«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi

·39·Sport
«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi

«Manchester Siti» bosh murabbiylik lavozimiga Enso Mareska tayinlanganini rasman e’lon qildi. 46 yoshli italiyalik mutaxassis Pep Gvardiolaning o‘rnini egalladi va klub bilan 2029 yil yoziga qadar shartnoma imzoladi.

Mareska uchun bu begona muhit emas. U avval ham «shaharliklar» tizimida ishlagan va klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli mavsumlardan biriga hissa qo‘shgan.

«Siti»ga yaxshi tanish mutaxassis

Enso Mareska 2022/23 yilgi mavsumda Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida faoliyat yuritgan.

O‘sha mavsumda «Manchester Siti»:

  • Angliya Premer-ligasida chempion bo‘ldi;

  • Angliya kubogini qo‘lga kiritdi;

  • Chempionlar ligasida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, jamoa tarixiy «trebl»ni amalga oshirgan edi.

Mareska bundan oldin klubning EDS yoshlar jamoasini ham boshqargan va u bilan Premer-liga 2 chempioni bo‘lgan.

«Lester» va «Chelsi»dagi muvaffaqiyatlar

«Siti»dan ketganidan so‘ng Mareska mustaqil murabbiy sifatida ham o‘zini ko‘rsatdi.

U «Lester»ni birinchi mavsumdayoq Angliya Premer-ligasiga olib chiqdi. Keyin esa «Chelsi»da ishlab, klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida g‘olib bo‘ldi.

Bu natijalar uni Yevropadagi eng istiqbolli murabbiylardan biriga aylantirdi.

«Muvaffaqiyat an’analarini davom ettirishga tayyorman»

Mareska «Manchester Siti»ga qaytganidan xursand ekanini yashirmadi.

«Bu ajoyib tarix va katta ambitsiyalarga ega o‘zgacha klub. Men muvaffaqiyat an’analarini davom ettirishga va dunyoning eng yaxshi futbolchilari bilan ishlashga tayyorman», — dedi u.

Italiyalik mutaxassis allaqachon City Football Academy bazasiga borib, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlagan.

Ilk o‘yin «Inter»ga qarshi bo‘lishi mumkin

Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti»ning ilk rasmiy uchrashuvi Osiyodagi mavsumoldi safari doirasida o‘tkazilishi kutilmoqda.

Jamoa 1 avgust kuni Honkongda «Inter»ga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.

Ma’lumot

Tafsilot

Yangi bosh murabbiy

Enso Mareska

Yoshi

46

Shartnoma muddati

2029 yil yozigacha

Ehtimoliy ilk o‘yin

«Inter»ga qarshi

Sana

1 avgust

Manzil

Honkong

Gvardioladan keyingi eng og‘ir vazifa

Pep Gvardiola «Manchester Siti» tarixida o‘chmas iz qoldirdi. Shu sabab Mareska oldidagi vazifa oddiy emas.

U nafaqat jamoaning g‘alaba an’anasini saqlab qolishi, balki yangi g‘oya va uslubni ham joriy qilishi kerak bo‘ladi.

Mareska klubni yaxshi biladi, futbolchilar muhiti bilan tanish va Gvardiola tizimida ishlagan. Endi asosiy savol — u «Siti»ni yangi bosqichga olib chiqa oladimi?

Sizningcha, Enso Mareska Pep Gvardiolaning munosib vorisi bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Manchester CityEnzo MareskaPep GuardiolaLeicesterChelsea
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinGabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinBugun, 19:57Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiChelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiBugun, 19:57Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi