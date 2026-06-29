«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi
«Manchester Siti» bosh murabbiylik lavozimiga Enso Mareska tayinlanganini rasman e’lon qildi. 46 yoshli italiyalik mutaxassis Pep Gvardiolaning o‘rnini egalladi va klub bilan 2029 yil yoziga qadar shartnoma imzoladi.
Mareska uchun bu begona muhit emas. U avval ham «shaharliklar» tizimida ishlagan va klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli mavsumlardan biriga hissa qo‘shgan.
«Siti»ga yaxshi tanish mutaxassis
Enso Mareska 2022/23 yilgi mavsumda Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida faoliyat yuritgan.
O‘sha mavsumda «Manchester Siti»:
Angliya Premer-ligasida chempion bo‘ldi;
Angliya kubogini qo‘lga kiritdi;
Chempionlar ligasida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, jamoa tarixiy «trebl»ni amalga oshirgan edi.
Mareska bundan oldin klubning EDS yoshlar jamoasini ham boshqargan va u bilan Premer-liga 2 chempioni bo‘lgan.
«Lester» va «Chelsi»dagi muvaffaqiyatlar
«Siti»dan ketganidan so‘ng Mareska mustaqil murabbiy sifatida ham o‘zini ko‘rsatdi.
U «Lester»ni birinchi mavsumdayoq Angliya Premer-ligasiga olib chiqdi. Keyin esa «Chelsi»da ishlab, klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida g‘olib bo‘ldi.
Bu natijalar uni Yevropadagi eng istiqbolli murabbiylardan biriga aylantirdi.
«Muvaffaqiyat an’analarini davom ettirishga tayyorman»
Mareska «Manchester Siti»ga qaytganidan xursand ekanini yashirmadi.
«Bu ajoyib tarix va katta ambitsiyalarga ega o‘zgacha klub. Men muvaffaqiyat an’analarini davom ettirishga va dunyoning eng yaxshi futbolchilari bilan ishlashga tayyorman», — dedi u.
Italiyalik mutaxassis allaqachon City Football Academy bazasiga borib, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlagan.
Ilk o‘yin «Inter»ga qarshi bo‘lishi mumkin
Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti»ning ilk rasmiy uchrashuvi Osiyodagi mavsumoldi safari doirasida o‘tkazilishi kutilmoqda.
Jamoa 1 avgust kuni Honkongda «Inter»ga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.
Ma’lumot
Tafsilot
Yangi bosh murabbiy
Enso Mareska
Yoshi
46
Shartnoma muddati
2029 yil yozigacha
Ehtimoliy ilk o‘yin
«Inter»ga qarshi
Sana
1 avgust
Manzil
Honkong
Gvardioladan keyingi eng og‘ir vazifa
Pep Gvardiola «Manchester Siti» tarixida o‘chmas iz qoldirdi. Shu sabab Mareska oldidagi vazifa oddiy emas.
U nafaqat jamoaning g‘alaba an’anasini saqlab qolishi, balki yangi g‘oya va uslubni ham joriy qilishi kerak bo‘ladi.
Mareska klubni yaxshi biladi, futbolchilar muhiti bilan tanish va Gvardiola tizimida ishlagan. Endi asosiy savol — u «Siti»ni yangi bosqichga olib chiqa oladimi?
Sizningcha, Enso Mareska Pep Gvardiolaning munosib vorisi bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…