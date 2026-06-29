JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...

·40·Sport
JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...

Jahon chempionatining pley-off (1/16 final) bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun va oqshomda muxlislarni uchta super to‘qnashuv kutib turibdi: Braziliya–Yaponiya, GermaniyaParagvay va Niderlandiya–Marokash.

Ular orasida eng ko‘p savollar va kutilmagan ssenariylarni va’da qilayotgani — AQSHning Foksboro shahridagi «Gillette Stadium»da kechadigan Germaniya va Paragvay o‘rtasidagi uchrashuvdir.

O‘yin taqvimi va tafsilotlari:

Bahs

Sana va vaqt (Toshkent v.)

Stadion

Juftlik favoriti

Germaniya — Paragvay

30 iyun, 01:30

Gillette Stadium (Foksboro)

Germaniya

Muammolar girdobidagi Germaniya: Hujum ham, himoya ham oqsamoqda

Yulian Nagelsmann shogirdlari o‘z guruhida birinchi o‘rinni olib, so‘nggi uchta mundialdagi omadsizlikka chek qo‘ydi va nihoyat pley-offga yo‘l oldi. Biroq «Bundestim»ning ko‘rsatayotgan o‘yini muxlislarda katta xavotir uyg‘otmoqda:

  • Himoyadagi og‘ir yo‘qotish: Ham himoyada, ham hujumlarni boshlashda jamoaga katta yordam beradigan asosiy himoyachi Niko Shlotterbek jarohat olib, safdan chiqdi. Tarkibda uning o‘rnini munosib yopa oladigan futbolchi deyarlik yo‘q.

  • Hujum chizig‘ining «uyqusi»: Kay Xavers, Florian Virs va Djamal Musiala kabi Yevropa grandlari yetakchilari hali ham o‘z imkoniyatlari darajasida o‘ynay olishmayapti.

  • Zaxiradan chiqqan to‘purar: Jamoaning turnirdagi eng xavfli quroli — musobaqaga zaxira vakili sifatida olib kelingan Deniz Undav bo‘lib turibdi. Asosiy yulduzlar jim turganda, yuk zaxira o‘yinchisiga tushayotgani ko‘p narsadan dalolat beradi.

Janubiy Amerika devori: Paragvay osonlikcha taslim bo‘lmaydi

Paragvay guruhdan uchinchi o‘rin bilan zo‘rg‘a chiqqan bo‘lsa-da, janubiy amerikaliklarni kamsitish nemislar uchun halokatli xato bo‘lishi mumkin. Ilk turda AQSHdan uchralgan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa tez fursatda o‘zini tiklab oldi va keyingi ikki o‘yinda o‘z darvozasi daxlsizligini saqladi.

Mudofaa mustahkamligi: Paragvayliklar JCH saralash bosqichidagi 18 ta o‘yinda bor-yo‘g‘i 10 ta gol o‘tkazib, Janubiy Amerikada Ekvadordan keyingi eng yaxshi natijani qayd etishgan edi. Kubas, Gomes va Alderetedan iborat ishonchli himoya uchligi o‘yin tempini tushirishni, raqibni asabiylashtirishni va sabr bilan hisobni ushlashni juda yaxshi biladi. Bu devorni buzish uchun nemislardan yangicha g‘oyalar talab etiladi.

Germaniyani kutayotgan «Do‘zax yo‘lagi»

Nemislar ushbu bahsda favorit hisoblansa-da, ular nafaqat Paragvayni yengishi, balki o‘z o‘yinlarini sifat jihatidan keskin kuchaytirishlari shart. Chunki turnir setkasi ularga shafqat qilmagan va keyingi bosqichlarda haqiqiy «o‘lim to‘ri» kutmoqda:

  1. 1/8 finalda: Amaldagi jahon chempioni Fransiya kutayotgan bo‘lishi mumkin.

  2. Chorak finalda (1/4): Katta ehtimol bilan kuchli Niderlandiya.

  3. Yarim finalda (1/2): Musobaqaning eng asosiy da’vogari — dahshatli Ispaniya.

Xullas, Nagelsmann jamoasi uchun haqiqiy imtihon aynan shu tunda boshlanadi. «Bundestim» tez fursatda o‘z maksimumiga chiqmasa, mundial bilan erta xayrlashishi hech gap emas.

GermaniyaParagvayGillette StadiumJulian NagelsmannNico Schlotterbeck
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi