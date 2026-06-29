JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...
Jahon chempionatining pley-off (1/16 final) bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun va oqshomda muxlislarni uchta super to‘qnashuv kutib turibdi: Braziliya–Yaponiya, Germaniya–Paragvay va Niderlandiya–Marokash.
Ular orasida eng ko‘p savollar va kutilmagan ssenariylarni va’da qilayotgani — AQSHning Foksboro shahridagi «Gillette Stadium»da kechadigan Germaniya va Paragvay o‘rtasidagi uchrashuvdir.
O‘yin taqvimi va tafsilotlari:
Bahs
Sana va vaqt (Toshkent v.)
Stadion
Juftlik favoriti
Germaniya — Paragvay
30 iyun, 01:30
Gillette Stadium (Foksboro)
Germaniya
Muammolar girdobidagi Germaniya: Hujum ham, himoya ham oqsamoqda
Yulian Nagelsmann shogirdlari o‘z guruhida birinchi o‘rinni olib, so‘nggi uchta mundialdagi omadsizlikka chek qo‘ydi va nihoyat pley-offga yo‘l oldi. Biroq «Bundestim»ning ko‘rsatayotgan o‘yini muxlislarda katta xavotir uyg‘otmoqda:
Himoyadagi og‘ir yo‘qotish: Ham himoyada, ham hujumlarni boshlashda jamoaga katta yordam beradigan asosiy himoyachi Niko Shlotterbek jarohat olib, safdan chiqdi. Tarkibda uning o‘rnini munosib yopa oladigan futbolchi deyarlik yo‘q.
Hujum chizig‘ining «uyqusi»: Kay Xavers, Florian Virs va Djamal Musiala kabi Yevropa grandlari yetakchilari hali ham o‘z imkoniyatlari darajasida o‘ynay olishmayapti.
Zaxiradan chiqqan to‘purar: Jamoaning turnirdagi eng xavfli quroli — musobaqaga zaxira vakili sifatida olib kelingan Deniz Undav bo‘lib turibdi. Asosiy yulduzlar jim turganda, yuk zaxira o‘yinchisiga tushayotgani ko‘p narsadan dalolat beradi.
Janubiy Amerika devori: Paragvay osonlikcha taslim bo‘lmaydi
Paragvay guruhdan uchinchi o‘rin bilan zo‘rg‘a chiqqan bo‘lsa-da, janubiy amerikaliklarni kamsitish nemislar uchun halokatli xato bo‘lishi mumkin. Ilk turda AQSHdan uchralgan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa tez fursatda o‘zini tiklab oldi va keyingi ikki o‘yinda o‘z darvozasi daxlsizligini saqladi.
Mudofaa mustahkamligi: Paragvayliklar JCH saralash bosqichidagi 18 ta o‘yinda bor-yo‘g‘i 10 ta gol o‘tkazib, Janubiy Amerikada Ekvadordan keyingi eng yaxshi natijani qayd etishgan edi. Kubas, Gomes va Alderetedan iborat ishonchli himoya uchligi o‘yin tempini tushirishni, raqibni asabiylashtirishni va sabr bilan hisobni ushlashni juda yaxshi biladi. Bu devorni buzish uchun nemislardan yangicha g‘oyalar talab etiladi.
Germaniyani kutayotgan «Do‘zax yo‘lagi»
Nemislar ushbu bahsda favorit hisoblansa-da, ular nafaqat Paragvayni yengishi, balki o‘z o‘yinlarini sifat jihatidan keskin kuchaytirishlari shart. Chunki turnir setkasi ularga shafqat qilmagan va keyingi bosqichlarda haqiqiy «o‘lim to‘ri» kutmoqda:
1/8 finalda: Amaldagi jahon chempioni Fransiya kutayotgan bo‘lishi mumkin.
Chorak finalda (1/4): Katta ehtimol bilan kuchli Niderlandiya.
Yarim finalda (1/2): Musobaqaning eng asosiy da’vogari — dahshatli Ispaniya.
Xullas, Nagelsmann jamoasi uchun haqiqiy imtihon aynan shu tunda boshlanadi. «Bundestim» tez fursatda o‘z maksimumiga chiqmasa, mundial bilan erta xayrlashishi hech gap emas.
…