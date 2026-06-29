Anchelotti Neymarning maydonga qaytishini ma’lum qildi

·91·Sport
Anchelotti Neymarning maydonga qaytishini ma’lum qildi

Jahon chempionati – 2026 musobaqasi o‘zining eng hayajonli va murosasiz pallasiga kirdi. Bugun, 29 iyun kuni pley-offning 1/16 final bosqichi doirasida futbol olami intiqlik bilan kutayotgan Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli bahs bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida "pentakampeonlar" bosh murabbiyi, italiyalik tajribali mutaxassis Karlo Anchelotti muxlislar uchun eng muhim yangilikni — jamoa yetakchisi va to‘purari Neymarning sog‘lig‘i borasidagi so‘nggi ma’lumotlarni ochiqladi.

Karlo Anchelotti Neymarning holati haqida: "Uning ahvoli kun sayin yaxshilanyapti. Oxirgi kunlarda jiddiy siljish kuzatildi. Neymar maydonda 15 daqiqadan ko‘proq o‘ynay oladi. Uning o‘yinga tushirilishi uchrashuv qanday kechishiga bog‘liq bo‘ladi".

Bugungi taqdiriy to‘qnashuvning asosiy tafsilotlari va vaqti bilan quyidagi jadval orqali tanishib olishingiz mumkin:

So‘nggi ma’lumotlar va o‘yin taqvimi:

Bosqich

To‘qnashuv

Sana

Vaqt (Toshkent vaqti)

Braziliya bosh murabbiyi

1/16 final

Braziliya — Yaponiya

29 iyun (Dushanba)

22:00

Karlo Anchelotti

Italiyalik mutaxassisning bayonotidan anglashiladiki, Braziliya murabbiylar shtabi o‘z yulduzini tavakkal qilib, ilk daqiqalardan maydonga tushirmoqchi emas. Neymar katta ehtimol bilan o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi.

Agar uchrashuv davomida intizomli va tezkor o‘yini bilan ajralib turadigan "samuraylar" Braziliya himoyasini yorib o‘tishda jiddiy qiyinchilik tug‘dirsa, Neymar ikkinchi bo‘limda uchrashuv taqdirini hal qiluvchi "joker" sifatida maydonga tashlanishi mumkin. Tezkor qarshi hujumlarga tayanadigan Yaponiyaga qarshi bahs janubiy amerikaliklar uchun oson kechmasligi aniq.

Karlo AnchetlottiBrazilYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi