Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?
Liverpul hujumchisi Aleksander Isak Angliya Premer-ligasidagi debyut mavsumini kutilganidan ancha past darajada oʻtkazdi. Mersisaydliklar safida rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga harakat qilayotgan shvetsiyalik forvard jarohatlar va beqaror oʻyinlar sababli oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish eta olmadi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Stefan Schwarz Isakning kelajagi haqida oʻz mulohazalari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Isak bor-yoʻgʻi 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning transfer narxi va muxlislar kutgan natijalariga mutlaqo mos kelmaydi. Shvetsiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Schwarzning taʼkidlashicha, Isak aslida "sehrli oʻyinchi", biroq unga Liverpul kabi grand jamoada oʻzini koʻrsatish uchun barqarorlik va sogʻliq yetishmayapti. 2026-27-yilgi mavsumda 9-raqamli hujumchi uchun asosiy vazifa — oʻzining toʻpurarlik qobiliyatini qayta tiklashdir.
Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlarLiverpul jamoaviy inqirozga yuz tutganidan soʻng, rahbariyat Arne Slotni isteʼfoga chiqardi. Endilikda jamoani Andoni Iraola boshqarmoqda va Isak yangi murabbiy qoʻl ostida asosiy hujumchi sifatida oʻzini koʻrsatishi lozim. Zamonaviy futbolda sabr-toqat kam uchraydigan neʼmat ekanligini hisobga olsak, shvetsiyalik forvardga boʻlgan bosim kundan-kunga ortib bormoqda.
Hozirda Isak Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtayotgan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Tunisga qarshi guruh bosqichidagi oʻyinda gol urgan hujumchi uchun bu turnir yangi mavsum oldidan tramplin vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Navbatdagi raqib esa Kylian Mbappe boshchiligidagi Fransiya terma jamoasidir. Schwarzning fikricha, Isak aynan shunday yirik bahslarda oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarib olishi mumkin.
"Isak uchun eng muhimi — jarohatlardan xoli boʻlish va har hafta maydonga tushish. Agar u toʻliq mavsum davomida sogʻlom boʻlsa, Liverpul uchun bebaho aktivga aylanadi. Uning iqtidori shubhasiz, biroq yangi klub va katta bosim unga oʻz taʼsirini oʻtkazdi", — deydi Stefan Schwarz.
Oʻtgan yili Isak Nyukasl jamoasini tark etganida, uning oʻrniga Anthony Elanga kelgan edi. Qizigʻi shundaki, sobiq Manchester Yunayted vingeri ham oʻzining yangi jamoasida qiyin davrlarni boshdan kechirdi va mavsum davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urdi. Bu esa Premer-ligada moslashish jarayoni hatto eng iqtidorli oʻyinchilar uchun ham qiyin kechishini koʻrsatmoqda.
Isakning 2026-27-yilgi mavsumdagi maqsadi aniq: u 20 tadan ortiq gol urishi va tanqidchilarga oʻzining 125 million funtga loyiqligini isbotlashi kerak. Aks holda, Liverpul rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.
…