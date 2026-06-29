Olti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandi

·0·Sport
Olti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandi

O‘zbekiston sportida yana bir quvonchli xabar e’lon qilindi. Prezident qaroriga muvofiq, turli sport yo‘nalishlarida yuqori natijalar qayd etayotgan 6 nafar iqtidorli yosh «Mard o‘g‘lon» davlat mukofoti bilan taqdirlandi.

Mukofot sohiblari orasida bokschi, shaxmatchi, eshkak eshuvchi, kurashchi hamda sport sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlar bor.

Jahongir Zokirov ham mukofot sohiblari orasida

Boks bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Jahongir Zokirov ham «Mard o‘g‘lon» davlat mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Jizzax viloyati vakili hisoblangan sportchi so‘nggi yillarda o‘z natijalari bilan muxlislar e’tiborini qozonib kelmoqda.

Shaxmat va suv sporti vakillari ham taqdirlandi

Shaxmat bo‘yicha O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zosi Humoyun Begmuratov ham yuksak mukofotga loyiq ko‘rildi.

Shuningdek, Samarqand viloyati suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining akademik eshkak eshish bo‘limi sportchisi Dilshodjon Xudoyberdiyev ham taqdirlanganlar ro‘yxatidan joy oldi.

Mukofot sohiblarining to‘liq ro‘yxati

  • Zokirov Jahongir Lazizbek o‘g‘li — boks bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi, Jizzax viloyati;

  • Xudoyberdiyev Dilshodjon Rayimberdi o‘g‘li — akademik eshkak eshish bo‘limi sportchisi, Samarqand viloyati;

  • Xolmatov Otabek Shuhrat o‘g‘li — Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi otryad katta mutaxassisi;

  • Qosimxojiyev Najmiddin Abdujabbor o‘g‘li — O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 4-bosqich talabasi, Surxondaryo viloyati;

  • Xalmaxanov Aytjan Daniyor o‘g‘li — Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 2-bosqich talabasi, Toshkent viloyati;

  • Begmuratov Humoyun Xusniddinovich — shaxmat bo‘yicha O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zosi, Toshkent shahri.

Bu mukofot nimani anglatadi?

«Mard o‘g‘lon» davlat mukofoti sport, ta’lim, harbiy xizmat va jamoat ishlarida o‘zini ko‘rsatgan, mamlakat rivojiga hissa qo‘shayotgan iqtidorli yoshlarga beriladi.

Bu e’tirof nafaqat sportchilarning bugungi yutuqlariga baho, balki ularning kelgusi faoliyati uchun katta rag‘bat hamdir.

Yoshlar uchun kuchli motivatsiya

Mukofotlangan yoshlar turli hudud va yo‘nalishlarni ifoda etmoqda. Ularning muvaffaqiyati minglab yosh sportchilar va talabalar uchun ilhom manbai bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, bu ro‘yxatdagi qaysi sportchining kelajagi eng porloq? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani sport muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 18:06Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 18:06Rossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildiRossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildiBugun, 17:57Viktor Gyokeres Arsenalni tark etadimi: Shvetsiyalik hujumchi oʻz kelajagi haqida gapirdiViktor Gyokeres Arsenalni tark etadimi: Shvetsiyalik hujumchi oʻz kelajagi haqida gapirdiBugun, 17:51Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiJulian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiBugun, 17:11Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiEkvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiBugun, 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi