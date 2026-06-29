Anchelotti Neymarning maydonga qaytishini ma’lum qildi
Jahon chempionati – 2026 musobaqasi o‘zining eng hayajonli va murosasiz pallasiga kirdi. Bugun, 29 iyun kuni pley-offning 1/16 final bosqichi doirasida futbol olami intiqlik bilan kutayotgan Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli bahs bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida "pentakampeonlar" bosh murabbiyi, italiyalik tajribali mutaxassis Karlo Anchelotti muxlislar uchun eng muhim yangilikni — jamoa yetakchisi va to‘purari Neymarning sog‘lig‘i borasidagi so‘nggi ma’lumotlarni ochiqladi.
Karlo Anchelotti Neymarning holati haqida: "Uning ahvoli kun sayin yaxshilanyapti. Oxirgi kunlarda jiddiy siljish kuzatildi. Neymar maydonda 15 daqiqadan ko‘proq o‘ynay oladi. Uning o‘yinga tushirilishi uchrashuv qanday kechishiga bog‘liq bo‘ladi".
Bugungi taqdiriy to‘qnashuvning asosiy tafsilotlari va vaqti bilan quyidagi jadval orqali tanishib olishingiz mumkin:
So‘nggi ma’lumotlar va o‘yin taqvimi:
Bosqich
To‘qnashuv
Sana
Vaqt (Toshkent vaqti)
Braziliya bosh murabbiyi
1/16 final
Braziliya — Yaponiya
29 iyun (Dushanba)
22:00
Karlo Anchelotti
Italiyalik mutaxassisning bayonotidan anglashiladiki, Braziliya murabbiylar shtabi o‘z yulduzini tavakkal qilib, ilk daqiqalardan maydonga tushirmoqchi emas. Neymar katta ehtimol bilan o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi.
Agar uchrashuv davomida intizomli va tezkor o‘yini bilan ajralib turadigan "samuraylar" Braziliya himoyasini yorib o‘tishda jiddiy qiyinchilik tug‘dirsa, Neymar ikkinchi bo‘limda uchrashuv taqdirini hal qiluvchi "joker" sifatida maydonga tashlanishi mumkin. Tezkor qarshi hujumlarga tayanadigan Yaponiyaga qarshi bahs janubiy amerikaliklar uchun oson kechmasligi aniq.
…