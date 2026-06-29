Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagi

·0·Dunyo
Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagi

Qirg‘izistonning sobiq prezidenti Asqar Akayev yaqinda bergan intervyularidan birida Markaziy Osiyoning 90-yillardagi iqtisodiy rivojlanishi va O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov yuritgan siyosat haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi.

Uning ta’kidlashicha, Islom Karimov davridagi O‘zbekistonning tashqi dunyo uchun yopiq iqtisodiy pozitsiyasi qo‘shni qirg‘iz va qozoq tadbirkorlarining oyoqqa turib olishi uchun hayotiy muhim imkoniyat taqdim etgan.

«O‘zbek birodarlar butun bozorni egallab oladi deb qo‘rqqandim»

Asqar Akayev sovet davri tugab, bozor iqtisodiyotiga o‘tish boshlangan ilk yillardagi ichki xavotirlari bilan o‘rtoqlashdi. U o‘zbek xalqining tabiatan savdo-sotiq va biznesga juda moslashuvchan ekanini tan olgan:

«To‘g‘risini aytsam, 90-yillarda, prezident bo‘lganimda, menda bir shubha bor edi: qirg‘izlar bozor mexanizmlarini o‘zlashtirib keta oladimi, o‘zbeklar bilan raqobatlasha olamizmi, deb ko‘p o‘ylanardim.

Mening nazarimda, bozor iqtisodiyotiga o‘tishimiz bilan o‘zbek birodarlar butun Markaziy Osiyoni egallab, boshqaradigandek edi. Sababi ular sovet davridayoq bunga tayyor bo‘lishgan».

Karimovning «kutilmagan sovg‘asi» va ramziy haykal

Biroq, Akayevning aytishicha, voqealar rivojini O‘zbekistonning o‘sha paytdagi rahbariyati o‘zgartirib yuborgan. Islom Karimovning iqtisodiyotni izolyatsiya qilish qarori qo‘shni davlatlarga bozorni egallash uchun vaqt bergan.

«Barchamiz Islom Karimovdan minnatdor bo‘lishimiz kerak. U kishi o‘zbeklarni dunyodan ajratib qo‘ydi. Shu bilan u qirg‘iz va qozoqlarga katta imkoniyat yaratib berdi. Shuning uchun Qirg‘izistonda Islom Karimovga haykal o‘rnatgan bo‘lardim! U bizga yo‘l ochib bergani uchun qirg‘izlar bozor mexanizmlarini tezgina o‘zlashtirib oldi», — deydi siyosatchi.

Agar o‘shanda O‘zbekiston xuddi hozirgidek ochiq bo‘lganda...

Sobiq prezident o‘sha davr va bugungi O‘zbekistonning tashqi siyosatini tubdan farq qilishini amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar misolida tushuntirdi:

  • 90-yillardagi yopiqlik: Qirg‘iz biznesiga ichki va mintaqaviy bozorda kuch yig‘ish hamda raqobatni o‘rganish uchun sharoit yaratdi.

  • Bugungi ochiqlik: Agar Islom Karimov o‘sha paytdayoq xuddi Shavkat Mirziyoyev kabi O‘zbekistonni dunyoga va qo‘shnilarga ochib qo‘yganida, yangi shakllanayotgan qirg‘iz tadbirkorligi o‘zbek biznesining dahshatli bosimi va raqobatiga bardosh bera olmay, mag‘lub bo‘lgan bo‘lardi.

Asqar Akayevning bu fikrlari iqtisodiy blok va chegaralarning yopilishi ba’zan qo‘shni davlatlar iqtisodiyoti uchun kutilmagan «ijobiy drayver» va o‘sish nuqtasiga aylanishi mumkinligi haqidagi qiziq bir tarixiy tahlildir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiBugun, 19:00Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiSingapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiBugun, 18:53Turkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiTurkmanistonda erkak olti farzandini o‘ldirib, o‘z joniga qasd qildiBugun, 17:48Qozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiQozog‘istonda chiroyli sana sabab minglab juftliklar bir kunda nikohdan o‘tdiBugun, 16:47Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaJahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi