Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?

·21·Sport
Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?

Liverpul hujumchisi Aleksander Isak Angliya Premer-ligasidagi debyut mavsumini kutilganidan ancha past darajada oʻtkazdi. Mersisaydliklar safida rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga harakat qilayotgan shvetsiyalik forvard jarohatlar va beqaror oʻyinlar sababli oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish eta olmadi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Stefan Schwarz Isakning kelajagi haqida oʻz mulohazalari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Isak bor-yoʻgʻi 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning transfer narxi va muxlislar kutgan natijalariga mutlaqo mos kelmaydi. Shvetsiya terma jamoasining sobiq aʼzosi Schwarzning taʼkidlashicha, Isak aslida "sehrli oʻyinchi", biroq unga Liverpul kabi grand jamoada oʻzini koʻrsatish uchun barqarorlik va sogʻliq yetishmayapti. 2026-27-yilgi mavsumda 9-raqamli hujumchi uchun asosiy vazifa — oʻzining toʻpurarlik qobiliyatini qayta tiklashdir.

Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlar

Liverpul jamoaviy inqirozga yuz tutganidan soʻng, rahbariyat Arne Slotni isteʼfoga chiqardi. Endilikda jamoani Andoni Iraola boshqarmoqda va Isak yangi murabbiy qoʻl ostida asosiy hujumchi sifatida oʻzini koʻrsatishi lozim. Zamonaviy futbolda sabr-toqat kam uchraydigan neʼmat ekanligini hisobga olsak, shvetsiyalik forvardga boʻlgan bosim kundan-kunga ortib bormoqda.

Hozirda Isak Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtayotgan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Tunisga qarshi guruh bosqichidagi oʻyinda gol urgan hujumchi uchun bu turnir yangi mavsum oldidan tramplin vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Navbatdagi raqib esa Kylian Mbappe boshchiligidagi Fransiya terma jamoasidir. Schwarzning fikricha, Isak aynan shunday yirik bahslarda oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarib olishi mumkin.

"Isak uchun eng muhimi — jarohatlardan xoli boʻlish va har hafta maydonga tushish. Agar u toʻliq mavsum davomida sogʻlom boʻlsa, Liverpul uchun bebaho aktivga aylanadi. Uning iqtidori shubhasiz, biroq yangi klub va katta bosim unga oʻz taʼsirini oʻtkazdi", — deydi Stefan Schwarz.

Oʻtgan yili Isak Nyukasl jamoasini tark etganida, uning oʻrniga Anthony Elanga kelgan edi. Qizigʻi shundaki, sobiq Manchester Yunayted vingeri ham oʻzining yangi jamoasida qiyin davrlarni boshdan kechirdi va mavsum davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urdi. Bu esa Premer-ligada moslashish jarayoni hatto eng iqtidorli oʻyinchilar uchun ham qiyin kechishini koʻrsatmoqda.

Isakning 2026-27-yilgi mavsumdagi maqsadi aniq: u 20 tadan ortiq gol urishi va tanqidchilarga oʻzining 125 million funtga loyiqligini isbotlashi kerak. Aks holda, Liverpul rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.

LiverpulAleksander IsakTransferPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Bugun, 18:40Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiIker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiBugun, 18:39Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatOltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi