Olti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandi
O‘zbekiston sportida yana bir quvonchli xabar e’lon qilindi. Prezident qaroriga muvofiq, turli sport yo‘nalishlarida yuqori natijalar qayd etayotgan 6 nafar iqtidorli yosh «Mard o‘g‘lon» davlat mukofoti bilan taqdirlandi.
Mukofot sohiblari orasida bokschi, shaxmatchi, eshkak eshuvchi, kurashchi hamda sport sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlar bor.
Jahongir Zokirov ham mukofot sohiblari orasida
Boks bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Jahongir Zokirov ham «Mard o‘g‘lon» davlat mukofotiga sazovor bo‘ldi.
Jizzax viloyati vakili hisoblangan sportchi so‘nggi yillarda o‘z natijalari bilan muxlislar e’tiborini qozonib kelmoqda.
Shaxmat va suv sporti vakillari ham taqdirlandi
Shaxmat bo‘yicha O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zosi Humoyun Begmuratov ham yuksak mukofotga loyiq ko‘rildi.
Shuningdek, Samarqand viloyati suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining akademik eshkak eshish bo‘limi sportchisi Dilshodjon Xudoyberdiyev ham taqdirlanganlar ro‘yxatidan joy oldi.
Mukofot sohiblarining to‘liq ro‘yxati
Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — boks bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi, Jizzax viloyati;
Xudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — akademik eshkak eshish bo‘limi sportchisi, Samarqand viloyati;
Xolmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi otryad katta mutaxassisi;
Qosimxojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 4-bosqich talabasi, Surxondaryo viloyati;
Xalmaxanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 2-bosqich talabasi, Toshkent viloyati;
Begmuratov Humoyun Xusniddinovich — shaxmat bo‘yicha O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zosi, Toshkent shahri.
Bu mukofot nimani anglatadi?
«Mard o‘g‘lon» davlat mukofoti sport, ta’lim, harbiy xizmat va jamoat ishlarida o‘zini ko‘rsatgan, mamlakat rivojiga hissa qo‘shayotgan iqtidorli yoshlarga beriladi.
Bu e’tirof nafaqat sportchilarning bugungi yutuqlariga baho, balki ularning kelgusi faoliyati uchun katta rag‘bat hamdir.
Yoshlar uchun kuchli motivatsiya
Mukofotlangan yoshlar turli hudud va yo‘nalishlarni ifoda etmoqda. Ularning muvaffaqiyati minglab yosh sportchilar va talabalar uchun ilhom manbai bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, bu ro‘yxatdagi qaysi sportchining kelajagi eng porloq? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani sport muxlislariga yuboring.
…