini amalga oshirish uchun maktabni ham tashlagan. Dastlab qurilish texnikalari uchun datchiklar yaratishga eʼtibor qaratgan Laberge, Caterpillar kabi yirik mijozlar bilan ishlash jarayonida data-markazlardagi sovutish tizimlari muammosiga duch kelgan va oʻz yoʻnalishini oʻzgartirgan.
Kompaniyaning Series A investitsiya raundi Nava Ventures boshchiligida oʻtdi. Shuningdek, loyihaga Bridgestone, GM va Johnson Controls kabi gigant kompaniyalarning rahbarlari ham shaxsiy sarmoyalarini kiritishgan. Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi rivojlanib borar ekan, Omen AI kabi monitoring tizimlariga boʻlgan ehtiyoj faqatgina ortib boradi.
Oʻzbekiston boʻyicha olib qaraganda ham, raqamlashtirish va maʼlumotlarni saqlash markazlarining qurilishi jadallashayotgan bir paytda, bunday innovatsion sovutish va nazorat tizimlari kelajakda mahalliy IT-infratuzilma barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynashi mumkin.
…